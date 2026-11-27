Đến cuối tháng 10/2026, tổng nguồn huy động vốn trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 143.429 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm.

Tính đến cuối tháng 10/2026, tổng nguồn huy động vốn trên địa bàn Hà Tĩnh đạt 143.429 tỷ đồng, tăng 13,6% so với đầu năm. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn gần 123.000 tỷ đồng, tăng 18,6% so với đầu năm. Con số này cho thấy niềm tin của người dân đối với hệ thống ngân hàng cũng như các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với quyền lợi của người gửi tiền.

Trong bối cảnh kinh tế có nhiều chuyển động, khi nguồn tiền tích lũy trong dân cư ngày càng tăng, yêu cầu bảo đảm an toàn cho các khoản tiền gửi trở thành một yếu tố quan trọng yếu tố quan trọng góp phần bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, củng cố niềm tin của người dân vào hoạt động của các tổ chức tín dụng.

Từ ngày 1/5/2026, Luật Bảo hiểm tiền gửi (BHTG) số 111/2025/QH15 có hiệu lực đã tiếp tục hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng cường vai trò của BHTG Việt Nam trong bảo vệ người gửi tiền, giám sát và cảnh báo rủi ro. Luật quy định các tổ chức tín dụng nhận tiền gửi của cá nhân bắt buộc tham gia BHTG, đồng thời phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ về công khai chứng nhận, nộp phí, cung cấp thông tin và phối hợp tuyên truyền.

BHTG Việt Nam Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ phối hợp với NHNN Chi nhánh Khu vực 8 triển khai hội nghị tuyên truyền chính sách BHTG tại Hà Tĩnh vào tháng 11/2026.

Đáng chú ý, Thông tư số 05/2026/TT-NHNN ngày 13/7/2026 nâng hạn mức chi trả lên 350 triệu đồng (gồm cả gốc và lãi) đối với một người tại một tổ chức tham gia BHTG. Mức chi trả này tăng 2,8 lần so với hạn mức 125 triệu đồng trước đây. Theo đó, với hạn mức mới, khoảng 93% người gửi tiền tại các ngân hàng và Quỹ Tín dụng Nhân dân (QTDND) được bảo vệ toàn bộ khoản tiền gửi thuộc diện bảo hiểm. Tại Hà Tĩnh, hiện có 32 QTDND tham gia BHTG, dưới sự quản lý trực tiếp của BHTG Việt Nam Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ. Theo đó, tổng tài sản của các QTDND trên địa bàn đạt trên 7.000 tỷ đồng, tiền gửi của khách hàng đạt trên 6.300 tỷ đồng; dư nợ 5.700 tỷ đồng.

Ông Ngô Quang Huy – Giám đốc Chi nhánh khu vực BHTG Việt Nam khu vực Bắc Trung Bộ cho biết: “Đơn vị giám sát thường xuyên 100% tổ chức tham gia BHTG, kịp thời phát hiện, kiến nghị xử lý các dấu hiệu tiềm ẩn rủi ro; đồng thời triển khai kiểm tra định kỳ, đột xuất theo quy định. Bên cạnh đó, đơn vị phối hợp với NHNN Khu vực 8 và Ngân hàng Hợp tác xã đẩy mạnh tuyên truyền, giúp các tổ chức tín dụng và người dân nắm rõ những quy định mới của Luật BHTG năm 2025, nhất là đối tượng, tiền gửi được bảo hiểm, quyền và nghĩa vụ của người gửi tiền, trách nhiệm của tổ chức tham gia BHTG…”.

QTDND Giang Đồng Tiến (xã Kỳ Anh) có gần 4.000 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 366,8 tỷ đồng.

Đến thời điểm hiện tại, QTDND Giang Đồng Tiến (xã Kỳ Anh) là một trong những quỹ tín dụng nhân dân có quy mô lớn nhất tỉnh với gần 4.000 thành viên; tổng nguồn vốn hoạt động đạt 366,8 tỷ đồng; dư nợ cho vay đạt hơn 302 tỷ đồng; nợ xấu chiếm 0,26% tổng dư nợ.

Lượng thành viên và khách hàng giao dịch thường xuyên, Quỹ xác định thực hiện chính sách BHTG là một trong những trách nhiệm quan trọng trong hoạt động huy động vốn. Bên cạnh chấp hành các quy định về phí, hồ sơ và cung cấp thông tin, đơn vị chú trọng niêm yết chứng nhận, biểu tượng BHTG tại điểm giao dịch; phổ biến chính sách đến cán bộ, nhân viên để chủ động giải thích, tư vấn cho khách hàng.

