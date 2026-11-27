Với hàng loạt quy định theo hướng cắt giảm tối đa giấy tờ qua dữ liệu số, phân định rành mạch trách nhiệm điều tra tai nạn lao động về cơ sở và mở rộng kênh xác nhận rủi ro trên đường đi làm, hành lang pháp lý mới được kỳ vọng sẽ tạo cú hích mạnh mẽ để đưa chính sách bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện đến gần hơn với hàng triệu lao động phi chính thức, đặc biệt tại các đô thị lớn như Thủ đô Hà Nội.

Người lao động cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn lao động, đồng thời quan tâm tìm hiểm bảo hiểm tai nạn lao động để phòng ngừa rủi ro. Ảnh: Phạm Hùng

Lâu nay, khu vực lao động làm việc không theo hợp đồng lao động (lao động tự do, thợ xây dựng tự do, người giao hàng, tiểu thương, lao động nông - lâm - ngư nghiệp…) luôn là nhóm đối tượng dễ bị tổn thương nhất trước những rủi ro nghề nghiệp. Nếu tai nạn xảy ra, không có hợp đồng lao động đồng nghĩa với việc họ thiếu đi điểm tựa tài chính thiết yếu để điều trị và phục hồi sức khỏe. Sự ra đời của Nghị định số 143/2024/NĐ-CP ngày 01-11-2024 trước đó đã mở ra cánh cửa an sinh nhân văn cho nhóm đối tượng này. Tuy nhiên, quá trình triển khai thực tế cũng như yêu cầu đồng bộ với mô hình sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước và chính quyền địa phương 02 cấp đòi hỏi các quy trình thủ tục phải tiếp tục được tinh gọn, sát thực tiễn hơn. Nghị định số 418/2026/NĐ-CP ban hành ngày 20-11-2026 chính là lời giải kịp thời cho những nút thắt ấy.

Cắt giảm thủ tục bằng dữ liệu số, tháo gỡ vướng mắc từ cơ sở

Điểm nhấn xuyên suốt và mang lại giá trị thụ hưởng trực tiếp nhất cho người dân tại Nghị định số 418/2026/NĐ-CP là tư duy chuyển từ “tiền kiểm giấy tờ” sang “khai thác dữ liệu số”. Theo quy định mới tại Điều 2 và Điều 7 của Nghị định, khi người lao động thực hiện điều chỉnh thông tin cá nhân hoặc làm hồ sơ giải quyết chế độ bảo hiểm tai nạn lao động tự nguyện, nếu cơ quan có thẩm quyền đã kết nối, khai thác được thông tin thay thế từ Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử, cơ sở dữ liệu quốc gia hoặc cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác thì người lao động và thân nhân không phải nộp các bản sao giấy tờ tương ứng. Đồng thời, Nghị định bãi bỏ nhiều thành phần hồ sơ trùng lặp trước đây và chuẩn hóa đầu mối tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia trực tiếp tại cơ quan bảo hiểm xã hội.

Cùng với cải cách hồ sơ, Nghị định số 418/2026/NĐ-CP đã kiện toàn toàn diện quy trình khai báo, điều tra tai nạn lao động theo hướng phân cấp mạnh mẽ và rõ trách nhiệm cho chính quyền cơ sở, đồng bộ với việc chuyển giao chức năng quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động sang Bộ Nội vụ ở trung ương và cơ quan chuyên môn cấp tỉnh ở địa phương. Cụ thể, khi nhận được tin báo về vụ tai nạn lao động làm chết người hoặc làm bị thương nặng từ 02 người lao động trở lên, trong thời hạn 24 giờ, Ủy ban nhân dân (UBND) cấp xã nơi xảy ra tai nạn phải báo cáo nhanh (theo Mẫu số 01) tới cơ quan chuyên môn cấp tỉnh và Công an cấp xã. Đối với các vụ tai nạn làm bị thương nặng 01 người hoặc tai nạn nhẹ, UBND cấp xã trực tiếp thành lập Đoàn điều tra tai nạn lao động cấp cơ sở (gồm đại diện chuyên môn về nội vụ, lao động, y tế cấp xã và các thành viên khác) để tiến hành xác minh.

