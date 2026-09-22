Bảo hiểm xã hội: Thêm điểm tựa, vững tương lai

Cán bộ Bảo hiểm xã hội cơ sở Phú Lương tích cực tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Giảm gánh nặng, tăng cơ hội tham gia

BHXH tự nguyện là một trong những giải pháp quan trọng để mở rộng diện bao phủ BHXH đến người lao động khu vực phi chính thức, nông dân, người làm việc tự do, tiểu thương và những người không thuộc diện tham gia BHXH bắt buộc. Tuy nhiên, với người có thu nhập thấp hoặc chưa ổn định, việc duy trì đóng BHXH trong thời gian dài vẫn là một trở ngại. Từ thực tế đó, chính sách hỗ trợ mức đóng có ý nghĩa quan trọng, giúp giảm bớt áp lực tài chính và tạo điều kiện để người dân duy trì tham gia lâu dài.

Ngày 13/8/2026, HĐND tỉnh Thái Nguyên thông qua Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND quy định đối tượng, mức hỗ trợ thêm kinh phí đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2026-2030. Nghị quyết có hiệu lực từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/12/2030.

Theo đó, tỉnh hỗ trợ thêm 20% trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng theo mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn, ngoài mức hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Đối tượng được hưởng là người tham gia BHXH tự nguyện có đăng ký thường trú trên địa bàn tỉnh, thuộc một trong ba nhóm: người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số.

Bảo hiểm xã hội cơ sở Phổ Yên là một trong những đơn vị điển hình trong công tác phát triển khách hàng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Mức hỗ trợ được thực hiện theo thời gian thực tế đóng BHXH, từ ngày 1/9/2026 đến hết ngày 31/12/2030. Trường hợp một người đồng thời thuộc nhiều nhóm đối tượng thì chỉ được hưởng hỗ trợ theo một đối tượng. Điểm đáng chú ý của Nghị quyết 77 là chính sách hỗ trợ của tỉnh được thực hiện thêm ngoài phần hỗ trợ của Nhà nước. Điều này góp phần thu hẹp khoảng cách giữa khả năng đóng góp của người dân và mức đóng cần thiết để tham gia BHXH tự nguyện, nhất là đối với những người có thu nhập còn hạn chế.

Ông Nguyễn Hữu Công, Phó Giám đốc BHXH tỉnh, cho biết: Chính sách của tỉnh có ý nghĩa thiết thực đối với người tham gia BHXH tự nguyện, nhất là hộ nghèo, hộ cận nghèo và người dân tộc thiểu số. Việc hỗ trợ thêm 20% trên mức đóng BHXH tự nguyện hằng tháng sẽ giúp người dân có điều kiện thuận lợi hơn để tham gia và duy trì chính sách lâu dài. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về kinh phí mà còn là động lực để người dân chủ động lựa chọn BHXH tự nguyện, từng bước tạo dựng nguồn thu nhập ổn định khi hết tuổi lao động. Để chính sách phát huy hiệu quả, ngành BHXH sẽ tiếp tục phối hợp với chính quyền cơ sở, các tổ chức dịch vụ thu đẩy mạnh tuyên truyền, tư vấn, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi và lựa chọn hình thức tham gia phù hợp....

Có thể thấy, giá trị của Nghị quyết số 77 không chỉ nằm ở mức hỗ trợ 20%, mà còn thể hiện cách tiếp cận hướng đến những nhóm còn gặp khó khăn trong việc tiếp cận các chính sách an sinh dài hạn. Khi một phần gánh nặng tài chính được chia sẻ, người dân có thêm cơ hội duy trì quá trình tham gia và hướng tới những quyền lợi lâu dài.

Tích lũy hôm nay, an tâm ngày mai

Ở khu vực nông thôn, miền núi, một bộ phận người dân chủ yếu làm nông nghiệp, lao động tự do hoặc kinh doanh nhỏ lẻ. Thu nhập phụ thuộc vào mùa vụ, thị trường và điều kiện sản xuất nên việc dành một khoản cố định hằng tháng cho an sinh dài hạn đôi khi chưa trở thành thói quen. Trong bối cảnh đó, hỗ trợ mức đóng không chỉ có ý nghĩa về kinh tế mà còn góp phần thay đổi nhận thức, khuyến khích người dân chủ động tham gia BHXH tự nguyện.

Bà Phạm Thị Huế, xã Tràng Xá, cho hay: Trước đây, gia đình tôi cũng muốn tham gia BHXH tự nguyện nhưng vì thu nhập không ổn định nên còn cân nhắc. Nay tỉnh có chính sách hỗ trợ thêm, số tiền mình phải đóng giảm đi nên việc tham gia sẽ thuận lợi hơn. Tôi nghĩ đây là sự hỗ trợ rất thiết thực đối với những gia đình có thu nhập còn khó khăn. Nếu duy trì đóng đều trong thời gian dài thì sau này khi đủ điều kiện được hưởng lương hưu sẽ yên tâm hơn...

Cán bộ Bảo hiểm xã hội tỉnh Thái Nguyên đến từng tổ dân phố, hộ dân, tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội.

BHXH tự nguyện hướng tới lợi ích lâu dài, trong đó mỗi khoản đóng hôm nay là một phần tích lũy cho tương lai. Với người lao động tự do, nông dân, tiểu thương và những người không có lương hưu từ các nguồn khác, việc tham gia BHXH tự nguyện tạo thêm cơ hội được hưởng lương hưu khi đủ điều kiện theo quy định. Việc Nghị quyết 77 được thực hiện trong thời gian hơn 4 năm, tạo điều kiện để người dân chủ động xây dựng kế hoạch tham gia lâu dài. Chính sách hướng tới tạo nền tảng ổn định để người dân từng bước hình thành thói quen tích lũy cho tương lai.

Để chính sách thực sự đi vào cuộc sống, công tác tuyên truyền, tư vấn cần tiếp tục được triển khai sâu rộng, dễ hiểu và sát từng nhóm đối tượng. Người dân cần được cung cấp đầy đủ thông tin về mức đóng, mức hỗ trợ, phương thức đóng, điều kiện hưởng và quyền lợi lâu dài khi tham gia BHXH tự nguyện. Cơ quan BHXH, chính quyền cơ sở và các tổ chức dịch vụ thu cần tiếp tục đưa chính sách đến gần người dân, nhất là tại khu vực nông thôn, miền núi, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn nhiều người chưa tham gia BHXH.

Nghị quyết số 77/2026/NQ-HĐND là giải pháp cụ thể nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận an sinh xã hội cho những người còn hạn chế về điều kiện kinh tế, góp phần thực hiện mục tiêu BHXH toàn dân. Từ sự hỗ trợ thêm 20% mức đóng, người dân có thêm một điểm tựa để bắt đầu và duy trì hành trình tích lũy cho tương lai. Khi chính sách được triển khai đúng đối tượng, đồng bộ cùng sự chủ động của người dân, những điểm tựa an sinh sẽ ngày càng được mở rộng, góp phần xây dựng hệ thống an sinh xã hội bền vững, bao trùm hơn trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.