Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy: Cần đơn giản hóa thủ tục bồi thường

Nhận tiền bồi thường dù tham gia với tâm lý đối phó

Chị Nguyễn Thị Hồng (33 tuổi, trú tại xã Tuấn Đạt, thành phố Bắc Ninh) chia sẻ bản thân từng mua bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy chỉ nhằm tránh bị xử phạt giao thông. Tuy nhiên, đầu tháng 7/2026, chị không may gây ra tai nạn giao thông đường bộ và phải chịu trách nhiệm bồi thường khoảng 100 triệu đồng cho phía bị thiệt hại.

Lo lắng vì khoản tiền lớn, đầu tháng 8/2026, chị Hồng nhớ ra mình có bảo hiểm xe máy và liên hệ tổng đài của Bảo hiểm PTI để thông báo vụ việc. Dù tai nạn đã xảy ra một tháng trước đó và chứng từ không còn đầy đủ, chị vẫn được giám định viên bảo hiểm hỗ trợ thu thập hóa đơn, hoàn thiện hồ sơ. Đến cuối tháng 8/2026, chị nhận được 36 triệu đồng tiền bồi thường cho quyền lợi thương tật của người thứ ba, tương đương 24% mức bồi thường tối đa về người.

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự xe máy đóng vai trò quan trọng trong an sinh xã hội.

Tương tự, anh Cao Hải Trung (xã Bình Chánh, TP.Hồ Chí Minh) từng gây tai nạn xe máy tại Tiền Giang khiến nạn nhân bị thương và hư hỏng phương tiện. Sau khi phối hợp với công an xác nhận việc bồi thường và nộp đầy đủ chứng từ, hồ sơ y tế theo hướng dẫn của Công ty Bảo hiểm Bảo Minh, anh đã nhận lại hơn 11 triệu đồng từ bảo hiểm trên tổng số 18 triệu đồng anh đã khắc phục cho nạn nhân.

Cần sớm sửa đổi, đơn giản hoá thủ tục

Theo Thạc sỹ Nguyễn Xuân Vũ, nguyên nhân chính khiến nhiều người dân coi bảo hiểm trách nhiệm dân sự (TNDS) xe máy là hình thức đối phó xuất phát từ việc quy trình, thủ tục bồi thường trước đây còn phức tạp, tốn thời gian.

Thực tế, xe máy vẫn là phương tiện giao thông chủ yếu tại Việt Nam. Mỗi năm xảy ra hàng chục ngàn vụ tai nạn giao thông, trong đó hơn 60% liên quan đến xe máy. Nhiều vụ tai nạn dẫn đến hậu quả nghiêm trọng, người gây tai nạn tử vong hoặc không đủ khả năng tài chính để chi trả cho nạn nhân.

Bảo hiểm TNDS xe máy được thiết kế nhằm bảo đảm nguồn tài chính hỗ trợ kịp thời, khắc phục tổn thất về người và tài sản cho nạn nhân mà không phụ thuộc hoàn toàn vào năng lực tài chính của chủ xe. Vì vậy, thay vì loại bỏ chính sách do những vướng mắc phát sinh, việc cần làm là tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt thủ tục, tăng cường ứng dụng công nghệ để người dân dễ dàng tiếp cận quyền lợi chính đáng.

Đại diện cơ quan quản lý, ông Phạm Văn Đức - Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm (Bộ Tài chính) cho biết, đơn vị đang rà soát thực tiễn triển khai Nghị định số 67/2023/NĐ-CP. Bộ Tài chính đã thành lập Tổ Nghiên cứu bảo hiểm bắt buộc TNDS chủ xe cơ giới với sự tham gia của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và các doanh nghiệp lớn trong ngành.

Tổ công tác đang tích cực khảo sát kinh nghiệm quốc tế, tổng hợp khó khăn từ cả phía doanh nghiệp lẫn người tham gia bảo hiểm để đề xuất lộ trình sửa đổi phù hợp. Dự kiến trong nửa cuối năm 2026, các nội dung sửa đổi sẽ tập trung rà soát, điều chỉnh mức trách nhiệm bồi thường về người; cắt giảm chi phí vận hành và hoàn thiện quy định cung cấp sản phẩm; đơn giản hóa tối đa hồ sơ, thủ tục bồi thường nhằm củng cố niềm tin của người dân và doanh nghiệp.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó Chủ tịch Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam nhận định, hiện nay kênh bán hàng qua các điểm nhỏ lẻ dọc đường hay đại lý xăng dầu khiến thông tin sản phẩm chưa được tư vấn đầy đủ đến khách hàng. Trong thời gian tới, các doanh nghiệp bảo hiểm cần chuẩn hóa đại lý và minh bạch hóa thông tin tư vấn như các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ hay sức khỏe, giúp người dân hiểu rõ quyền lợi thay vì chỉ mua để né phạt.