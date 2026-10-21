Bảo hiểm tiền gửi: Củng cố niềm tin từ quyền lợi thiết thực

Bảo vệ tốt hơn thành quả lao động của người dân

Đối với nhiều gia đình, tiền gửi ngân hàng là khoản dành dụm qua nhiều năm làm việc, nguồn dự phòng khi đau ốm hoặc chỗ dựa cho cuộc sống tuổi già. Giá trị của khoản tiền ấy không chỉ nằm ở số dư trên tài khoản, mà còn ở khả năng bảo đảm những nhu cầu thiết yếu và thực hiện các dự định tương lai. Vì vậy, hoàn thiện chính sách bảo hiểm tiền gửi có ý nghĩa trực tiếp đối với an toàn tài chính của người dân.

Từ ngày 13/7/2026, theo Thông tư số 05/2026/TT-NHNN, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm là 350 triệu đồng, bao gồm cả tiền gốc và tiền lãi, đối với toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm của một người tại một tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

So với mức 125 triệu đồng được áp dụng từ năm 2021, hạn mức mới đã tăng thêm 225 triệu đồng, tương đương khoảng 180%. Mức tăng này tạo ra thay đổi đáng kể về quyền lợi. Với người lao động, người nghỉ hưu hay hộ gia đình có khoản tiết kiệm quy mô nhỏ, đây là sự bảo vệ sát với nhu cầu giữ gìn thành quả tích lũy và dự phòng cho cuộc sống.

Chẳng hạn, một khoản tiền gửi thuộc diện được bảo hiểm có tổng gốc và lãi 200 triệu đồng trước đây vượt hạn mức 125 triệu đồng, nay nằm trong phạm vi hạn mức 350 triệu đồng. Sự thay đổi này giúp người gửi tiền có thêm cơ sở an tâm về quyền lợi khi phát sinh nghĩa vụ chi trả tiền bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

Khi khoản tích lũy được bảo vệ tốt hơn, niềm tin vào hệ thống ngân hàng cũng có thêm nền tảng để duy trì bền vững

Theo số liệu được công bố, hạn mức chi trả tiền bảo hiểm 350 triệu đồng có khả năng bảo vệ toàn bộ cho khoảng 93,7% người gửi tiền, tăng so với tỷ lệ 87,6% trước đây. Ý nghĩa của chính sách vì thế thể hiện rõ ở việc mở rộng sự bảo vệ đối với số đông, nhất là những người mà khoản tiết kiệm chiếm phần quan trọng trong tài sản của gia đình.

TS. Huỳnh Thanh Điền, Trường Đại học Nguyễn Tất Thành đánh giá, việc nâng hạn mức lên 350 triệu đồng giúp người dân yên tâm hơn do phần tiền được bảo vệ tăng đáng kể. Ông đồng thời cho rằng cần có cơ chế điều chỉnh linh hoạt, tránh để hạn mức duy trì quá lâu và chậm hơn sự gia tăng thu nhập, lạm phát, quy mô tiền gửi.

Góc nhìn này cho thấy bảo vệ người gửi tiền cần được xem xét trong tương quan với đời sống. Khi thu nhập tăng, số tiền dành dụm lớn hơn và chi phí sinh hoạt thay đổi, một hạn mức từng phù hợp có thể dần giảm ý nghĩa thực tế. Việc điều chỉnh giúp chính sách theo sát quá trình phát triển, duy trì mức bảo vệ có giá trị đối với người dân.

Một ưu điểm khác là người gửi tiền không phải tự mua bảo hiểm, ký hợp đồng riêng hay trực tiếp đóng phí. Với khoản tiền gửi thuộc diện được bảo hiểm tại tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi, quyền lợi được xác lập theo pháp luật; nghĩa vụ đóng phí thuộc về tổ chức nhận tiền gửi. Cơ chế này tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận sự bảo vệ, kể cả người ít am hiểu tài chính.

Bên cạnh hạn mức thông thường, Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2025 bổ sung cơ chế chi trả trong trường hợp đặc biệt. Để bảo đảm quyền lợi người gửi tiền, an toàn hệ thống tổ chức tín dụng và trật tự, an toàn xã hội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước quyết định hạn mức chi trả vượt mức thông thường, tối đa bằng toàn bộ các khoản tiền gửi được bảo hiểm khi phát sinh nghĩa vụ trả tiền bảo hiểm.

