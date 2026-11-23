Chất lượng đội ngũ làm công tác văn thư, lưu trữ của Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ có ý nghĩa quyết định nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn mới. (Ảnh: VĂN ÚT)

Đối với Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ, mỗi hồ sơ đều chứa đựng thông tin liên quan trực tiếp đến quyền lợi của người tham gia và thụ hưởng chính sách, từ quá trình đóng bảo hiểm xã hội đến giải quyết các chế độ hưu trí, tử tuất, ốm đau, thai sản, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp. Vì vậy, quản lý, phân loại, sắp xếp và bảo quản tài liệu khoa học có ý nghĩa thiết thực, giúp thuận lợi trong tra cứu, khai thác thông tin, đồng thời hạn chế thất lạc, hư hỏng hồ sơ.

Trong bối cảnh khối lượng hồ sơ ngày càng lớn, yêu cầu giải quyết thủ tục hành chính nhanh chóng, chính xác, công tác lưu trữ cần được đổi mới theo hướng kết hợp chặt chẽ giữa quản lý hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử. Đây cũng là yêu cầu đặt ra đối với Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ trong quá trình thực hiện cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Đến tháng 10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp nhận 49.161 hồ sơ, trong đó kết quả tiếp nhận hồ sơ qua giao dịch điện tử trong kỳ đạt 96,98%. Kết quả trên cho thấy khối lượng xử lý nghiệp vụ lớn, đồng thời phản ánh mức độ ứng dụng công nghệ thông tin ngày càng cao trong hoạt động của đơn vị.

Thực tế đó đặt ra yêu cầu quản lý hồ sơ phải đầy đủ, khoa học, bảo đảm khả năng tra cứu và khai thác lâu dài. Việc số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, nhất là các kết quả còn hiệu lực và có giá trị sử dụng, cần được triển khai đồng bộ, đúng quy định. Tuy nhiên, số hóa không chỉ là chuyển tài liệu giấy thành dữ liệu điện tử mà còn phải bảo đảm tính chính xác, toàn vẹn, khả năng truy xuất và an toàn thông tin.

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng Tổ chức-Hành chính thuộc Bảo hiểm xã hội thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội cơ sở thực hiện lập hồ sơ, quản lý, lưu trữ tài liệu; tổ chức thu thập, phân loại, chỉnh lý và xác định giá trị tài liệu. Đây là khâu quan trọng nhằm bảo đảm tính thống nhất, chuyên nghiệp trong công tác lưu trữ toàn hệ thống.

Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ quản lý hồ sơ phải đầy đủ, khoa học, bảo đảm khả năng tra cứu và khai thác lâu dài. (Ảnh: VĂN ÚT)

Để nâng cao hiệu quả công tác lưu trữ, trước hết cần đề cao trách nhiệm của từng phòng nghiệp vụ, Bảo hiểm xã hội cơ sở và viên chức trong việc lập hồ sơ công việc. Hồ sơ phải được hình thành ngay trong quá trình giải quyết nhiệm vụ, bảo đảm đầy đủ thành phần, sắp xếp khoa học, phản ánh đúng trình tự xử lý. Làm tốt khâu này sẽ hạn chế tình trạng tài liệu phân tán, thiếu hồ sơ, gây khó khăn cho việc chỉnh lý và khai thác sau này.

Cùng với đó, cần thực hiện nghiêm việc thu thập, kiểm tra, phân loại, chỉnh lý và giao nộp tài liệu vào lưu trữ cơ quan đúng thời hạn. Hồ sơ đã kết thúc giải quyết phải được rà soát, xác định giá trị và thời hạn bảo quản theo quy định, tránh tồn đọng kéo dài.

Đối với hồ sơ giấy, cần quan tâm bố trí kho lưu trữ và trang thiết bị phù hợp; thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống ẩm mốc, mối mọt, cháy nổ, bảo đảm tài liệu được bảo quản an toàn. Việc sắp xếp cần có danh mục, ký hiệu và công cụ tra cứu rõ ràng, tạo thuận lợi cho quá trình sử dụng.

Đối với hồ sơ điện tử, cần thường xuyên kiểm tra, đối soát dữ liệu, bảo đảm tính thống nhất giữa hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử; thực hiện phân quyền truy cập, kiểm soát việc khai thác và bảo mật thông tin cá nhân. Đồng thời, chú trọng sao lưu dữ liệu, có phương án phục hồi khi xảy ra sự cố kỹ thuật.

Một nhiệm vụ quan trọng khác là tăng cường kiểm tra, hướng dẫn nghiệp vụ lưu trữ tại các đơn vị trực thuộc. Qua đó, kịp thời phát hiện những hạn chế trong lập hồ sơ, sắp xếp, bảo quản và cập nhật dữ liệu để chấn chỉnh, khắc phục, từng bước đưa công tác lưu trữ đi vào nền nếp.

Bên cạnh quy trình và công nghệ, chất lượng đội ngũ làm công tác văn thư, lưu trữ có ý nghĩa quyết định. Bảo hiểm xã hội thành phố tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, cập nhật quy định pháp luật, nâng cao kỹ năng chỉnh lý tài liệu, quản lý hồ sơ điện tử và bảo đảm an toàn thông tin cho viên chức. Việc trao đổi kinh nghiệm, hướng dẫn nghiệp vụ giữa các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội cơ sở cũng cần được duy trì thường xuyên.

Tại Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ lưu trữ trong hệ thống Bảo hiểm xã hội Việt Nam ngày 21/10/2026, Lãnh đạo Bảo hiểm xã hội Việt Nam nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng quản lý hồ sơ điện tử, kiểm soát chặt chẽ toàn bộ quy trình từ hình thành, thu thập, hoàn thiện, giao nộp đến chỉnh lý, số hóa, bảo quản và khai thác tài liệu. Đây là định hướng quan trọng để Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ tiếp tục cụ thể hóa thành những nhiệm vụ phù hợp với thực tiễn.

Trong giai đoạn chuyển đổi số hiện nay, nâng cao chất lượng nghiệp vụ lưu trữ không chỉ góp phần hiện đại hóa công tác quản lý mà còn trực tiếp hỗ trợ giải quyết chế độ, chính sách cho người dân và doanh nghiệp. Với việc đồng bộ quy trình, nâng cao trách nhiệm của từng đơn vị, phát triển nguồn nhân lực và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, Bảo hiểm xã hội thành phố Cần Thơ hướng đến xây dựng hệ thống lưu trữ khoa học, an toàn, hiệu quả.

Mỗi hồ sơ được lập đầy đủ, mỗi tài liệu được bảo quản tốt và mỗi dữ liệu được cập nhật chính xác chính là nền tảng bảo vệ quyền lợi chính đáng của người tham gia, thụ hưởng chính sách Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ trong giai đoạn mới.