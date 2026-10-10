Bảo hiểm xã hội thành phố Đồng Nai đẩy mạnh chuyển đổi số Nâng chất lượng phục vụ, tạo thuận lợi cho người tham gia

Giảm phụ thuộc vào thẻ BHYT giấy

Triển khai Đề án 06 về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử, BHXH thành phố Đồng Nai phối hợp với ngành y tế đưa việc sử dụng căn cước công dân (CCCD) gắn chip vào quy trình tiếp đón người bệnh. Thông tin thẻ BHYT được tra cứu trên hệ thống, giúp người dân giảm giấy tờ phải mang theo, đồng thời hỗ trợ cơ sở khám chữa bệnh kiểm tra thông tin và quyền lợi của người tham gia.

Theo BHXH thành phố Đồng Nai, tính đến cuối tháng 7.2026, Đồng Nai có hơn 4,19 triệu người tham gia BHYT. Theo đó, việc sử dụng căn cước để tra cứu thông tin thẻ BHYT có ý nghĩa thiết thực trong phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân trên địa bàn. Thay vì xuất trình thẻ BHYT giấy cùng giấy tờ tùy thân để đối chiếu, người dân có thể sử dụng CCCD gắn chip để cơ sở y tế tra cứu thông tin tham gia và giá trị sử dụng của thẻ BHYT.

Người dân được tư vấn, giải đáp thông tin về bảo hiểm xã hội tại BHXH thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hồ Tú

Sự thuận tiện trước hết thể hiện ở việc giảm phụ thuộc vào thẻ giấy. Khi thông tin BHYT được tra cứu đầy đủ trên hệ thống, người dân bớt lo thẻ bị mất, mờ hoặc rách làm ảnh hưởng đến quá trình làm thủ tục khám, chữa bệnh. Thông qua quét mã QR hoặc thiết bị đọc CCCD gắn chip, nhân viên y tế có thể tra cứu thông tin nhân thân và thông tin thẻ BHYT của người bệnh. Dữ liệu được cập nhật trên hệ thống hỗ trợ cơ sở khám, chữa bệnh kiểm tra giá trị sử dụng, mức hưởng, qua đó giải quyết quyền lợi theo thông tin hiện hành của người tham gia.

Đối với cơ sở khám chữa bệnh, phương thức tiếp nhận này giúp giảm thao tác nhập liệu thủ công và đối chiếu giấy tờ, góp phần giảm áp lực tại khu vực tiếp đón, nhất là vào giờ cao điểm. Nhân viên y tế có thêm điều kiện tập trung vào các khâu phục vụ người bệnh. Việc xác thực thông tin người đi khám, chữa bệnh còn hỗ trợ cơ quan BHXH quản lý quỹ BHYT, góp phần hạn chế việc sử dụng thẻ của người khác và nguy cơ lạm dụng, trục lợi quỹ.

Để duy trì sự thuận tiện trong tiếp nhận người bệnh, theo các chuyên gia, việc phối hợp với ngành y tế rà soát đường truyền, hạ tầng và hỗ trợ kỹ thuật tại các cơ sở khám, chữa bệnh cần được thực hiện thường xuyên. Khả năng kết nối ổn định giúp hạn chế gián đoạn trong tra cứu thông tin BHYT; những thông tin chưa khớp cần được kiểm tra, xử lý kịp thời để giảm vướng mắc khi người dân đến khám, chữa bệnh.

Theo báo cáo của BHXH thành phố Đồng Nai, đến hết tháng 9/2026, 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn đã triển khai khám, chữa bệnh BHYT bằng căn cước công dân gắn chip, với hơn 17,2 triệu lượt tra cứu thành công, tăng hơn 694 nghìn lượt so với thời điểm 31/7. Đến cuối tháng 8/2026, hệ thống BHXH Việt Nam đã tiếp nhận và phê duyệt hơn 693 nghìn dữ liệu giấy khám sức khỏe hợp lệ trên địa bàn Đồng Nai, tăng hơn 19,1 nghìn lượt so với tháng trước.

Nhanh chóng tra cứu, xử lý hồ sơ

Tại Đồng Nai, việc đẩy mạnh ký số, liên thông chứng từ từ các cơ sở khám chữa bệnh giúp cơ quan Bảo hiểm xã hội (BHXH) có thêm dữ liệu để giải quyết chế độ, đồng thời giảm giấy tờ và thời gian đi lại của người lao động.

Theo BHXH thành phố, đến tháng 8/2026, có 50 cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn thực hiện ký số, tạo lập và liên thông chứng từ điện tử theo quy định. Đây là một trong những khâu được đẩy mạnh trong quá trình số hóa việc giải quyết chế độ BHXH, nhất là các chế độ có liên quan đến giấy tờ do cơ sở khám, chữa bệnh lập.

Người dân được tư vấn, giải đáp tại bộ phận hỗ trợ, tư vấn pháp luật của BHXH thành phố Đồng Nai. Ảnh: Hồ Tú

Để triển khai việc này, BHXH thành phố đã phối hợp với Sở Y tế và có Công văn số 427/BHXH-CĐBHXH đề nghị Sở Y tế chỉ đạo các cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện ký số, tạo lập và liên thông chứng từ theo quy định. Khi giấy chứng nhận, giấy tờ y tế được lập, ký số và gửi đầy đủ lên hệ thống thông tin giám định bảo hiểm y tế (BHYT), những dữ liệu này có thể được sử dụng làm căn cứ giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức và phục hồi sức khỏe cho người tham gia BHXH.

Với cách làm này, người lao động không phải thực hiện thêm những khâu giấy tờ đối với các thông tin đã được lập và chuyển trên hệ thống theo quy định. Dữ liệu từ cơ sở khám, chữa bệnh được chuyển đến cơ quan BHXH, giúp giảm việc đi lại, chờ đợi và bổ sung hồ sơ. Đồng thời, cơ quan bảo hiểm có thêm dữ liệu để kiểm tra, đối chiếu và giải quyết chế độ; đồng thời giảm các khâu trung gian trong quá trình xử lý hồ sơ.

Hiệu quả của việc số hóa cũng thể hiện qua số lượng hồ sơ được tiếp nhận, xử lý trên môi trường điện tử. Trong thời gian từ ngày 1/8 đến ngày 31/8/2026, BHXH thành phố đã tiếp nhận và xử lý hơn 6 nghìn lượt hồ sơ thuộc nhóm dịch vụ công “Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản, trợ cấp dưỡng sức, phục hồi sức khỏe”. Với thủ tục đổi giấy phép lái xe trực tuyến, dữ liệu giấy khám sức khỏe được liên thông là một điều kiện để cơ quan giải quyết hồ sơ tra cứu kết quả khám sức khỏe. Từ ngày 1/8 đến 31/8/2026, dữ liệu giấy khám sức khỏe lái xe hợp lệ đã được phê duyệt là 693.823, tăng 19.192 so với tháng trước.

Việc ứng dụng căn cước công dân và liên thông dữ liệu y tế đang giúp BHXH thành phố Đồng Nai giảm bớt thủ tục, nâng cao hiệu quả giải quyết quyền lợi cho người tham gia. Khi thông tin được khai thác đầy đủ, chính xác, người dân sẽ thuận tiện hơn trong khám, chữa bệnh và tiếp cận chính sách an sinh.