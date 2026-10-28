Bảo hiểm nhân thọ 'sống nhờ' ngân hàng

Năm 2025, doanh thu khai thác mới qua kênh bancassurance ước đạt 8.762 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước. Ảnh: Nam Khánh.

Theo số liệu từ Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), doanh thu phí bảo hiểm khai thác mới của thị trường nhân thọ trong 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 15.894 tỷ đồng. Đáng chú ý, kênh phân phối qua ngân hàng (bancassurance) tiếp tục nắm giữ gần 45% doanh thu, chỉ đứng sau đại lý truyền thống với hơn 51%, bỏ xa các kênh phân phối khác chỉ chiếm khoảng 4%.

Số liệu cho thấy gần một nửa doanh thu phí khai thác mới cho thị trường bảo hiểm nhân thọ hiện thuộc về bancassurance. Trước đó, kênh bán hàng này từng là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường bảo hiểm nhân thọ, nhờ khả năng tiếp cận tệp khách hàng sẵn có của ngân hàng và mạng lưới phân phối rộng. Tuy nhiên, những lùm xùm liên quan đến hoạt động tư vấn, bán bảo hiểm trong giai đoạn trước đã tạo sức ép lớn lên mô hình này.

Số liệu gần đây cũng cho thấy bancassurance đang lấy lại đà tăng trưởng. Năm 2025, doanh thu khai thác mới qua kênh này ước đạt 8.762 tỷ đồng, tăng hơn 14% so với năm trước. Trái lại, doanh thu từ đại lý truyền thống chỉ đạt khoảng 11.860 tỷ đồng (-15%).

Báo cáo triển vọng ngành ngân hàng năm 2026 của Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) cũng ghi nhận doanh số bán mới qua bancassurance phục hồi khoảng 20% trong năm 2025. Thị phần của kênh này trong doanh thu khai thác mới tăng lên khoảng 40%, từ mức 30% năm 2024.

Dẫu vậy, đà phục hồi của bancassurance vẫn cần được nhìn nhận trong bối cảnh mức tăng trưởng được so sánh với nền các năm sụt giảm mạnh.

Kênh bancassurance tiếp tục nắm giữ gần 45% doanh thu, chỉ đứng sau đại lý truyền thống với hơn 51%, bỏ xa các kênh phân phối khác chỉ chiếm khoảng 4%. Ảnh: IAV.

Cũng trong giai đoạn 9 tháng đầu năm, IAV cho biết tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ toàn thị trường đạt khoảng 101.621 tỷ đồng (-4%).

Về số lượng hợp đồng, thị trường ghi nhận hơn 1,14 triệu hợp đồng khai thác mới trong 9 tháng, tăng 4% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, tổng số hợp đồng bảo hiểm còn hiệu lực cuối kỳ đạt gần 11,3 triệu (-2%).

Cơ cấu sản phẩm khai thác mới cũng có sự dịch chuyển đáng chú ý. Bảo hiểm tử kỳ chiếm 50% số hợp đồng mới, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm 42% (-23%); bảo hiểm hỗn hợp chiếm 4% (-23%). Các sản phẩm còn lại như bảo hiểm sức khỏe, hưu trí và bảo hiểm trọn đời chiếm gần 5%, (-69%).

Dù bảo hiểm tử kỳ chiếm tỷ trọng lớn nhất trong số hợp đồng khai thác mới, bảo hiểm liên kết đầu tư vẫn chiếm ưu thế trong danh mục hợp đồng còn hiệu lực, với tỷ trọng 67%. Bảo hiểm hỗn hợp đứng thứ hai, chiếm 21%.

Về chi trả quyền lợi bảo hiểm, các doanh nghiệp nhân thọ đã chi khoảng 55.733 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Đây là khoản chi trả nhằm thực hiện nghĩa vụ theo các hợp đồng bảo hiểm khi phát sinh điều kiện chi trả tương ứng.