Một điểm mới giàu tính nhân văn và sát sườn với đời sống lao động tự do khác là việc ban hành Mẫu số 04 về xác nhận bị tai nạn trên đường đi và về từ nơi ở đến nơi làm việc. Thực tế cho thấy, nhiều vụ va chạm giao thông trên đường đi làm của lao động tự do chỉ ở mức độ nhẹ, hoặc xảy ra ở khu vực xa xôi, hẻo lánh nên không có lực lượng cảnh sát giao thông khám nghiệm hiện trường. Trước đây, việc thiếu biên bản của cảnh sát giao thông thường khiến người lao động bế tắc trong khâu chứng minh để hưởng chế độ. Với Nghị định số 418/2026/NĐ-CP, người bị nạn hoặc thân nhân có thể đề nghị UBND cấp xã hoặc Công an cấp xã nơi đã kiểm tra, ghi nhận sự việc ngay khi xảy ra tai nạn đứng ra xác nhận. Đây thực sự là “chìa khóa” mở thông cánh cửa quyền lợi cho người lao động trong những tình huống rủi ro ngoài ý muốn.

Ngoài ra, Nghị định cũng giao rõ 7 nhóm nhiệm vụ cho UBND cấp xã, trong đó nhấn mạnh trách nhiệm tuyên truyền, kiểm tra, giải quyết khiếu nại và đặc biệt là cung cấp thông tin, dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo hằng năm cho cơ quan bảo hiểm xã hội. Cơ chế liên thông dữ liệu này giúp xác định chính xác, kịp thời các đối tượng thuộc diện được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng, tránh tình trạng bỏ sót hoặc trục lợi chính sách.

Nền tảng dữ liệu và thực tiễn sinh động từ Thủ đô Hà Nội

Nhìn từ thực tiễn triển khai tại Hà Nội - địa phương có quy mô lực lượng lao động lớn và tốc độ chuyển đổi số dẫn đầu cả nước - có thể thấy những quy định mới tại Nghị định số 418/2026/NĐ-CP hoàn toàn tương thích với hạ tầng quản trị an sinh mà thành phố đã dày công xây dựng.

Theo báo cáo kết quả công tác 10 tháng đầu năm 2026 của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, toàn thành phố đã có 154.253 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt tỷ lệ 4,76% lực lượng lao động trong độ tuổi (vượt chỉ tiêu 4% HĐND thành phố giao và tăng 21.775 người so với cùng kỳ năm 2025). Để có được sự lan tỏa này đối với khu vực lao động phi chính thức, Hà Nội đã dành nguồn lực ngân sách đặc thù rất lớn để trợ lực cho người dân. Tính đến hết tháng 10-2026, thành phố đã chi 65,1 tỷ đồng hỗ trợ đóng BHXH tự nguyện cho 154.758 lượt người theo các nghị quyết của HĐND thành phố; trong đó có 9.427 người thuộc hộ cận nghèo được hỗ trợ thêm tới 60% mức đóng (12,4 tỷ đồng) và 134.627 đối tượng khác được hỗ trợ thêm 10% (32,9 tỷ đồng).

Bảo hiểm tai nạn lao động có ý nghĩa quan trọng trong việc dự phòng rủi ro, bảo đảm quyền lợi cho người lao động. Ảnh: Phạm Hùng

Việc Nghị định số 418/2026/NĐ-CP luật hóa trách nhiệm cung cấp dữ liệu hộ nghèo, cận nghèo hằng năm từ UBND cấp xã sang cơ quan BHXH sẽ càng giúp quy trình xét duyệt mức hỗ trợ của Hà Nội thêm phần chính xác, minh bạch và trôi chảy.

Về mặt hạ tầng số, những yêu cầu cắt giảm giấy tờ của Nghị định số 418/2026/NĐ-CP gần như đã có sẵn “bệ phóng” tại Thủ đô. Đến nay, BHXH thành phố Hà Nội đã xác thực đúng 8.465.478 trường hợp với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đạt tỷ lệ 99,5%; đồng thời hoàn thành cập nhật, điều chỉnh căn cước công dân và số định danh cá nhân cho 95.407 trường hợp. Ngành cũng đã triển khai sổ BHXH, thẻ BHYT bản điện tử và số hóa hàng nghìn hồ sơ giải quyết chế độ, bao gồm cả hồ sơ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp (trong 10 tháng đầu năm, Hà Nội đã giải quyết chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp một lần cho 151 người).

Bên cạnh đó, cơ chế phối hợp liên ngành mà Nghị định số 418/2026/NĐ-CP đặt ra giữa BHXH với các ngành Nội vụ, Y tế, Công an và chính quyền xã, phường đã được Hà Nội vận hành nề nếp thông qua Quy chế phối hợp liên ngành số 3036 giữa 8 sở, ngành. Hệ thống truyền thông chính sách cũng đã phủ sóng sâu rộng tới từng thôn, tổ dân phố./.