Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) chi 152 tỷ đồng trả cổ tức sau chuỗi tăng trưởng lợi nhuận

Kế hoạch phân phối lợi nhuận và dòng tiền đổ về các cổ đông lớn

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp vừa chính thức phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2025 cho các cổ đông. Tỷ lệ thanh toán được ấn định ở mức 15% bằng tiền mặt. Theo tỷ lệ này, cổ đông sở hữu một cổ phiếu sẽ được nhận 1.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức là 30/11/2026.

Với quy mô hơn 101,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành trên thị trường, số tiền Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (ABI) cần chi ra cho đợt cổ tức lần này đạt hơn 152 tỷ đồng. Nguồn vốn chi trả được trích từ lợi nhuận giữ lại của doanh nghiệp. Thời gian thực hiện thanh toán dự kiến vào ngày 18/12/2026.

Theo báo cáo quản trị bán niên năm 2026, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam là công ty mẹ nắm quyền chi phối với lượng sở hữu gần 52,8 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ 52,08%. Với tỷ lệ này, ngân hàng mẹ dự kiến thu về gần 79,2 tỷ đồng tiền mặt. Ở vị trí cổ đông lớn thứ hai, Tổng Công ty Cổ phần Tái bảo hiểm Quốc gia Việt Nam nắm giữ tỷ lệ 8,55% và sẽ nhận về xấp xỉ 13 tỷ đồng.

Lợi nhuận quý ba tăng vọt nhờ hoạt động tài chính và kinh doanh cốt lõi

Đợt chi trả cổ tức diễn ra cùng thời điểm báo cáo tài chính quý 3 năm 2026 của doanh nghiệp cho thấy bức tranh kinh doanh tích cực. Tổng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 650,7 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Đóng góp chính vào kết quả này là doanh thu phí bảo hiểm thuần đạt 623,4 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng 8,2%. Ngược lại, khoản hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và doanh thu khác sụt giảm 17%, lùi về mức 27,3 tỷ đồng.

Hoạt động đầu tư tài chính mang lại nguồn thu lớn cho doanh nghiệp. Doanh thu tài chính trong quý 3 năm 2026 đạt 57,9 tỷ đồng, tăng trưởng 47% so với cùng kỳ. Thu nhập khác đóng góp không đáng kể với hơn 246,2 triệu đồng. Tổng hợp các nguồn thu và sau khi trừ đi chi phí, lợi nhuận sau thuế quý 3 năm 2026 của công ty đạt gần 84,4 tỷ đồng, tăng 56,2% so với mức nền cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần kinh doanh bảo hiểm đạt 1.948,2 tỷ đồng, kéo theo lợi nhuận sau thuế đạt hơn 266,2 tỷ đồng, tăng 33%.

Về sức khỏe tài chính, tổng tài sản tính đến cuối tháng 9 năm 2026 đạt hơn 5.159,1 tỷ đồng, mở rộng 8,1% so với thời điểm đầu năm. Khoản mục chiếm tỷ trọng lớn nhất là đầu tư tài chính ngắn hạn với 3.806,6 tỷ đồng, tương đương 73,8% quy mô tài sản. Ở bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả tăng 6,2% lên mức 3.203,8 tỷ đồng. Hạng mục nợ lớn nhất là dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm với 2.175,6 tỷ đồng, chiếm 67,9% cơ cấu nguồn vốn vay.