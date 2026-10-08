Bảo hiểm xã hội Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp với Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai

Ông Phạm Minh Thành, Giám đốc Bảo hiểm xã hội Đồng Nai phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hạnh Dung

Theo đó, 2 cơ quan xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên trong trao đổi thông tin, hồ sơ và phối hợp nghiệp vụ đối với các vụ việc có dấu hiệu vi phạm, nhất là những hành vi có dấu hiệu tội phạm liên quan đến lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN; các vụ chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm làm ảnh hưởng quyền lợi của nhiều người lao động. Qua đó, kịp thời nhận diện những khó khăn, vướng mắc, sơ hở trong công tác quản lý để kiến nghị cơ quan có thẩm quyền khắc phục, góp phần phòng ngừa vi phạm và tội phạm.

Một nội dung quan trọng là tăng cường trao đổi thông tin về tình hình chậm đóng, trốn đóng BHXH, gian lận trong hưởng BHXH, BHTN, gian lận, lạm dụng quỹ BHYT và những dạng vi phạm nổi lên qua công tác quản lý. VKSND Đồng Nai sẽ trao đổi với BHXH Đồng Nai về phương thức, thủ đoạn vi phạm mới, những thiếu sót, sơ hở trong quản lý được phát hiện qua hoạt động nghiệp vụ và các kiến nghị phòng ngừa có liên quan.

Đối với các vụ việc chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm, BHXH thành phố có trách nhiệm xác định, theo dõi, đôn đốc và xử lý theo quy định; lập hồ sơ, tài liệu thể hiện nghĩa vụ đóng, số tiền, thời gian, hành vi và kết quả xử lý. Với những vụ việc phức tạp, ảnh hưởng quyền lợi của nhiều người lao động hoặc có dấu hiệu vi phạm nghiêm trọng, 2 cơ quan có thể trao đổi về yêu cầu pháp lý, tài liệu cần thu thập và biện pháp xử lý thuộc thẩm quyền. Khi phát hiện hành vi có dấu hiệu tội phạm, BHXH thành phố thực hiện kiến nghị khởi tố và phối hợp cung cấp hồ sơ, tài liệu theo quy định.

Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Đồng Nai và Viện Kiểm sát nhân dân Đồng Nai ký kết quy chế phối hợp. Ảnh: Hạnh Dung

Trong lĩnh vực BHYT, BHXH Đồng Nai sẽ chủ động phân tích dữ liệu giám định, kết quả kiểm tra, giám sát để phát hiện dấu hiệu bất thường; phối hợp với cơ sở khám, chữa bệnh và các cơ quan liên quan xác minh theo thẩm quyền. Trường hợp có dấu hiệu gian lận BHYT hoặc tội phạm khác, thông tin, tài liệu được chuyển đến cơ quan có thẩm quyền, đồng thời phối hợp với VKSND Đồng Nai. Việc phối hợp phải bảo đảm quyền của người tham gia BHYT, bí mật thông tin sức khỏe và dữ liệu cá nhân.

Đối với vụ việc có dấu hiệu tội phạm trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, 2 cơ quan phối hợp trao đổi về dấu hiệu pháp lý, tài liệu cần thu thập, phương pháp đối chiếu dữ liệu, xác định số tiền trốn đóng, chiếm đoạt, thiệt hại và các vấn đề nghiệp vụ liên quan. VKSND thành phố thực hiện chức năng thực hành quyền công tố, kiểm sát hoạt động tư pháp theo thẩm quyền; BHXH thành phố cử người có chuyên môn phối hợp giải thích, đối chiếu dữ liệu, xác định nghĩa vụ đóng, quá trình hưởng, chi phí hoặc thiệt hại khi có yêu cầu hợp pháp.

Quy chế cũng quy định việc phối hợp bảo vệ lợi ích công và quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động. Khi có vụ việc thuộc lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN có dấu hiệu xâm phạm lợi ích công hoặc quyền lợi hợp pháp của người lao động, VKSND Đồng Nai có thể trao đổi, kiến nghị cơ quan có thẩm quyền thực hiện biện pháp bảo vệ quyền lợi theo quy định. BHXH Đồng Nai xem xét thực hiện quyền khởi kiện vụ án dân sự để yêu cầu tòa án bảo vệ lợi ích công cộng, lợi ích Nhà nước trong lĩnh vực bảo hiểm khi đủ căn cứ và thuộc thẩm quyền.