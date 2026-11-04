Bảo hiểm xã hội Đồng Nai triển khai phong trào thi đua '3 nhất'

Qua đó, hướng đến xây dựng đội ngũ viên chức, người lao động chuyên nghiệp, trách nhiệm, tận tụy; lấy sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo chất lượng công tác, góp phần bảo đảm quyền lợi an sinh xã hội trên địa bàn.

Cán bộ, nhân viên Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phục vụ người dân giải quyết thủ tục hành chính. Ảnh: Hạnh Dung

Phong trào được triển khai từ năm 2026 đến hết năm 2030, gắn với chức năng, nhiệm vụ của ngành trong tổ chức thực hiện chính sách BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) và kiểm soát thủ tục hành chính.

Trong đó, tiêu chí “Kỷ luật nhất” tập trung yêu cầu 100% viên chức, người lao động chấp hành nghiêm quy trình, quy chế làm việc, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính; không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm. Các đơn vị thực hiện nghiêm quy định về bảo mật thông tin, công khai đường dây nóng, quy trình giải quyết thủ tục hành chính; thực hành tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Với tiêu chí “Trung thành nhất”, BHXH thành phố yêu cầu đội ngũ viên chức, người lao động giữ vững bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước; chủ động phối hợp, chia sẻ dữ liệu với Công an thành phố và các cơ quan chức năng phục vụ công tác quản lý nhà nước, phòng, chống các hành vi vi phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN.

Đối với tiêu chí “Gần dân nhất”, ngành chú trọng xây dựng văn hóa phục vụ với yêu cầu 100% viên chức, người lao động có thái độ văn minh, lịch sự, tận tụy khi tiếp xúc, giải quyết công việc cho người dân và doanh nghiệp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, phấn đấu tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn hoặc trước hạn đạt trên 95%; bảo đảm 100% phản ánh, kiến nghị qua đường dây nóng được tiếp nhận, xử lý kịp thời, đúng quy định, không để xảy ra tình trạng trả hồ sơ lòng vòng.

Phong trào thi đua được triển khai trong bối cảnh công tác thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực. Từ đầu năm 2026 đến nay, tổng số người tham gia các loại hình bảo hiểm trên địa bàn thành phố là hơn 4,2 triệu người, đạt 96,9% kế hoạch BHXH Việt Nam giao.

Để phong trào “3 nhất” đi vào thực chất, BHXH thành phố xác định tiếp tục tăng cường vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu; cụ thể hóa các tiêu chí thi đua thành nhiệm vụ, chỉ tiêu phù hợp với từng phòng nghiệp vụ và BHXH cơ sở. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật công vụ, quy trình nghiệp vụ và tiến độ giải quyết hồ sơ; kịp thời chấn chỉnh sai sót, xử lý vi phạm theo quy định.

Ngành cũng chú trọng đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền chính sách BHXH, BHYT, BHTN phù hợp với từng nhóm đối tượng; phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan, tổ chức, đoàn thể vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình; quan tâm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn, góp phần mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.