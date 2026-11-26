Đưa bảo hiểm đến với nông dân trước mùa vụ

Nghị định 346/2026/NĐ-CP của Chính phủ về bảo hiểm nông nghiệp nâng mức hỗ trợ phí bảo hiểm tối đa lên 95% đối với cá nhân sản xuất nông nghiệp thuộc hộ nghèo, cận nghèo, đồng thời mở rộng phạm vi và sản phẩm bảo hiểm.

Tại tọa đàm "Bảo hiểm nông nghiệp: Bước tiến thể chế, làm sao để chính sách chạm tới tam nông?" do Báo Dân Việt tổ chức. Ảnh: Khổng Chí.

Tại tọa đàm "Bảo hiểm nông nghiệp: Bước tiến thể chế, làm sao để chính sách chạm tới tam nông?", ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, sau khi Nghị định 346 được ban hành, nhiều địa phương đã quan tâm, đề nghị hướng dẫn thực hiện chính sách.

Để chính sách sớm đi vào cuộc sống, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tập trung vào 5 nhiệm vụ.

Trong đó, Bộ sẽ phối hợp với Bộ Tài chính đẩy mạnh phổ biến chính sách đến địa phương và người dân, nhất là những vùng sản xuất hàng hóa lớn như Đồng bằng sông Cửu Long. Đồng thời, xác định danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực, những rủi ro đặc thù và bổ sung các định mức kinh tế - kỹ thuật còn thiếu. Cùng với đó, xây dựng hệ thống dữ liệu ngành nông nghiệp về năng suất, sản lượng, lịch sử thiên tai và thiệt hại, tạo cơ sở để doanh nghiệp bảo hiểm thiết kế sản phẩm, tính toán rủi ro.

Ông Lê Đức Thịnh, Cục trưởng Cục Kinh tế hợp tác và Phát triển nông thôn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường). Ảnh: Khổng Chí.

Bộ cũng sẽ phối hợp với các địa phương lựa chọn vùng nguyên liệu, sản phẩm chủ lực và các chương trình lớn để ưu tiên triển khai, trong đó có thể nghiên cứu đưa bảo hiểm nông nghiệp vào Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Thịnh cho rằng, bên cạnh việc hỗ trợ, bồi thường thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cần chú trọng quản trị rủi ro trong sản xuất nông nghiệp. Người dân cần nhận diện được những nguy cơ ngay từ đầu vụ để có phương án phòng tránh, giảm thiểu thiệt hại.

Bà Nguyễn Thị Việt Nga, Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hải Phòng cho rằng, khâu quan trọng nhất để đưa chính sách bảo hiểm nông nghiệp vào thực tiễn là tổ chức thực hiện tại địa phương theo lịch mùa vụ.

Một chính sách dù được thiết kế tốt cũng khó phát huy hiệu quả nếu đến thời điểm xuống giống, thả nuôi, người dân vẫn chưa biết địa bàn mình có được hỗ trợ hay không, mua bảo hiểm ở đâu và cần chuẩn bị giấy tờ gì.

Theo bà Nga, Nghị định 346 giao HĐND cấp tỉnh quyết định nội dung hỗ trợ trên địa bàn theo khung quy định. Thủ tục phê duyệt đối tượng hỗ trợ được tổ chức theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. UBND cấp xã tiếp nhận hồ sơ, Sở Nông nghiệp và Môi trường tổng hợp, thẩm định, trình UBND cấp tỉnh phê duyệt danh sách.

Khi xác định được vùng và đối tượng ưu tiên, địa phương cần công bố kế hoạch trước vụ sản xuất để người dân chủ động nắm bắt mức hỗ trợ, nơi nộp hồ sơ, tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm và cách thức liên hệ khi xảy ra rủi ro.

Bà Nga cũng đề xuất tăng cường giám sát quá trình thực hiện. Nếu tỷ lệ người dân tham gia thấp, cần xác định nguyên nhân từ thủ tục, mức phí hay sản phẩm bảo hiểm chưa đáp ứng nhu cầu. Trường hợp xảy ra chậm trễ, cần làm rõ vướng mắc ở khâu phê duyệt danh sách, chi trả phần phí ngân sách hỗ trợ hay giải quyết bồi thường.

Đây là căn cứ để HĐND giám sát, điều chỉnh chính sách phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương.

Sản phẩm phù hợp với nhu cầu nông dân

Theo ông Đỗ Minh Hoàng, thành viên HĐQT Bảo hiểm Agribank (ABIC), hiện kênh phân phối qua Agribank chiếm trên 80% số đối tượng bảo hiểm mà ABIC tiếp cận trong khu vực tam nông.

Bên cạnh phân phối sản phẩm qua mạng lưới ngân hàng, đại lý, chi nhánh và phòng giao dịch, ABIC còn kết hợp các kênh số như ứng dụng Agribank Plus và Mobile Banking (ngân hàng di động) để mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Ông Đỗ Minh Hoàng, thành viên HĐQT Bảo hiểm Agribank (ABIC) chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Khổng Chí.

Ông Hoàng cho rằng, để đưa sản phẩm bảo hiểm đến với người nông dân, cần phát huy vai trò của các doanh nghiệp đầu mối và hợp tác xã. Đây cũng là những chủ thể tham gia các chương trình phát triển nông nghiệp trọng điểm như Đề án 1 triệu ha lúa chất lượng cao và các đề án phát triển vùng nguyên liệu đạt chuẩn.

Đồng quan điểm về vai trò của hợp tác xã, bà Nguyễn Thị Việt Nga cho rằng các đơn vị này cần hỗ trợ người dân tập hợp thông tin sản xuất, tìm hiểu điều khoản bảo hiểm. Ngân hàng khi tư vấn phải bảo đảm tính tự nguyện và quyền lựa chọn của người vay. Doanh nghiệp bảo hiểm cần giải thích rõ phạm vi bảo hiểm, điều khoản loại trừ và thủ tục yêu cầu bồi thường.

Về phía cơ quan quản lý, bà Phạm Thu Phương, Phó Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm cho biết, đơn vị sẽ tiếp tục phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm và chính quyền địa phương phổ biến chính sách mới.

Đồng thời, hướng dẫn doanh nghiệp thiết kế sản phẩm bảo hiểm đơn giản, dễ hiểu, phù hợp với người dân, bảo đảm khả năng thanh toán và an toàn tài chính của doanh nghiệp.

Cùng với việc tạo điều kiện cho doanh nghiệp phát triển sản phẩm, cơ quan quản lý sẽ tăng cường giám sát việc chấp hành các quy định pháp luật, xử lý vi phạm nhằm bảo đảm quyền lợi của người tham gia bảo hiểm.

Theo bà Phương, để bảo hiểm nông nghiệp phát triển bền vững, điều quan trọng là người dân nhận thấy giá trị thực chất của sản phẩm. Việc tham gia bảo hiểm cần xuất phát từ nhu cầu bảo vệ hoạt động sản xuất, giảm thiểu rủi ro và những lợi ích thiết thực mà sản phẩm mang lại.