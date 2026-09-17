Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa phổ biến quy định của pháp luật về tội gian lận bảo hiểm y tế

Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh Khánh Hòa vừa tổ chức hội nghị phổ biến Điều 215 Bộ luật Hình sự về tội gian lận bảo hiểm y tế (BHYT). Tham dự hội nghị có lãnh đạo BHXH tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Quang cảnh hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe các quy định của pháp luật về tội gian lận BHYT theo Điều 215 Bộ luật Hình sự và các văn bản hướng dẫn có liên quan; những nội dung nhận diện các hành vi gian lận, lạm dụng BHYT trong thực tiễn.

Bên cạnh việc phổ biến quy định của pháp luật, hội nghị cũng dành thời gian phân tích một số tồn tại, hạn chế trong công tác khám, chữa bệnh BHYT; tăng cường phòng, chống các hành vi gian lận, trục lợi quỹ BHYT, kiên quyết không chấp nhận các hành vi gian lận, lạm dụng, trục lợi BHYT, đặc biệt là việc làm giả hồ sơ, đơn thuốc hoặc cố tình chỉ định dịch vụ không đúng quy định.

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Khánh Hòa kiểm tra bệnh nhân điều trị nội trú tại khoa, phòng của một cơ sở khám, chữa bệnh.

Ngoài ra, các đại biểu tập trung trao đổi những vấn đề thực tiễn phát sinh trong công tác khám, chữa bệnh BHYT; việc thực hiện các quy định của pháp luật và công tác kiểm tra, giám sát nhằm hạn chế nguy cơ gian lận, trục lợi quỹ, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa cơ quan BHXH, ngành y tế, lực lượng Công an và các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT.

Hội nghị giúp các cơ sở khám, chữa bệnh nhận diện rõ hơn những hành vi có thể dẫn đến việc sử dụng quỹ BHYT không đúng quy định; chủ động rà soát, chấn chỉnh trong quá trình tổ chức thực hiện. Qua đó, góp phần quản lý, sử dụng hiệu quả quỹ BHYT, bảo đảm quyền lợi của người tham gia BHYT trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.

Trước đó, BHXH tỉnh cũng tổ chức hội nghị về nội dung này tại khu vực phía nam tỉnh.