Cán bộ QTDND Giang Đồng Tiến luôn gần gũi, tuyên truyền đầy đủ các chính sách về BHTG để mỗi thành viên, khách hàng hiểu rõ quyền lợi và yên tâm gửi tiền.

Bà Dương Thị Hoa Phượng - Giám đốc QTDND Giang Đồng Tiến cho biết: “Quỹ luôn xác định bảo vệ quyền lợi người gửi tiền cũng chính là bảo vệ uy tín và sự phát triển lâu dài của đơn vị. Vì vậy, cùng với thực hiện đầy đủ các quy định về BHTG, chúng tôi chú trọng công tác tuyên truyền, chủ động tư vấn cho khách hàng hiểu rõ quyền lợi và yên tâm gửi tiền. Chúng tôi xác định, mỗi cán bộ, nhân viên quỹ là một tuyên truyền viên góp phần đưa các cơ chế, chính sách của Nhà nước đến gần hơn với người dân. Đồng thời, đơn vị luôn nâng cao chất lượng quản trị, kiểm soát rủi ro, bảo đảm an toàn nguồn vốn”.

Là thành viên QTDND Giang Đồng Tiến, bà Hoàng Thị Loan, thôn Tứ Yên (xã Kỳ Anh) cho biết: “Trước đây khi gửi tiền, điều quan tâm chủ yếu là lãi suất, kỳ hạn và sự thuận tiện trong giao dịch. Khi được Quỹ tư vấn, phổ biến về chính sách BHTG, tôi hiểu rõ hơn khoản tiền của mình được bảo vệ như thế nào nên cảm thấy yên tâm hơn. Đây cũng là cơ sở để tôi thêm tin tưởng khi lựa chọn gửi tiền tại Quỹ”.

Đoàn kiểm tra BHTGVN Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ làm việc tại QTDND Giang Đồng Tiến.

Theo BHTG Việt Nam Chi nhánh khu vực Bắc Trung Bộ, thời gian qua, đơn vị đã phối hợp với NHNN Chi nhánh Khu vực 8 thực hiện nghiêm quy chế phối hợp về trao đổi thông tin, phối hợp kiểm tra các đơn vị tham gia BHTG trên địa bàn. Tại Hà Tĩnh, 2 đơn vị đã tiến hành kiểm tra 9 QTDND. Qua kiểm tra, các quỹ cơ bản chấp hành các quy định về BHTG, duy trì các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động. Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra cũng tập trung rà soát công tác quản trị, điều hành, hoạt động tín dụng và kiểm soát nội bộ, kịp thời chỉ ra những nội dung cần tiếp tục chấn chỉnh, hoàn thiện. Qua đó, công tác kiểm tra, giám sát của đơn vị quản lý cũng góp phần nâng cao tính minh bạch, củng cố năng lực quản trị và phòng ngừa rủi ro tại các tổ chức tín dụng cơ sở.

BHTG có vai trò quan trọng trong hỗ trợ công tác quản lý, giám sát các tổ chức tín dụng, nhất là hệ thống QTDND. Thông qua phối hợp trao đổi thông tin, kiểm tra và cảnh báo sớm, các cơ quan chức năng có thêm cơ sở nhận diện nguy cơ, nâng cao hiệu quả quản lý và hạn chế rủi ro trong hoạt động ngân hàng. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với BHTG Việt Nam Chi nhánh Khu vực Bắc Trung Bộ và các đơn vị liên quan triển khai chính sách, pháp luật về BHTG; tăng cường trao đổi thông tin, nâng cao công tác thanh tra, giám sát, cảnh báo và xử lý các vấn đề phát sinh, góp phần bảo đảm an toàn hoạt động của các tổ chức tín dụng, hệ thống QTDND trên địa bàn. Cùng đó, sát sao chỉ đạo các đơn vị nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện chính sách BHTG, thực hiện mỗi tổ chức tín dụng, QTDND thực sự trở thành kênh thông tin trực tiếp, gần gũi để đưa chính sách đến gần với mỗi thành viên, người dân gửi tiền”. Ông Nguyễn Văn Trung - Phó Giám đốc NHNN Chi nhánh Khu vực 8