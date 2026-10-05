Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam tổ chức đào tạo, tập huấn về công tác kiểm tra QTDND

Tham dự hướng dẫn, trao đổi và chia sẻ có ông Nguyễn Lộc Anh, Chánh thanh tra; ông Trần Minh Hải, trưởng phòng Quản lý giám sát 2 và các cán bộ làm công tác thanh tra NHNN Chi nhánh Khu vực 8.

Về phía Bảo hiểm tiền gửi có ông Dương Quốc Long, Phó tổng giám đốc Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, lãnh đạo và cán bộ phòng đào tạo, phòng kiểm tra Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi khu vực Bắc Trung Bộ và chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi tại thành phố Đà Nẵng.

Hội nghị nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, trình độ nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác kiểm tra của Bảo hiểm tiền gửi; đồng thời tạo điều kiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn trong công tác kiểm tra nhằm đảm bảo hoạt động kiểm tra QTDND của Bảo hiểm tiền gửi thực hiện chặt chẽ, đúng quy định pháp luật, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động kiểm tra và hạn chế rủi ro phát sinh.

Tại Hội nghị, đại diện Thanh tra và phòng Quản lý giám sát 2 NHNN Chi nhánh Khu vực 8 đã tập trung chia sẻ về kỹ năng kiểm tra, trao đổi kinh nghiệm và các tình huống thực tế về các nội dung NHNN giao Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam thực hiện kiểm tra các QTDND trên địa bàn Khu vực 8 trong năm 2026.

Các cán bộ tham dự Hội nghị đã thảo luận các nội dung tập huấn, trong đó tập trung những vướng mắc, khó khăn, bất cập; đồng thời làm rõ một số vấn đề, chia sẻ kinh nghiệm thực tế, những điểm cần lưu ý trong công tác kiểm tra và cách thức xử lý các tình huống. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng hoạt động kiểm tra, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với các QTDND trên địa bàn Khu vực 8.