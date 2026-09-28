Bảo hiểm thất nghiệp gắn với kết nối việc làm trên môi trường số

Người lao động tại ngày hội tư vấn và giao dịch việc làm cụm Thanh Trì. Ảnh: TT

Nhu cầu tuyển dụng vẫn lớn

Theo Kế hoạch số 15/KH-UBND, năm 2026, Hà Nội đặt mục tiêu giải quyết việc làm cho 171.000 người, tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị dưới 3%.

Đến ngày 15-9, thành phố đã giải quyết việc làm cho 160.981 người, đạt 94,1% kế hoạch. Kết quả này được thực hiện thông qua nhiều kênh, trong đó có các phiên giao dịch việc làm, hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và kết nối trực tuyến.

Tại các phiên giao dịch việc làm, nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp được cập nhật ở nhiều nhóm ngành nghề. Một số vị trí yêu cầu người lao động có trình độ, kỹ năng chuyên môn.

Bà Nguyễn Thị Vân Anh, đại diện Công ty cổ phần Cơ điện Tomeco, cho biết doanh nghiệp có nhu cầu tuyển khoảng 30 lao động kỹ thuật có tay nghề cao.

Cùng với các phiên giao dịch trực tiếp, Hà Nội đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực lao động - việc làm. Cổng thông tin việc làm thành phố Hà Nội được kết nối với Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, hình thành kênh trực tuyến để người lao động và doanh nghiệp tiếp cận thông tin tuyển dụng, tìm việc.

Đến nay, hệ thống đã thu hút hơn 1,25 triệu lượt truy cập, có trên 31.000 tài khoản doanh nghiệp và người lao động đăng ký, tổ chức 194 phiên giao dịch trực tuyến, kết nối việc làm cho hàng nghìn người.

Bảo hiểm thất nghiệp không chỉ là trợ cấp

Trong 9 tháng năm 2026, Hà Nội đã thực hiện chính sách BHTN cho trên 51.000 người. Bên cạnh việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động còn được tư vấn, giới thiệu việc làm và hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định.

Hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm giúp người lao động đang tìm việc tiếp cận thông tin về vị trí tuyển dụng, nhu cầu nhân lực của doanh nghiệp và thị trường lao động. Đây cũng là một trong những nội dung được triển khai trong quá trình thực hiện chính sách BHTN.

Đối với người lao động bị mất việc làm, thời gian hưởng trợ cấp thất nghiệp là khoảng thời gian để tìm kiếm công việc mới. Cùng với hỗ trợ một phần thu nhập, người lao động có thể tiếp cận hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm và các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo quy định.

Việc chuyển các hoạt động tìm kiếm và kết nối việc làm lên môi trường số cũng mở thêm một kênh để người lao động tiếp cận thông tin tuyển dụng trong thời gian thất nghiệp. Thay vì chỉ chờ các phiên giao dịch trực tiếp, người lao động có thể chủ động tìm kiếm thông tin về vị trí việc làm, nhu cầu tuyển dụng và các cơ hội phù hợp.

Đối với người đang hưởng BHTN, việc chủ động tiếp cận thông tin thị trường lao động, tham gia tư vấn, giới thiệu việc làm và lựa chọn đào tạo phù hợp được thực hiện song song với quá trình hưởng các chế độ theo quy định. Đây là những nội dung của chính sách nhằm hỗ trợ người lao động trong thời gian thất nghiệp, đồng thời tiếp cận các cơ hội việc làm và đào tạo phù hợp với nhu cầu của thị trường.

Chính sách BHTN vì vậy được triển khai đồng thời ở nhiều nội dung, từ hỗ trợ thu nhập đến tư vấn, giới thiệu việc làm và đào tạo nghề. Người lao động có thể chủ động tiếp cận các nội dung hỗ trợ này để tìm kiếm việc làm mới trong thời gian thất nghiệp.