Hoạt động truyền thông về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội được triển khai linh hoạt theo từng địa bàn, đối tượng. (Ảnh: TL)

Không chỉ dừng lại ở việc phổ biến, tuyên truyền chính sách đến người dân qua các hội nghị hay phương tiện truyền thông, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đang từng bước đổi mới phương thức tiếp cận theo hướng gần dân, sát nhu cầu và tăng cường hỗ trợ trực tiếp. Từ những buổi tư vấn tại khu dân cư, hộ gia đình đến hỗ trợ sử dụng dịch vụ số, mỗi hoạt động đều hướng tới mục tiêu giúp người dân hiểu chính sách, lựa chọn hình thức tham gia phù hợp và duy trì quyền lợi an sinh lâu dài.

Lắng nghe để tư vấn, thấu hiểu để đồng hành

Tại phường Sa Pa (Lào Cai), cán bộ bảo hiểm xã hội cơ sở Sa Pa đã chủ động phối hợp nhân viên Bưu điện phường Sa Pa đến các chợ dân sinh, khu dân cư và từng hộ gia đình để tư vấn về chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự đóng. Trong đợt ra quân với chủ đề “Tăng tốc về đích - Trao gửi an sinh”, những cuộc gặp gỡ trực tiếp trở thành dịp để cán bộ, nhân viên không chỉ phổ biến quy định mà còn tìm hiểu hoàn cảnh, điều kiện kinh tế và những băn khoăn của từng người dân.

Nội dung tư vấn không chỉ dừng ở việc giới thiệu một chính sách bảo hiểm, mà hướng người dân nhìn nhận lợi ích của quá trình tham gia lâu dài. Với bảo hiểm xã hội tự nguyện, đó là việc tích lũy thời gian đóng để khi đủ điều kiện được hưởng lương hưu, có nguồn thu nhập khi hết tuổi lao động và được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng lương hưu theo quy định. Những quyền lợi gắn với cuộc sống cụ thể như vậy giúp chính sách trở nên dễ hiểu, gần gũi hơn với người dân.

Chị Hoàng Thị Nhiễu, tiểu thương tại chợ Văn hóa Sa Pa chia sẻ: “Trước đây, tôi cũng từng nghĩ việc đóng bảo hiểm tự nguyện hằng tháng là thêm một khoản chi tiêu, nhất là với người buôn bán như chúng tôi, thu nhập có lúc cao, lúc thấp. Nhưng khi được cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn cụ thể, tôi hiểu rằng nếu tham gia đều đặn và đủ điều kiện thì sau này mình sẽ có lương hưu, có khoản thu nhập ổn định khi không còn sức lao động, lại được cấp thẻ bảo hiểm y tế trong thời gian hưởng lương hưu.

Tính ra, đây không chỉ là khoản đóng cho hiện tại mà còn là cách chuẩn bị cho cuộc sống về sau, để tuổi già đỡ phụ thuộc vào con cháu. Tôi đang tìm hiểu kỹ mức đóng phù hợp với khả năng kinh tế của gia đình để có thể tham gia lâu dài”.

Đối với học sinh, sinh viên, bảo hiểm xã hội cơ sở Sa Pa lựa chọn nhà trường làm địa điểm truyền thông. Đơn vị phối hợp Trường trung học phổ thông số 1 Sa Pa tổ chức tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2026-2027, thu hút hơn 1.000 học sinh tham gia. Qua đó, thông tin về chính sách được đưa đến đúng nhóm đối tượng, góp phần nâng cao nhận thức về ý nghĩa của bảo hiểm y tế trong chăm sóc sức khỏe.

Nhân viên Bảo hiểm xã hội cơ sở Sa Pa tuyên truyền chính sách bảo hiểm y tế trong trường học. (Ảnh: TL)

Ngoài ra, tháng 9/2026, đơn vị đã phát hành 590 tờ rơi, thực hiện 265 tin, bài phát thanh, tổ chức 140 nhóm tuyên truyền trực tiếp, treo 29 băng rôn, phướn, đăng tải 288 tin, bài và phát 220 nội dung trên bảng điện tử liên quan chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Những hoạt động này cho thấy nỗ lực đưa thông tin đến người dân bằng nhiều cách khác nhau, từ truyền thông trực quan, phát thanh đến tư vấn trực tiếp. Đến ngày 30/9/2026, địa bàn do bảo hiểm xã hội cơ sở Sa Pa quản lý có 1.264 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 74.428 người tham gia bảo hiểm y tế. So với tháng trước, số người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tăng 203 người, bảo hiểm thất nghiệp tăng 203 người và bảo hiểm y tế tăng 240 người.

