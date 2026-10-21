Bảo hiểm Quân Đội (MIG): Doanh thu phí gốc tăng vọt 32%, quy mô tài sản vượt 12.400 tỷ đồng

Mở rộng thị phần, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm tăng 20%

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân Đội (mã chứng khoán MIG) mang về hơn 5.064 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm gốc, ghi nhận mức tăng trưởng bứt phá 32% so với cùng kỳ năm trước. Động lực tăng trưởng chính xuất phát từ sự mở rộng mạnh mẽ của các nghiệp vụ cốt lõi bao gồm bảo hiểm con người, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm trách nhiệm. Cùng với đó, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm cũng tăng 34%, đạt hơn 103 tỷ đồng. Sau khi trừ đi các khoản phí nhượng tái, doanh thu phí bảo hiểm thuần của doanh nghiệp đạt hơn 2.458 tỷ đồng, tăng 26%.

Nhờ sự đóng góp tích cực từ các nghiệp vụ trên kết hợp với hoa hồng nhượng tái bảo hiểm, tổng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 9 tháng đạt gần 3.513 tỷ đồng, tăng 20% so với cùng kỳ. Để hỗ trợ chiến lược gia tăng thị phần và thúc đẩy doanh thu, doanh nghiệp đã chủ động tăng cường các chính sách hoa hồng và mở rộng dịch vụ mua ngoài. Yếu tố này khiến tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 24% lên gần 2.978 tỷ đồng.

Kết thúc 9 tháng hoạt động, lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm của công ty vẫn tăng trưởng dương, đạt hơn 535 tỷ đồng. Ở hoạt động đầu tư, lợi nhuận gộp tài chính đạt gần 251 tỷ đồng. Tính chung các mảng, doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 351 tỷ đồng, hoàn thành gần 64% kế hoạch lợi nhuận 550 tỷ đồng được Đại hội đồng cổ đông giao phó cho năm 2026. Lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp đạt gần 279 tỷ đồng, tạo bộ đệm lợi nhuận chưa phân phối tích lũy ở mức 265 tỷ đồng.

Chất lượng tài sản an toàn với thanh khoản dồi dào

Bên cạnh sự khởi sắc về doanh thu, bức tranh tài chính của Bảo hiểm Quân Đội tiếp tục cho thấy sự an toàn và tính thanh khoản cao. Tính đến cuối quý 3 năm 2026, tổng tài sản của công ty đạt hơn 12.441 tỷ đồng, tăng hơn 10% so với thời điểm đầu năm.

Chất lượng tài sản của doanh nghiệp được đánh giá rất tích cực khi các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt hơn 5.932 tỷ đồng, tăng gần 15% so với đầu năm. Lượng tài sản này phần lớn là các khoản tiền gửi có kỳ hạn ngắn hạn tại ngân hàng, giúp Bảo hiểm Quân Đội vừa tối ưu hóa hiệu quả nguồn vốn nhàn rỗi, vừa đảm bảo khả năng thanh khoản tuyệt đối để chi trả bồi thường cho khách hàng một cách nhanh chóng.

Về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả của doanh nghiệp ghi nhận gần 9.766 tỷ đồng, tăng 13% do sự gia tăng tự nhiên của các khoản phải trả về hợp đồng bảo hiểm và nhượng tái bảo hiểm khi quy mô kinh doanh mở rộng. Vốn chủ sở hữu của công ty đạt hơn 2.675 tỷ đồng, tăng gần 2% so với đầu năm, tiếp tục làm bệ phóng tài chính vững chắc cho các hoạt động phát triển kinh doanh trong quý cuối năm.