Bảo hiểm tử kỳ tăng mạnh 54%

Đó là thông tin vừa được Hiệp hội Bảo hiểm chia sẻ. Cụ thể, theo hiệp hội này, trong cơ cấu sản phẩm, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng 41,5% số lượng hợp đồng khai thác mới, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Nhóm sản phẩm bảo hiểm tử kỳ với tỷ trọng 50,3%, tăng 54% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhóm sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp giảm 23,4%, chiếm 3,6% tổng số hợp đồng khai thác mới.

Các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ chi trả quyền lợi cho khách hàng.

Các sản phẩm còn lại như bảo hiểm sức khỏe, hưu trí và bảo hiểm trọn đời chỉ chiếm 4,6% thị phần và giảm 69%. Tổng số hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực cuối kỳ đạt 11.252.913 hợp đồng, giảm 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Những thay đổi trên cho thấy cơ cấu sản phẩm khai thác mới đang có sự dịch chuyển giữa các nhóm sản phẩm.

Bên cạnh hoạt động khai thác mới, số lượng hợp đồng có hiệu lực cuối kỳ cũng là một chỉ tiêu phản ánh quy mô và tình hình hoạt động của thị trường bảo hiểm nhân thọ. Về cơ cấu, sản phẩm bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm tỷ trọng lớn với 67,4%, tiếp theo là sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp với 21,1%.

Như vậy, mặc dù bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số lượng hợp đồng khai thác mới, bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số lượng hợp đồng bảo hiểm có hiệu lực cuối kỳ, do mỗi nhóm có đặc điểm khác nhau về thời hạn hợp đồng và quá trình phát triển qua các năm.

Ở góc độ doanh thu, doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 15.894 tỷ đồng. Xét theo kênh phân phối, kênh đại lý truyền thống đóng góp tỷ trọng cao nhất, khoảng hơn 51% tổng doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới. Kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) chiếm khoảng gần 45%, trong khi các kênh phân phối khác đóng góp khoảng 4%.

Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 101.621 tỷ đồng, giảm 4% so với cùng kỳ.