Theo ông Bùi Tiến Mạnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Sa Pa, thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm, kết hợp truyền thông số với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Cùng với việc làm rõ quyền lợi, ý nghĩa nhân văn của chính sách, đơn vị tăng cường phối hợp chính quyền địa phương, rà soát từng nhóm đối tượng để có hình thức tư vấn, vận động phù hợp.

Thời gian tới, đơn vị tiếp tục đổi mới truyền thông theo hướng lấy người dân làm trung tâm, kết hợp truyền thông số với tuyên truyền trực tiếp tại cơ sở. Ông Bùi Tiến Mạnh, Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Sa Pa

Nếu tại Sa Pa, việc chủ động tìm đến các khu dân cư, hộ gia đình và trường học là một trong những cách đưa chính sách đến gần người dân, thì tại bảo hiểm xã hội cơ sở Cam Đường, hoạt động tư vấn, hỗ trợ được triển khai đồng thời với công tác tuyên truyền, chú trọng cả quá trình người dân tìm hiểu, đăng ký và tiếp tục tham gia bảo hiểm.

Trong 9 tháng năm 2026, đơn vị tổ chức 16 hội nghị tuyên truyền với 1.479 lượt người tham dự; triển khai 1.070 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, tiếp cận 4.747 lượt người. Tùy theo đặc điểm từng địa bàn, hoạt động truyền thông được tổ chức linh hoạt, trong đó chú trọng khu vực tập trung đông công nhân, người lao động và địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với những cuộc gặp gỡ trực tiếp, hệ thống thông tin cơ sở và mạng xã hội tiếp tục được sử dụng để duy trì việc cung cấp thông tin. Trong 9 tháng, Bảo hiểm xã hội cơ sở Cam Đường thực hiện 1.315 lượt phát thanh và đăng tải hàng trăm sản phẩm truyền thông trên các nền tảng số.

Đặc biệt là, cùng với tuyên truyền, đơn vị đã chú trọng hỗ trợ người dân thực hiện chính sách. Trong 9 tháng vừa qua, Bảo hiểm xã hội cơ sở Cam Đường thực hiện 2.974 lượt tư vấn trực tiếp; hỗ trợ 356 lượt người đăng ký, cài đặt và sử dụng ứng dụng VssID. Các phản ánh, vướng mắc được tiếp nhận thông qua bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính, dịch vụ công và điện thoại. Theo báo cáo của đơn vị, toàn bộ phản ánh, vướng mắc đã được giải quyết thỏa đáng, không có trường hợp tồn đọng.

Chị Trần Thị Thường, Tổ dân phố số 4, phường Cam Đường cho biết: “Trước đây, tôi còn khá e ngại khi tìm hiểu về các chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình vì chưa nắm rõ mức đóng, quyền lợi được hưởng cũng như các quy định liên quan, có những điều muốn hỏi nhưng chưa biết hỏi ai hoặc chưa hiểu hết nên cũng chưa mạnh dạn tham gia.

Qua những buổi tư vấn trực tiếp và được nhân viên bảo hiểm xã hội cơ sở Cam Đường giải thích cụ thể từng nội dung, tôi đã hiểu rõ hơn về chính sách, biết mình được hưởng những quyền lợi gì, mức đóng ra sao và có những phương thức tham gia nào. Khi các thông tin được giải thích rõ ràng, minh bạch, tôi cũng yên tâm hơn và đang cân nhắc lựa chọn mức đóng phù hợp với điều kiện, thu nhập của gia đình”.

Trong 9 tháng năm 2026, Bảo hiểm xã hội cơ sở Cam Đường vận động phát triển mới 171 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, 134 người tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình; đồng thời, 2.359 người tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện và 1.636 người tái tục bảo hiểm y tế hộ gia đình.

Theo bà Phạm Minh Hải, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội cơ sở Cam Đường, yêu cầu đặt ra đối với công tác truyền thông không chỉ là giúp người dân biết đến chính sách mà còn phải giúp họ hiểu đúng, hiểu đủ để chủ động tham gia và duy trì quyền lợi. Đặc biệt, với bảo hiểm xã hội tự nguyện, việc tư vấn rõ ràng, giải đáp những băn khoăn về chính sách có ý nghĩa thiết thực trong quá trình vận động người dân lựa chọn hình thức tham gia phù hợp với điều kiện của mình.

