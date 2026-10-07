Bảo hiểm xã hội Đồng Nai đảm bảo quyền lợi cho người dân

Đây là nền tảng vững chắc để toàn ngành tập trung triển khai các giải pháp trọng tâm, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu an sinh xã hội trong 3 tháng cuối năm.

Hơn 4,2 triệu người tham gia bảo hiểm

Người dân giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến BHXH tại BHXH Đồng Nai. Ảnh: Hạnh Dung

Thông tin từ BHXH Đồng Nai, trong 9 tháng đầu năm 2026, công tác bao phủ BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) và bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn Đồng Nai đạt nhiều kết quả ấn tượng. Tổng số người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là hơn 4,2 triệu người, đạt 96,9% kế hoạch do BHXH Việt Nam giao. Trong đó, số người tham gia BHYT là gần 4,2 triệu người, đưa tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 93,2% dân số toàn thành phố. Đối với BHXH bắt buộc, toàn thành phố đã thu hút hơn 1,1 triệu người tham gia (chiếm 50,2% lực lượng lao động), cùng với hơn 48 ngàn người tham gia BHXH tự nguyện và hơn 1 triệu người tham gia BHTN.

Trong 9 tháng qua, BHXH Đồng Nai đã tiến hành kiểm tra tại 309 đơn vị. Qua kiểm tra tại các đơn vị sử dụng lao động, cơ quan BHXH phát hiện 71 trường hợp chưa đăng ký tham gia, 9 trường hợp đóng thiếu thời gian và 69 trường hợp đóng thiếu mức đóng với tổng số tiền vi phạm hơn 840 triệu đồng. Bên cạnh đó, phát hiện hơn 1,2 ngàn trường hợp hưởng chế độ BHXH chưa đúng quy định với số tiền hơn 629 triệu đồng. Tại các cơ sở khám chữa bệnh BHYT, ngành BHXH đã phát hiện hơn 1,78 tỷ đồng chi phí đề nghị thanh toán BHYT chưa đúng quy định… Trên cơ sở đó, Giám đốc BHXH thành phố đã ban hành 18 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền 101 triệu đồng.

Tổng số thu toàn ngành trong 9 tháng đạt hơn 28,1 ngàn tỷ đồng, bằng 73,6% kế hoạch năm. Đáng chú ý, công tác quản lý và kiểm soát nợ đọng các loại bảo hiểm đạt kết quả rất khả quan. Tính đến nay, tổng số tiền chậm đóng BHXH, BHYT, BHTN trên địa bàn thành phố được khống chế ở mức 587,1 tỷ đồng. Tỷ lệ chậm đóng so với số phải thu chỉ chiếm 1,54%, thấp hơn 0,24% so với chỉ tiêu BHXH Việt Nam giao trong 9 tháng.

Bên cạnh công tác thu, việc giải quyết và chi trả các chế độ an sinh được BHXH Đồng Nai thực hiện đầy đủ, kịp thời và an toàn. Ngành BHXH Đồng Nai đã thực hiện chi trả với tổng số tiền hơn 15,6 ngàn tỷ đồng. Trong đó chi lương hưu và trợ cấp BHXH là hơn 11,4 ngàn tỷ đồng cho hơn 1,35 triệu lượt người hưởng. Công tác khám, chữa bệnh BHYT tiếp tục phục vụ hiệu quả. Trong 9 tháng, toàn thành phố thực hiện giám định chi phí khám, chữa bệnh BHYT cho hơn 8,1 triệu lượt người với tổng số tiền hơn 4,1 ngàn tỷ đồng, tăng cả về số lượt người và số tiền so với cùng kỳ năm ngoái.

Về kết quả khắc phục sau kiểm tra, các đơn vị đã thực hiện truy đóng 781,8 triệu đồng tiền BHXH, BHYT, BHTN chậm đóng; thu hồi về quỹ BHXH hơn 605 triệu đồng do hưởng sai chế độ và thu hồi về quỹ BHYT hơn 1,32 tỷ đồng từ các cơ sở khám, chữa bệnh. Đồng thời, trong tổng số hơn 3,7 tỷ đồng tiền nợ đọng phát hiện khi có quyết định kiểm tra, các doanh nghiệp đã khắc phục ngay 2,1 tỷ đồng.

Song song với đó, công tác cải cách hành chính và thực hiện Đề án Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06) đạt bước tiến vượt bậc. BHXH thành phố đã xác thực thành công hơn 3,7 triệu thông tin công dân với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,7%. 100% cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn đã triển khai tra cứu thông tin thẻ BHYT bằng thẻ căn cước công dân gắn chip với hơn 17,2 triệu lượt tra cứu thành công. Ứng dụng VssID - BHXH số tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ với hơn 1,6 triệu người sử dụng.

Quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2026

Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành cho biết: Để vượt qua những khó khăn về biến động lao động tự do và tình trạng nợ đọng kéo dài của một số doanh nghiệp, trong 3 tháng cuối năm 2026, BHXH thành phố Đồng Nai xác định 5 nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Đó là chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT, BHTN. Triển khai đồng bộ, linh hoạt các giải pháp phát triển người tham gia; tăng cường các đợt truyền thông cao điểm, tư vấn trực tiếp để mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội.

Giám đốc BHXH Đồng Nai Phạm Minh Thành trao tặng thẻ BHYT cho người dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hạnh Dung

Bên cạnh đó, sẽ nâng cao hiệu quả công tác thu, đôn đốc thu nợ, giảm thiểu tình trạng chậm đóng, bảo đảm thu đúng, thu đủ và kịp thời. Siết chặt công tác kiểm tra, kiểm soát quỹ BHXH, BHYT; nâng cao chất lượng phục vụ và giải quyết các chế độ chính sách đảm bảo chính xác, an toàn.

BHXH Đồng Nai cũng sẽ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, chuẩn hóa dữ liệu người tham gia để triển khai sử dụng số định danh cá nhân/căn cước công dân thay thế mã số BHXH, tiếp tục nâng cao chất lượng dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.