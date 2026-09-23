Bảo hiểm ô tô điện: Nhu cầu lớn nhưng vẫn thiếu sản phẩm chuyên biệt

Xe điện tăng tốc, bài toán bảo hiểm cũng thay đổi

Tốc độ tăng trưởng của xe điện đang tạo ra những con số chưa từng có trên thị trường ô tô Việt Nam. Năm 2025, VinFast bàn giao hơn 175.000 ô tô điện.

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2026, con số này tiếp tục đạt 115.916 xe, tăng 72% so với cùng kỳ năm trước. Xe điện và xe hybrid đang ngày càng hiện diện rõ hơn trong cơ cấu tiêu dùng ô tô, phản ánh sự dịch chuyển nhanh của người Việt sang các phương tiện tiết kiệm năng lượng và thân thiện hơn với môi trường.

Bảo hiểm chuyên chuyên biệt cho ô tô điện được nhiều người quan tâm.

Trên thế giới, xu hướng này thậm chí diễn ra với quy mô lớn hơn. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), doanh số ô tô điện toàn cầu năm 2025 đã vượt 20 triệu xe, chiếm khoảng 25% tổng lượng ô tô mới bán ra. Nhưng cùng với tốc độ phổ cập của xe điện, ngành bảo hiểm cũng phải đối mặt với một bài toán mới, không thể dùng tư duy bảo hiểm của xe xăng để "đo" toàn bộ rủi ro của xe điện.

Theo các chuyên gia kỹ thuật, với ô tô điện, bộ pin cao áp là bộ phận có giá trị đặc biệt lớn, có thể chiếm khoảng 30-50% giá trị phương tiện. Một cú va chạm vào gầm xe, sự cố nhiệt hay ngập nước vì thế có thể kéo theo chi phí xử lý rất khác so với một chiếc xe động cơ đốt trong. Đáng chú ý, rủi ro cũng không chỉ nằm ở pin. Hệ thống điện, bộ sạc, hệ thống điều khiển, phần mềm hay ắc quy 12V đều là những cấu phần quan trọng của một chiếc xe điện.

Anh Phạm Văn Thái (Gia Lâm, Hà Nội) chia sẻ: "Tôi mới đặt mua một chiếc xe VinFast VF8 All New sắp được bàn giao xe, việc lựa chọn mua bảo hiểm cũng được tôi đang quan tâm, tìm hiểu. Tuy nhiên, trên thị trường hiện chủ yếu bán bảo hiểm thân vỏ, chưa có nhiều sản phẩm bảo hiểm riêng biệt cho xe ô tô điện, nhất là các vấn đề bảo hiểm cho pin, cho xe trong quá trình sạc. Do vậy, việc lựa chọn bảo hiểm ở thời điểm hiện tại cũng gặp ít nhiều khó khăn".

Trong khi đó, với các chuyên gia bảo hiểm, kinh nghiệm quốc tế cho thấy đây là bài toán không dễ giải đối với các doanh nghiệp bảo hiểm. Tại Trung Quốc, thị trường xe năng lượng mới phát triển rất nhanh nhưng tỷ lệ tổn thất cao ở một số dòng xe đã tạo áp lực đáng kể lên hoạt động bảo hiểm. Theo Swiss Re (đơn vị tái bảo hiểm) ghi nhận có 143 dòng xe năng lượng mới có tỷ lệ tổn thất vượt 100% trong nhóm dữ liệu được nghiên cứu.

Theo nghiên cứu của một doanh nghiệp bảo hiểm có thị phần bảo hiểm ô tô thuộc tốp dẫn đầu tại Việt Nam, tỉ lệ bồi thường của dòng xe điện cũng lên tới gần 70%, cao hơn nhiều so với tỉ lệ tổn thất của các dòng xe xăng. Điều đó lý giải vì sao tại nhiều thị trường phát triển, dữ liệu về tình trạng pin, chu kỳ sạc - xả, nhiệt độ vận hành hay lịch sử sử dụng ngày càng được xem là đầu vào quan trọng để đánh giá rủi ro xe điện.

Cần thiết một giải pháp bảo hiểm "may đo" cho xe điện

Nhu cầu bảo hiểm xe điện ngày càng rõ nét, nhưng nguồn cung sản phẩm chuyên biệt tại Việt Nam vẫn còn hạn chế. Sự thận trọng của các doanh nghiệp bảo hiểm là có cơ sở. Mặt khác, xe điện mới phát triển mạnh trong vài năm gần đây, khiến dữ liệu về tần suất tổn thất, chi phí sửa chữa, tuổi thọ pin và các rủi ro trong quá trình sử dụng còn hạn chế. Trong khi đó, pin có thể chiếm 30-50% giá trị xe và một sự cố nghiêm trọng có thể dẫn tới tổn thất rất lớn. Bài toán của bảo hiểm xe điện vì vậy không chỉ là thiếu sản phẩm, mà còn là thiếu dữ liệu để định phí và quản trị rủi ro.

Theo tìm hiểu, DBV hiện là một trong những doanh nghiệp tiên phong đưa ra sản phẩm bảo hiểm được thiết kế riêng cho ô tô điện dựa trên lợi thế hệ thống mạng lưới chi nhánh, cơ sở sửa chữa, hệ thống gara liên kết, kinh nghiệm bảo hiểm xe cơ giới, năng lực giám định.

Được biết, DBV hiện có 106 chi nhánh, hơn 1.500 gara liên kết và hơn 400 giám định viên được đào tạo về nghiệp vụ và kỹ thuật ô tô. Với nền tảng dữ liệu và kinh nghiệm tích lũy từ bảo hiểm xe cơ giới, doanh nghiệp có thêm cơ sở để nhận diện và xử lý những rủi ro mới của phương tiện điện hóa.

Trên nền tảng đó, DBV phát triển Bảo hiểm Ô tô điện DBV theo hướng "may đo" cho đặc thù của phương tiện xe điện. Sản phẩm không chỉ bảo vệ bộ pin mà còn mở rộng tới các rủi ro trong quá trình sạc, bao gồm tổn thất về người và thiết bị liên quan. DBV cũng tập trung tối ưu quyền lợi cho nhóm khách hàng kinh doanh vận tải bằng việc cam kết hỗ trợ tài chính lên tới 15 triệu đồng khi xe bị tổn thất hoặc mất cắp toàn bộ, hỗ trợ chi phí thuê xe thay thế tới 3 triệu đồng/vụ. Dịch vụ cứu hộ sự cố kĩ thuật cũng được mở rộng phạm vi lên tới 100 km

Ở góc độ thị trường, sự xuất hiện của sản phẩm chuyên biệt này cho thấy bảo hiểm đang bắt đầu chuyển từ cách tiếp cận bảo hiểm chiếc xe sang quản trị những rủi ro đặc thù của một phương tiện có cấu trúc công nghệ hoàn toàn mới.