Gắn kết nguồn lực, củng cố mạng lưới an sinh

Trong bối cảnh địa bàn quản lý rộng, dân cư phân bố không đồng đều, điều kiện kinh tế và thu nhập giữa các nhóm dân cư còn khác nhau, việc tổ chức tuyên truyền theo một phương thức chung khó đáp ứng đầy đủ nhu cầu tiếp cận chính sách. Bởi vậy, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai chú trọng phối hợp cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ngành và tổ chức liên quan để đưa hoạt động truyền thông, vận động đến từng địa bàn, từng nhóm đối tượng.

Trong 9 tháng/2026, Bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành 33 văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời tiếp tục ký kết chương trình, quy chế phối hợp 7 đơn vị. Toàn tỉnh tổ chức và phối hợp tổ chức 297 hội nghị, tập huấn, hội thảo, tọa đàm, đối thoại với 22.560 người tham dự; triển khai 10.904 cuộc tuyên truyền nhóm nhỏ, thu hút 71.745 lượt người tham dự.

Công tác vận động đã được triển khai bằng nhiều hình thức, có sự tham gia phối hợp của các cơ quan, đơn vị và lực lượng ở cơ sở. Đặc biệt, việc tổ chức tuyên truyền nhóm nhỏ tạo điều kiện để cán bộ trực tiếp trao đổi, giải thích những nội dung liên quan quyền lợi, mức đóng, phương thức tham gia, qua đó giúp người dân có thêm cơ sở lựa chọn chính sách phù hợp.

Đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh có 137.234 người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, đạt 94,3% kế hoạch Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao; 47.583 người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, đạt 95,63% kế hoạch; 123.875 người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, đạt 97,67% kế hoạch. Số người tham gia bảo hiểm y tế đạt 1.558.450 người, tương ứng 97,44% kế hoạch, tỷ lệ bao phủ hơn 92% dân số.

Bên cạnh phát triển người tham gia mới, việc tạo thuận lợi để người dân theo dõi quá trình tham gia, tra cứu thông tin và thực hiện thủ tục cũng được ngành bảo hiểm xã hội quan tâm. Đến tháng 10/2026, bảo hiểm xã hội tỉnh đã hoàn thành chuyển đổi mã số bảo hiểm xã hội sang số định danh cá nhân hoặc căn cước công dân đối với trên 99,9% người tham gia, người thụ hưởng thuộc phạm vi quản lý.

Việc đồng bộ dữ liệu tạo điều kiện để người dân tra cứu quá trình đóng, hưởng trên các nền tảng VssID, VNeID và Cổng Dịch vụ công; đồng thời sử dụng căn cước công dân gắn chip hoặc tài khoản VNeID khi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế theo quy định.

Cùng với đó, ngành bảo hiểm xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp chính quyền địa phương rà soát, phân loại các nhóm chưa tham gia, nhất là lao động tự do, nông dân, người có thu nhập ổn định, học sinh, sinh viên và những người có nguy cơ gián đoạn quá trình tham gia. Trên cơ sở từng nhóm đối tượng, các đơn vị xây dựng phương án tuyên truyền, tư vấn và vận động phù hợp; chú trọng làm rõ quyền lợi lâu dài, chính sách hỗ trợ mức đóng và hướng dẫn người dân tiếp tục tham gia khi sắp hết hạn.

Đây cũng là yêu cầu đặt ra trong giai đoạn cuối năm, khi việc mở rộng diện bao phủ không chỉ phụ thuộc vào số lượng người được tiếp cận thông tin mà còn gắn với khả năng chuyển biến nhận thức thành hành động và duy trì tham gia ổn định.

Đối với bảo hiểm xã hội tự nguyện, cần giúp người dân hiểu rõ giá trị của việc tích lũy thời gian đóng để có lương hưu khi đủ điều kiện. Với bảo hiểm y tế hộ gia đình, việc tư vấn và hỗ trợ tái tục kịp thời có ý nghĩa quan trọng trong bảo đảm quyền lợi khám, chữa bệnh liên tục.

Từ tuyên truyền đến đồng hành, từ phổ biến chính sách đến hỗ trợ người dân thực hiện chính sách, đó cũng là hướng đi để bảo hiểm xã hội tỉnh Lào Cai tiếp tục đưa lưới an sinh đến gần hơn với từng người dân, từng gia đình, góp phần thực hiện mục tiêu mở rộng và duy trì bền vững diện bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên địa bàn.