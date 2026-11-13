Bảo hiểm thất nghiệp đồng hành cùng người lao động

Theo báo cáo của Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu, trong 10 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh tiếp nhận 843 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong đó, có 76 người lao động ở địa phương khác nộp hồ sơ đề nghị hưởng chế độ tại Lai Châu. Riêng tháng 10, Trung tâm tiếp nhận 87 hồ sơ, cho thấy nhu cầu giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp vẫn tiếp tục phát sinh trên địa bàn.

Qua công tác tiếp nhận, thẩm định và giải quyết hồ sơ, chính sách bảo hiểm thất nghiệp được thực hiện theo đúng quy định, bảo đảm quyền lợi cho người lao động đủ điều kiện hưởng trợ cấp. Lũy kế đến hết tháng 10/2026, tổng số tiền chi trả trợ cấp thất nghiệp đạt hơn 14,46 tỷ đồng. Mức hưởng bình quân là 4,5 triệu đồng/người/tháng, thời gian hưởng bình quân 5 tháng.

Nguồn trợ cấp này có ý nghĩa thiết thực đối với người lao động sau khi chấm dứt hợp đồng lao động, nhất là những người chưa tìm được công việc mới hoặc đang trong quá trình chuyển đổi nghề nghiệp. Trong điều kiện thu nhập bị gián đoạn, khoản hỗ trợ từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp giúp người lao động có thêm nguồn lực trang trải chi phí sinh hoạt, giảm áp lực kinh tế cho gia đình và có thời gian tìm kiếm công việc phù hợp.

Tư vấn, tuyển sinh, giới thiệu việc làm cho người lao động tại xã Bản Bo tỉnh Lai Châu. Ảnh Phương Thanh

Cùng với công tác chi trả, việc theo dõi, quản lý quá trình hưởng trợ cấp thất nghiệp được thực hiện thường xuyên. Trong 10 tháng, có 8 trường hợp bị hủy quyết định hưởng trợ cấp, 10 trường hợp tạm dừng hưởng và 2 trường hợp tiếp tục hưởng trợ cấp sau thời gian tạm dừng. Đáng chú ý, có 72 trường hợp chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp, trong đó 46 người chấm dứt do đã có việc làm; 1 trường hợp do không thông báo tìm kiếm việc làm trong 3 tháng liên tục và 22 trường hợp thuộc các nguyên nhân khác.

Việc có 46 người lao động chấm dứt hưởng trợ cấp do tìm được việc làm là tín hiệu tích cực, phản ánh một bộ phận người lao động đã từng bước quay trở lại thị trường lao động. Đây cũng là mục tiêu quan trọng của chính sách bảo hiểm thất nghiệp: không chỉ hỗ trợ thu nhập khi người lao động mất việc mà còn góp phần thúc đẩy quá trình tìm kiếm việc làm mới, hạn chế tình trạng thất nghiệp kéo dài.

Có thể thấy, kết quả giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp đã góp phần bảo đảm an sinh xã hội, chia sẻ khó khăn với người lao động khi gặp biến động về việc làm. Việc thực hiện đúng, đủ và kịp thời các chế độ cũng góp phần củng cố niềm tin của người lao động đối với chính sách bảo hiểm thất nghiệp, khuyến khích người lao động tham gia và thụ hưởng chính sách theo quy định.

Bên cạnh nhiệm vụ giải quyết chế độ, công tác tư vấn, giới thiệu việc làm tiếp tục được Trung tâm Điều dưỡng người có công và Dịch vụ việc làm tỉnh Lai Châu quan tâm. Trong 10 tháng đầu năm, hoạt động này đã hỗ trợ người lao động tiếp cận thông tin về thị trường lao động, nhu cầu tuyển dụng và các cơ hội việc làm. Riêng tháng 10 có 87 lượt người được tư vấn, giới thiệu việc làm, trong đó có 45 lao động nữ.

Thông qua hoạt động tư vấn, người lao động được cung cấp thông tin về các vị trí tuyển dụng, định hướng lựa chọn công việc phù hợp với trình độ chuyên môn, kinh nghiệm và điều kiện cá nhân. Đây là khâu quan trọng nhằm giúp người lao động không chỉ thụ hưởng chính sách trợ cấp mà còn chủ động tìm kiếm cơ hội quay trở lại làm việc, ổn định thu nhập.