Bảo hiểm Quân đội (MIC) đồng hành cùng giải leo núi 'Bước chân trên mây' chinh phục con đường đá cổ Pavi 2026

Những năm gần đây, xu hướng du lịch kết hợp các môn thể thao trải nghiệm mạo hiểm như leo núi, trekking, marathon hay trail đang trở thành lựa chọn hàng đầu của cộng đồng đam mê xê dịch. Không chỉ là hành trình rèn luyện sức khỏe, vượt qua giới hạn bản thân, đây còn là cách tuyệt vời để khám phá vẻ đẹp hoang sơ của thiên nhiên. Tuy nhiên, đằng sau sự hứng khởi ấy luôn tiềm ẩn những rủi ro bất ngờ về sức khỏe và tai nạn. Hiểu được điều đó, các giải đấu chuyên nghiệp ngày càng chú trọng đến “lá chắn” bảo hiểm toàn diện cho vận động viên.

Tiếp nối thành công của các mùa giải trước, Giải leo núi “Bước chân trên mây” lần thứ III năm 2026 chính thức diễn ra từ ngày 02/10 đến 04/10/2026. Sự kiện thu hút sự tham gia của hơn 100 vận động viên đặc biệt là các phóng viên đến từ các cơ quan báo chí trên toàn quốc.

Là hành trình đầy thử thách chinh phục con đường đá cổ Pavi lịch sử, giải đấu không chỉ mang ý nghĩa rèn luyện thể chất mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy, quảng bá tiềm năng du lịch độc đáo của tỉnh Lai Châu đến gần hơn với du khách trong và ngoài nước. Để các nhà báo - vận động viên yên tâm sải bước trên cung đường hiểm trở, Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Quân đội (MIC) tự hào là đơn vị đồng hành tài trợ bảo hiểm, mang đến sự bảo vệ vững chắc cho toàn bộ đoàn tham dự.

Với gói bảo hiểm du lịch kết hợp tai nạn chuyên biệt, MIC thiết lập một tiêu chuẩn bảo vệ toàn diện với tổng số tiền bảo hiểm lên đến 100 triệu đồng. Cụ thể, quyền lợi sức khỏe bao gồm bảo hiểm tử vong, thương tật vĩnh viễn hoặc tạm thời do tai nạn, cũng như rủi ro do ốm đau, bệnh tật với hạn mức 100 triệu đồng.

Các vận động viên nhận Bib để tham gia giải leo núi Bước chân trên mây - Chinh phục đường đá cổ Pavi 2026.

Đặc biệt, điểm ưu việt của gói bảo hiểm này là điều khoản bổ sung dành riêng cho các hoạt động thể thao mạo hiểm chuyên nghiệp như leo núi, thám hiểm, đua xe hay biểu diễn nguy hiểm - điều khoản mà các gói bảo hiểm thông thường hiếm khi bao phủ. Bên cạnh đó, các quyền lợi hỗ trợ du lịch khác cũng được tích hợp đầy đủ như trách nhiệm cá nhân đối với bên thứ ba, bảo hiểm bắt cóc, con tin hay bảo hiểm thất lạc thẻ ngân hàng.

Sự đồng hành thiết thực từ Bảo hiểm Quân đội (MIC) tại giải “Bước chân trên mây” 2026 một lần nữa khẳng định cam kết mang lại sự an tâm tuyệt đối cho các vận động viên. Nhờ điểm tựa vững chắc này, các phóng viên - vận động viên có thể trọn vẹn tận hưởng từng bước chân chinh phục thiên nhiên, ghi lại những thước phim, câu chuyện đẹp và lan tỏa tinh thần thể thao và góp phần lan tỏa quảng bá du lịch của tỉnh Lai Châu.