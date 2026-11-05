Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp và Viện kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp

Tham dự lễ ký kết có Viện trưởng VKSND tỉnh Phạm Thanh Từng; Giám đốc BHXH tỉnh Huỳnh Nguyễn Phương Oanh; lãnh đạo, Kiểm sát viên Phòng Kiểm sát án hành chính, kinh doanh thương mại; đại diện lãnh đạo các phòng và lãnh đạo VKSND khu vực; lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và lãnh đạo 14 BHXH cơ sở trực thuộc BHXH tỉnh...

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh ký kết quy chế phối hợp.

Theo nội dung quy chế, hai cơ quan sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc rà soát, cung cấp thông tin về tình hình chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm của các đơn vị sử dụng lao động. Đối với các trường hợp vi phạm nhưng không khắc phục sau khi cơ quan BHXH đã áp dụng biện pháp thẩm quyền, hồ sơ sẽ được chuyển sang VKSND để xem xét, xử lý theo quy định với thời hạn cung cấp thông tin bằng văn bản là 7 ngày làm việc.

Hai ngành cũng thống nhất phối hợp xác minh, đánh giá tính chất, mức độ vi phạm; tổ chức làm việc với các đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan. Khi cần thiết hoặc theo yêu cầu của VKSND, BHXH tỉnh cử viên chức có năng lực tham gia làm việc, phối hợp trong các hoạt động tố tụng nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội tỉnh Đồng Tháp và lãnh đạo Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại lễ ký kết.

Phát biểu tại lễ ký kết, Giám đốc BHXH tỉnh Huỳnh Nguyễn Phương Oanh nhấn mạnh, BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là những trụ cột quan trọng của hệ thống an sinh xã hội. Việc bảo đảm các chính sách được thực thi nghiêm minh, hiệu quả không chỉ là nhiệm vụ chính trị của ngành BHXH, mà còn là trách nhiệm đối với đời sống của hàng vạn người lao động trên địa bàn tỉnh.

Vì vậy, sự phối hợp giữa hai ngành có ý nghĩa thiết thực trong việc chủ động phát hiện, ngăn ngừa và xử lý các hành vi vi phạm, bảo vệ quyền lợi người lao động và lợi ích công.

Quy chế phối hợp hướng đến 5 mục tiêu trọng tâm: Nâng cao hiệu quả triển khai chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN; tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật; chủ động trao đổi thông tin, phát hiện và xử lý vi phạm; chuẩn hóa việc cung cấp thông tin, tài liệu, chứng cứ; phát huy vai trò, trách nhiệm của mỗi ngành, góp phần bảo đảm tính nghiêm minh của pháp luật.

Sự kiện này cũng đánh dấu bước tiến quan trọng trong việc thắt chặt mối quan hệ công tác giữa hai ngành nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách an sinh xã hội tại địa phương.