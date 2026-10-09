Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ: Bảo vệ quyền lợi người gửi tiền

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 4 trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ.

Chi nhánh Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khu vực Tây Bắc Bộ được thành lập theo Quyết định số 290/QĐ-BHTG ngày 19/5/2016 của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, chính thức khai trương, đi vào hoạt động ngày 10/10/2016.

Từ 99 quỹ tín dụng nhân dân được giao quản lý ban đầu, đến nay, Chi nhánh phụ trách 108 quỹ tín dụng nhân dân tại 6 tỉnh: Phú Thọ, Lào Cai, Tuyên Quang, Sơn La, Lai Châu và Điện Biên. Bộ máy tổ chức từng bước được kiện toàn. Hiện nay, Chi nhánh có 5 phòng chức năng và 52 cán bộ, người lao động.

Đại diện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khu vực 4 tặng hoa chúc mừng Chi nhánh.

Đại diện Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam chúc mừng đơn vị.

Trong điều kiện địa bàn rộng, nhiều tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi ở vùng sâu, vùng xa, Chi nhánh đã chủ động phối hợp với các chi nhánh Ngân hàng Nhà nước và chính quyền địa phương triển khai nhiệm vụ. Công tác giám sát từ xa được duy trì đối với 100% tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi thuộc phạm vi quản lý, kịp thời cảnh báo những vi phạm, rủi ro và phối hợp đôn đốc các đơn vị chấp hành quy định về an toàn hoạt động ngân hàng.

Đến ngày 30/6/2026, Chi nhánh đã hoàn thành 246 cuộc kiểm tra định kỳ, 114 cuộc kiểm tra diện rộng và 37 cuộc kiểm tra theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước; đối chiếu thông tin của 1.491 khách hàng gửi tiền và 1.811 khách hàng vay vốn; hoàn thiện thủ tục trình cấp mới, cấp lại và cấp bản sao chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi cho 323 trường hợp. Công tác thu phí được thực hiện đúng quy định, với tổng số phí bảo hiểm tiền gửi thu được đến hết quý II/2026 đạt 158,67 tỷ đồng.

Với những kết quả đạt được, Chi nhánh được nhận Cờ thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam trong các năm 2020, 2024; nhận Bằng khen của UBND tỉnh Phú Thọ trong các năm 2017, 2018, 2025 và nhiều hình thức khen thưởng khác.

1 tập thể được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước.

Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo Ngân hàng Nhà nước khu vực 4 và lãnh đạo Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam ghi nhận những kết quả Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ đạt được trong 10 năm qua. Các đồng chí đề nghị Chi nhánh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Nhấn mạnh về nhiệm vụ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người gửi tiền, các đồng chí yêu cầu Chi nhánh tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, kiểm tra, tăng cường phối hợp với Ngân hàng Nhà nước các khu vực để phát hiện, cảnh báo sớm rủi ro; đẩy mạnh tuyên truyền chính sách bảo hiểm tiền gửi, ứng dụng công nghệ và bồi dưỡng năng lực đội ngũ cán bộ. Qua đó, bảo vệ tốt quyền lợi người gửi tiền, góp phần giữ vững sự ổn định của hệ thống các tổ chức tín dụng trên địa bàn Tây Bắc Bộ.

2 tập thể được nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

6 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Nhân dịp này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam Chi nhánh khu vực Tây Bắc Bộ được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ; 1 tập thể và 5 cá nhân được nhận Bằng khen của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước; 2 tập thể và 6 cá nhân được nhận Giấy khen của Chủ tịch Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam; Công đoàn cơ sở Chi nhánh được nhận Cờ thi đua của Công đoàn Ngân hàng Việt Nam.