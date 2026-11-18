Giá heo hơi giảm so với quý trước, trong khi chi phí thức ăn và vốn vay vẫn ở mức cao, khiến kết quả kinh doanh của nhiều doanh nghiệp chăn nuôi kém tích cực trong quý III/2026. Đáng chú ý, một số doanh nghiệp ghi nhận doanh thu tăng trưởng mạnh nhưng lợi nhuận vẫn suy giảm, phản ánh áp lực ngày càng lớn lên biên lợi nhuận trong toàn ngành.