Bảo hiểm phi nhân thọ tăng tốc, bảo hiểm nhân thọ vẫn 'hụt hơi'

Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội quý III và 9 tháng năm 2026, tổng doanh thu phí bảo hiểm quý III ước đạt 57,9 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng, doanh thu phí toàn thị trường ước đạt 175,8 nghìn tỷ đồng, tăng 2,4%.

Tuy nhiên, tăng trưởng doanh thu phí lại đến từ mảng bảo hiểm phi nhân thọ, với doanh thu phí ước đạt 74,1 nghìn tỷ đồng, tăng 15,1%. Trong khi đó, doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ đạt khoảng 101,7 nghìn tỷ đồng, giảm 5,2%.

Theo đó, bảo hiểm phi nhân thọ đóng góp khoảng 42,2% tổng doanh thu phí trong 9 tháng, còn nhân thọ chiếm 57,8%. Dù bảo hiểm nhân thọ vẫn có quy mô lớn hơn, tăng trưởng thị trường hiện chủ yếu dựa vào các nghiệp vụ bảo vệ sức khỏe, phương tiện và tài sản.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa hết khó

Về nghĩa vụ chi trả, trong 9 tháng năm 2026, tổng chi trả quyền lợi bảo hiểm ước đạt 77,9 nghìn tỷ đồng, tăng mạnh 13,1% so với cùng kỳ năm 2025.

Quy mô tài chính của thị trường cũng tiếp tục mở rộng. Tổng tài sản ước đạt 1.211,7 nghìn tỷ đồng, tăng 10,9%; tổng dự phòng nghiệp vụ tăng 8,2%; nguồn vốn chủ sở hữu của các doanh nghiệp bảo hiểm tăng 4,6%.

Đặc biệt, tổng số tiền đầu tư trở lại nền kinh tế ước đạt 1.062,1 nghìn tỷ đồng, tăng 14,1% và tương đương khoảng 87,7% tổng tài sản thị trường.

Trước đó, theo ước tính của Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm, tổng doanh thu phí thị trường bảo hiểm ước đạt 250.133 tỷ đồng trong cả năm 2026, tăng 5,45%.

Trong đó, bảo hiểm phi nhân thọ dự kiến doanh thu đạt 98.371 tỷ đồng, tăng 11,25%; bảo hiểm nhân thọ ước đạt 151.762 tỷ đồng, tăng 2%.

Thị trường bảo hiểm nhân thọ vẫn đang chịu ảnh hưởng nặng nề bởi cuộc khủng hoảng niềm tin giai đoạn 2022 - 2023. Mặc dù đã có những tín hiệu phục hồi tích cực, tốc độ tăng trưởng doanh thu âm đã giảm nhiều so với 2 năm trước đây, song bảo hiểm nhân thọ vẫn chưa lấy lại được đà tăng trưởng.