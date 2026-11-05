Bảo hiểm xã hội Lâm Đồng tập huấn kỹ năng tuyên truyền, tư vấn chính sách bảo hiểm

Quang cảnh buổi tập huấn

Phát biểu buổi tập huấn, Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn cho biết: Công tác tuyên truyền, truyền thông chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, người lao động và người sử dụng lao động, góp phần mở rộng diện bao phủ, bảo đảm quyền lợi của người tham gia và nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách an sinh xã hội.

Giám đốc BHXH tỉnh Lâm Đồng Đặng Hồng Tuấn phát biểu tại buổi tập huấn

Trong bối cảnh toàn ngành đang đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, yêu cầu đặt ra đối với công tác tuyên truyền ngày càng cao. Điều đó đòi hỏi mỗi cán bộ làm công tác tuyên truyền phải thường xuyên học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ; chủ động đổi mới phương thức truyền thông; tăng cường ứng dụng công nghệ số; đồng thời nâng cao chất lượng công tác giải đáp, tư vấn, bảo đảm thông tin chính sách được truyền tải đầy đủ, chính xác, kịp thời và thống nhất.

Các đại biểu tham dự hội nghị tập huấn

Tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng viết tin, bài tuyên truyền trên các phương tiện truyền thông và nền tảng số; ứng dụng chuyển đổi số, trí tuệ nhân tạo (AI) trong hoạt động truyền thông.

Hội nghị cũng tập trung trao đổi kỹ năng tư vấn, giải đáp chính sách BHXH, BHYT, BHTN, xử lý những tình huống thường gặp trong thực tế; đồng thời hướng dẫn lập dự toán, quản lý, sử dụng và thanh quyết toán kinh phí tuyên truyền theo quy định.

Các đại biểu được hướng dẫn kỹ năng truyền thông trên nền tảng số

Qua lớp tập huấn nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ viên chức làm công tác tuyên truyền tại BHXH cơ sở, góp phần nâng cao hiệu quả truyền thông chính sách BHXH, BHYT, BHTN đến gần hơn với người dân, mở rộng diện bao phủ và bảo đảm tốt quyền lợi an sinh xã hội.