Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội: Chuyển đổi số vì lợi ích của người dân

Dữ liệu đúng, sạch, sống, tạo nền tảng chuyển đổi số toàn diện

Bám sát chủ đề Ngày Chuyển đổi số quốc gia, cùng khẩu hiệu “Chuyển đổi số thiết thực vì người dân, doanh nghiệp và sự phát triển của thành phố”, BHXH thành phố Hà Nội đã chủ động biến các chủ trương thành những kết quả sinh động trong thực tiễn. Là địa bàn có quy mô dân số và số lượng người thụ hưởng chính sách an sinh xã hội thuộc hàng lớn nhất cả nước, Hà Nội luôn xác định việc xây dựng dữ liệu số chuẩn xác là mắt xích cốt lõi để nâng cao năng lực quản trị công và cải cách thủ tục hành chính.

Kết quả 9 tháng năm 2026, BHXH thành phố đã thực hiện xác thực đúng với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư cho 8.541.782 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,7%. Tỷ lệ liên thông dữ liệu khám, chữa bệnh BHYT đúng ngày của thành phố đạt 89,2%.

Bên cạnh đó, các dịch vụ công liên thông cũng ghi nhận hiệu quả vượt bậc khi đã hoàn tất thủ tục liên thông đăng ký khai sinh, cấp thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi đối với 286.548 trường hợp, giải quyết liên thông đăng ký khai tử, trợ cấp mai táng phí cho 1.234 trường hợp, cùng hàng trăm nghìn lượt cấp giấy tờ y tế điện tử như giấy chứng sinh, giấy báo tử và giấy chứng nhận khám sức khỏe.

Đánh giá về tính cấp thiết của quá trình chuyển đổi số tại địa phương, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Chu Mạnh Sinh nhấn mạnh: “Hà Nội là địa bàn có quy mô người tham gia rất lớn và phát sinh phong phú các tình huống nghiệp vụ thực tế. Việc đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, vận hành trơn tru quy trình liên thông và khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu số không chỉ giúp cơ quan BHXH kiểm soát rủi ro, phòng chống lạm dụng quỹ mà quan trọng nhất là đơn giản hóa tối đa quy trình thủ tục, tạo thuận lợi tối ưu cho các tổ chức, doanh nghiệp và mọi tầng lớp nhân dân khi giao dịch”.

Bước chuyển mình từ văn bản đến đời sống

Thực hiện Luật BHXH năm 2024, Nghị định số 164/2025/NĐ-CP của Chính phủ, Thông tư số 09/2026/TT-BTC của Bộ Tài chính và Quyết định số 366/QĐ-BHXH của BHXH Việt Nam, BHXH thành phố Hà Nội đã chính thức ban hành Thông báo số 6969/TB-BHXH hướng dẫn việc nhận và sử dụng sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử. Đây được xem là bước đi mang tính đột phá, chuyển đổi căn bản phương thức giao dịch an sinh xã hội trên địa bàn Hà Nội.

Việc chuyển đổi sang sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử là một bước tiến quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính an sinh xã hội. Ảnh: Minh Khanh

Theo nội dung hướng dẫn của BHXH thành phố Hà Nội, các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan quản lý đối tượng, tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng và các cơ sở giáo dục có trách nhiệm phối hợp tuyên truyền, hướng dẫn người tham gia cài đặt, sử dụng ứng dụng VssID. Đồng thời, các đơn vị cần khẩn trương thu thập thông tin địa chỉ hòm thư điện tử (email) cá nhân chính chủ và số căn cước công dân hoặc số định danh cá nhân của người tham gia để gửi về cơ quan BHXH thông qua hồ sơ điện tử. Dữ liệu này sẽ được đồng bộ trực tiếp vào phần mềm quản lý của ngành nhằm phục vụ việc phát hành, quản lý sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử.

Kể từ thời điểm hướng dẫn có hiệu lực, cơ quan BHXH áp dụng việc cấp sổ BHXH điện tử đối với các trường hợp cấp mới, cấp lại do thay đổi thông tin, điều chỉnh nội dung, gộp sổ hoặc xác nhận bảo lưu thời gian đóng BHXH, bảo hiểm thất nghiệp; mã số BHXH cũng được cập nhật đồng nhất theo số định danh cá nhân. Người tham gia an sinh có thể dễ dàng truy cập ứng dụng định danh điện tử VNeID mức độ 2, ứng dụng VssID hoặc hộp thư điện tử cá nhân để nhận, kiểm tra sổ điện tử giải quyết chế độ, cũng như xuất trình thẻ BHYT điện tử khi đi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế.

Việc chuyển đổi sang sổ BHXH và thẻ BHYT điện tử là một bước tiến quan trọng nhằm hiện đại hóa nền hành chính an sinh xã hội. Đối với những người lao động đã tham gia hoặc bảo lưu trước ngày 1-10-2026 mà chưa được cấp bản điện tử, quyền lợi vẫn được duy trì hoàn toàn liên tục thông qua sổ giấy và thẻ cũ, bảo đảm không gây gián đoạn hay bất kỳ phiền hà nào cho người dân.

Cùng với việc cấp sổ và thẻ điện tử cho người lao động, BHXH thành phố cũng đang quyết liệt phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên toàn địa bàn rà soát, điều chỉnh đồng nhất bộ mã đơn vị tham gia theo mã số doanh nghiệp, mã quan hệ ngân sách và loại hình sản xuất kinh doanh.