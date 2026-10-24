Bảo hiểm xã hội cơ sở Mường Khương: mở rộng diện bao phủ

Thực hiện nhiệm vụ năm 2026, BHXH cơ sở Mường Khương đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các xã, cơ quan, đơn vị và tổ chức đoàn thể đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH, BHYT, đồng thời triển khai giải pháp quản lý thu, giải quyết chế độ, chính sách và nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Đến hết tháng 9/2026, số người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn đạt 665 người, tăng 200 người so với cùng kỳ năm trước, tương ứng mức tăng 43,01%. Đây là kết quả tích cực trong bối cảnh phần lớn người dân làm nông nghiệp, lao động tự do, thu nhập chưa ổn định, việc dành kinh phí tham gia bảo hiểm dài hạn còn nhiều hạn chế.

Đối với BHYT, toàn địa bàn có 67.355 người tham gia, tăng 6.310 người so với cùng kỳ năm 2025, đạt 97,76% kế hoạch được giao. Kết quả này góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận dịch vụ khám, chữa bệnh, nhất là đối với người dân ở các xã vùng cao, biên giới.

Cùng với phát triển đối tượng, công tác thu các loại hình bảo hiểm tiếp tục được triển khai. Tổng số thu BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trong 9 tháng đạt hơn 134,3 tỷ đồng, bằng 76,97% kế hoạch năm. Trong đó, số thu BHXH tự nguyện đạt 3,504 tỷ đồng, tăng 31,21% so với cùng kỳ năm trước; thu BHYT đạt 70,427 tỷ đồng, tăng 9,85%.

Bên cạnh đó, công tác giải quyết chế độ, chính sách được thực hiện theo quy định, bảo đảm quyền lợi của người tham gia. Trong 9 tháng, đơn vị giải quyết 215 hồ sơ hưởng chế độ BHXH một lần và 210 lượt người hưởng các chế độ ngắn hạn như ốm đau, thai sản, dưỡng sức, phục hồi sức khỏe. Việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng tiếp tục được thực hiện qua các hình thức phù hợp; tỷ lệ người hưởng nhận tiền qua tài khoản cá nhân đạt 96%.

Để đưa chính sách đến gần người dân, BHXH cơ sở Mường Khương chú trọng đổi mới hình thức truyền thông, kết hợp tuyên truyền tại hội nghị ở xã, thôn, bản với tư vấn nhóm nhỏ, truyền thông tại khu vực đông dân cư, chợ và hộ kinh doanh. Đơn vị cũng phối hợp tổ chức các hoạt động truyền thông cộng đồng, giải đáp trực tiếp những thắc mắc về mức đóng, quyền lợi và phương thức tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Dù đạt được những kết quả tích cực, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại Mường Khương vẫn còn nhiều khó khăn. Địa bàn quản lý gồm các xã biên giới, trong khi số lượng doanh nghiệp và cơ sở sản xuất, kinh doanh có đông lao động còn hạn chế, khiến nguồn phát triển người tham gia BHXH bắt buộc chưa nhiều. Đến hết tháng 9, số người tham gia BHXH bắt buộc trên địa bàn đạt 2.987 người, bằng 84% kế hoạch được giao.

Với BHXH tự nguyện và BHYT hộ gia đình, thu nhập thấp, không ổn định của một bộ phận người dân là rào cản lớn. Nhiều lao động tự do, người làm nông nghiệp còn cân nhắc khả năng tài chính khi tham gia; một số người chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa của việc tích lũy thời gian đóng BHXH để hưởng lương hưu và các quyền lợi lâu dài. Việc duy trì tham gia liên tục cũng gặp trở ngại do lao động thường xuyên di chuyển, làm việc thời vụ.

Để đưa chính sách đến gần người dân, BHXH cơ sở Mường Khương đang đổi mới cách tuyên truyền theo hướng trực tiếp, sát từng địa bàn, từng hộ gia đình, với sự tham gia của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Ông Trần Xuân Thịnh - Giám đốc BHXH cơ sở Mường Khương cho biết: Trong phát triển người tham gia BHXH tự nguyện, chúng tôi xác định phát huy vai trò của chính quyền địa phương, bí thư chi bộ và trưởng thôn, bản. Năm 2026, BHXH cơ sở đã phối hợp với chính quyền 4 xã: Mường Khương, Bản Lầu, Pha Long và Cao Sơn xây dựng kế hoạch, giao chỉ tiêu đến từng thôn, bản, đồng thời tổ chức tuyên truyền, vận động trực tiếp tại các hộ gia đình. Thực tế cho thấy, việc đến từng hộ, trao đổi theo nhóm nhỏ cùng bí thư chi bộ, trưởng thôn mang lại hiệu quả thiết thực hơn so với chỉ tổ chức hội nghị tuyên truyền tập trung. Qua đó, người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa, quyền lợi của BHXH tự nguyện và lợi ích của việc tích lũy thời gian đóng để hưởng lương hưu khi về già.

Với sự vào cuộc của chính quyền cơ sở, các tổ chức đoàn thể và ngành BHXH, việc đưa chính sách an sinh đến gần hơn với từng người dân sẽ là nền tảng để khu vực Mường Khương hướng tới mục tiêu bao phủ BHYT toàn dân và phát triển BHXH bền vững.