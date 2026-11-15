Bảo hiểm xã hội tỉnh đề nghị phối hợp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế năm 2027

Theo đó, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị sử dụng lao động rà soát, lập danh sách gia hạn thẻ BHYT đối với người lao động mới tham gia; báo giảm đối với các trường hợp không còn tham gia BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; thực hiện điều chỉnh mã quyền lợi hưởng BHYT, thay đổi nơi đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu khi có nhu cầu. Các đơn vị cần chuyển đầy đủ số tiền đóng BHYT đến hết tháng 12/2026 vào tài khoản chuyên thu của cơ quan BHXH trước ngày 15/12/2026 để kịp thời gia hạn thẻ năm 2027.

Việc phối hợp gia hạn thẻ bảo hiểm y tế nhằm không làm gián đoạn quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh của người tham gia.

Đối với các đơn vị không gửi hồ sơ trước thời hạn trên, cơ quan BHXH xác định không có thay đổi về lao động và thông tin cấp thẻ BHYT, đồng thời thực hiện gia hạn nối tiếp giá trị sử dụng thẻ trên cơ sở dữ liệu hiện đang quản lý. Đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn các phường Thục Phán, Nùng Trí Cao, Tân Giang, những trường học có tỷ lệ học sinh, sinh viên tham gia BHYT chưa đạt 100% tiếp tục tuyên truyền, vận động và lập hồ sơ đăng ký tham gia theo hướng dẫn liên ngành số 3640/HDLN-SGDĐT-BHXH ngày 17/9/2026.

Phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Cao Bằng có trách nhiệm rà soát tăng, giảm, lập danh sách thân nhân của cán bộ, chiến sĩ, công nhân công an đang công tác, học tập trong Công an nhân dân năm 2027, gửi cơ quan BHXH trước ngày 10/12/2026.

Các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng thực hiện thu tiền đóng, tiếp nhận hồ sơ, tổng hợp danh sách người tham gia BHYT và chuyển cơ quan BHXH làm căn cứ gia hạn thẻ đúng thời gian quy định. BHXH tỉnh cũng lưu ý, việc gia hạn thẻ BHYT được thực hiện trên hệ thống, không in thẻ giấy, trừ trường hợp người tham gia không thể cài đặt ứng dụng VssID, VNeID và không có căn cước công dân gắn chip. Người tham gia có thể sử dụng hình ảnh thẻ BHYT trên các ứng dụng VssID, VNeID hoặc căn cước công dân gắn chip khi khám bệnh, chữa bệnh.

Bên cạnh đó, mã số BHXH gồm 10 ký tự của người tham gia BHYT hiện đã được chuyển đổi sang số căn cước công dân/số định danh cá nhân gồm 12 ký tự. Người tham gia được thay đổi nơi đăng ký khám bệnh, chữa bệnh BHYT ban đầu vào 15 ngày đầu mỗi quý để phù hợp với nơi cư trú, làm việc hoặc học tập. BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị liên quan chủ động phối hợp triển khai, thực hiện đúng thời hạn, góp phần bảo đảm quyền lợi khám bệnh, chữa bệnh BHYT liên tục cho người tham gia trong năm 2027.