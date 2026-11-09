Bảo hiểm xã hội Cần Thơ ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Quang cảnh lễ phát động. (Ảnh: VĂN ÚT)

Lễ phát động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam (9/11) được kết nối trực tuyến đến bảo hiểm xã hội các cơ sở, với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các xã, phường; đại diện các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng cùng đội ngũ viên chức, nhân viên liên quan.

Hoạt động nhằm lan tỏa tinh thần thượng tôn Hiến pháp và pháp luật, đồng thời nâng cao nhận thức của người dân về ý nghĩa nhân văn, lợi ích thiết thực của các chính sách an sinh xã hội. Qua đó, góp phần đưa chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến gần hơn với các tầng lớp nhân dân, hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn dân và thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực an sinh xã hội.

Ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh yêu cầu tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, vận động nhằm hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình trong và sau đợt ra quân.

Ông Bùi Bảo Quốc, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ phát biểu tại lễ phát động. (Ảnh: VĂN ÚT)

Trong đó, cần chú trọng phổ biến những điểm mới của Luật bảo hiểm xã hội năm 2024 và Luật bảo hiểm y tế sửa đổi; tăng cường vận động trực tiếp các nhóm lao động tự do, nông dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, góp phần bảo đảm an sinh và ổn định cuộc sống lâu dài.

Bên cạnh đó, Bảo hiểm xã hội thành phố yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng và nền tảng số; hỗ trợ người dân tích hợp thông tin bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và Sổ sức khỏe điện tử lên ứng dụng VNeID.

Đặc biệt, cần phát huy sự phối hợp giữa cơ quan bảo hiểm xã hội, Ban Chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cấp xã, phường và các tổ chức hỗ trợ phát triển đối tượng; đa dạng hóa hình thức tư vấn, đối thoại trực tiếp, kịp thời giải đáp những khó khăn, vướng mắc của người dân. Đồng thời, chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.