Quy định này tăng tính linh hoạt của chính sách trước những tình huống có nguy cơ ảnh hưởng rộng đến niềm tin và an toàn hệ thống. Tuy nhiên, cơ chế đặc biệt được áp dụng theo điều kiện, thẩm quyền pháp luật quy định. Người gửi tiền cần hiểu đúng phạm vi bảo vệ, đồng thời tiếp tục cân nhắc uy tín, mức độ an toàn và điều kiện giao dịch khi lựa chọn nơi gửi tiền.

Từ an tâm của mỗi gia đình đến ổn định hệ thống

Bảo hiểm tiền gửi có ý nghĩa xã hội sâu sắc, bởi khoản tích lũy thường gắn với khả năng tự bảo đảm cuộc sống. Khi một gia đình có nguồn dự phòng, họ chủ động hơn trước những biến cố về sức khỏe, việc làm hoặc thu nhập. Bảo vệ khoản tiền này cũng góp phần gìn giữ khả năng chi trả cho học tập, chăm sóc sức khỏe và các nhu cầu thiết yếu.

Sự an tâm ấy còn có tác động đến việc sử dụng dịch vụ tài chính chính thức. Người dân cần biết tiền của mình được bảo vệ như thế nào để có cơ sở lựa chọn gửi tại tổ chức được cấp phép, tham gia bảo hiểm tiền gửi. Với người ở nông thôn, người cao tuổi hoặc ít kinh nghiệm giao dịch ngân hàng, thông tin rõ ràng về quyền lợi có thể giúp giảm bớt tâm lý e ngại.

Từ góc độ nền kinh tế, tiền gửi dân cư là nguồn lực quan trọng để hệ thống ngân hàng cung ứng vốn cho sản xuất, kinh doanh. Khi niềm tin được duy trì, nguồn tiền tích lũy có điều kiện đi vào các kênh huy động chính thức. Do đó, bảo vệ người gửi tiền và bảo đảm ổn định nguồn vốn tín dụng có quan hệ chặt chẽ, cùng góp phần hỗ trợ hoạt động kinh tế.

Vai trò này càng đáng chú ý khi thông tin lan truyền nhanh trên môi trường số. Một thông tin thiếu kiểm chứng có thể tác động đến tâm lý nhiều người trong thời gian ngắn. Hiểu rõ cơ chế bảo hiểm tiền gửi giúp người gửi tiền có thêm căn cứ đánh giá quyền lợi, bình tĩnh tiếp nhận thông tin và tránh quyết định tài chính chỉ dựa vào tin đồn.

Những thay đổi pháp luật cũng tăng cường vai trò của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong theo dõi, phân tích thông tin, phát hiện và kiến nghị xử lý rủi ro; tham gia quá trình can thiệp sớm, kiểm soát đặc biệt và xử lý tổ chức tín dụng yếu kém theo thẩm quyền. Đối với người dân, giá trị của những nhiệm vụ này nằm ở khả năng góp phần xử lý nguy cơ trước khi tác động đến tiền gửi.

Để sự bảo vệ phát huy hiệu quả, tăng hạn mức cần đi cùng năng lực thực hiện. Nguồn lực tài chính, dữ liệu tiền gửi đầy đủ, hạ tầng công nghệ và phối hợp giữa các cơ quan, tổ chức là điều kiện quan trọng để xác định quyền lợi, tổ chức chi trả chính xác, kịp thời. Niềm tin sẽ được củng cố khi quy định được triển khai hiệu quả trong thực tế.

Đồng thời, thông tin chính sách cần hiện diện thường xuyên tại điểm giao dịch và trên các kênh ngân hàng số. Nội dung nên trả lời trực tiếp những câu hỏi của người dân: khoản tiền nào được bảo hiểm, hạn mức tính ra sao, có phải đóng phí và cần lưu giữ giấy tờ gì. Cách giải thích dễ hiểu giúp quyền lợi pháp lý trở thành kiến thức có thể sử dụng.

Bảo hiểm tiền gửi gắn với một nhu cầu rất đời thường, giữ an toàn khoản tiền dành dụm cho tương lai. Việc mở rộng mức bảo vệ, hoàn thiện công cụ ứng phó và tăng năng lực phòng ngừa rủi ro đang đáp ứng nhu cầu đó thiết thực hơn. Khi mỗi gia đình có thêm điểm tựa tài chính, hệ thống ngân hàng cũng có thêm nền tảng niềm tin để hoạt động ổn định, cung ứng vốn cho nền kinh tế.