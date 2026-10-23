Bảo hiểm DBV (AIC): Phí bảo hiểm gốc vượt 4.400 tỷ đồng, chi bồi thường tăng gần 80%

Lợi nhuận quý III đảo chiều, lãi 9 tháng tăng 30,4%

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, Công ty Cổ phần Tập đoàn Bảo hiểm DBV (mã AIC) ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.120,7 tỷ đồng, tăng 61% so với cùng kỳ năm trước.

Doanh thu hoạt động tài chính đạt 25,4 tỷ đồng, tăng 62,9%. Trong khi đó, tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm tăng 72%, lên 1.007,3 tỷ đồng. Chi phí hoạt động tài chính cũng tăng từ hơn 330 triệu đồng lên 3,6 tỷ đồng, còn chi phí quản lý doanh nghiệp giảm 10,8%, xuống 125,7 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh của Bảo hiểm BDV

Kết quả, DBV ghi nhận lợi nhuận trước thuế quý III đạt 8,9 tỷ đồng, đảo chiều so với khoản lỗ 15,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025. Lợi nhuận sau thuế đạt 7,1 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lỗ 12,6 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 3.054,8 tỷ đồng, tăng 53,2%. Doanh thu hoạt động tài chính đạt 52,9 tỷ đồng, tăng 22,3%.

Lợi nhuận trước thuế đạt 29,9 tỷ đồng, tăng 88,6% so với cùng kỳ; lợi nhuận sau thuế đạt 16,6 tỷ đồng, tăng 30,4%.

Đáng chú ý, chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành tăng từ 3,1 tỷ đồng lên 13,3 tỷ đồng. Điều này khiến tốc độ tăng lợi nhuận sau thuế thấp hơn đáng kể so với mức tăng lợi nhuận trước thuế.

Phí bảo hiểm gốc vượt 4.402 tỷ đồng, xe cơ giới chiếm tỷ trọng lớn

Thuyết minh báo cáo tài chính cho thấy phí bảo hiểm gốc của DBV trong 9 tháng đầu năm đạt 4.402,4 tỷ đồng, tăng 72,6% so với mức 2.550,5 tỷ đồng cùng kỳ năm 2025.

Trong cơ cấu doanh thu, bảo hiểm xe cơ giới tiếp tục là nghiệp vụ chủ lực, với phí bảo hiểm gốc đạt 2.733,1 tỷ đồng, tăng 68,9% so với cùng kỳ, chiếm khoảng 62% tổng phí bảo hiểm gốc.

Bảo hiểm sức khỏe và bảo hiểm tai nạn con người đạt 790 tỷ đồng, tăng 85,6%. Phí bảo hiểm tài sản và bảo hiểm thiệt hại đạt 181,3 tỷ đồng, tăng 97,8%; bảo hiểm hàng hóa vận chuyển đạt 122,4 tỷ đồng, tăng 43,4%.

Một số nghiệp vụ khác cũng ghi nhận tăng trưởng, gồm bảo hiểm thân tàu và trách nhiệm dân sự chủ tàu đạt 105,8 tỷ đồng, tăng khoảng 53,6%; bảo hiểm trách nhiệm chung đạt 18 tỷ đồng, tăng khoảng 91,3%.

Phí nhượng tái bảo hiểm tăng hơn 144%, chi phí bồi thường tăng gần 80%

Một điểm đáng chú ý khác là tổng phí nhượng tái bảo hiểm trong 9 tháng đầu năm đạt 2.280,9 tỷ đồng, tăng 144,1% so với mức 934,2 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, phí nhượng tái bảo hiểm xe cơ giới đạt 1.494 tỷ đồng, tăng mạnh so với mức 347,5 tỷ đồng cùng kỳ. Phí nhượng tái bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt 368,3 tỷ đồng, tăng 60,8%; bảo hiểm tài sản và thiệt hại đạt 146,4 tỷ đồng, tăng 97,8%.

Ở chiều chi phí, tổng chi bồi thường bảo hiểm trong 9 tháng đạt 1.777,7 tỷ đồng, tăng 79,7% so với mức 989,1 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Bảo hiểm xe cơ giới chiếm phần lớn chi phí bồi thường, với 1.242 tỷ đồng, tăng 106,7%. Chi bồi thường bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người đạt 250,6 tỷ đồng, tăng gần 194,8%.

Ngược lại, chi bồi thường bảo hiểm tài sản và thiệt hại giảm từ 176,5 tỷ đồng xuống 66 tỷ đồng, tương ứng giảm 62,6%. Chi bồi thường bảo hiểm cháy nổ đạt 92,1 tỷ đồng, tăng 8,2%.

Bên cạnh chi phí bồi thường, các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng tăng mạnh.

Theo thuyết minh báo cáo tài chính, tổng chi khác hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 1.867,3 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2026, tăng 63,4% so với mức 1.143,4 tỷ đồng cùng kỳ năm trước. Sau khi phân bổ thêm 16 tỷ đồng chi phí tài chính sang chi phí kinh doanh bảo hiểm khác, tổng chi phí liên quan đạt 1.883,3 tỷ đồng.

Đáng chú ý, chi phí lương và chi phí phục vụ khai thác bảo hiểm tăng từ 354,3 tỷ đồng lên 1.077,3 tỷ đồng, tương ứng tăng khoảng 204,1%. Chi hoa hồng bảo hiểm đạt 236,5 tỷ đồng, tăng khoảng 71,0%.

Chi phí liên quan đến hoạt động bán hàng đạt 539,6 tỷ đồng, giảm khoảng 13,1% so với cùng kỳ. Trong khi đó, các khoản trích lập bắt buộc theo quy định đạt 8,4 tỷ đồng, tăng khoảng 49,4%.

Mức tăng mạnh của chi phí lương và chi phí phục vụ khai thác bảo hiểm là một điểm cần được làm rõ thêm, nhất là khi đặt cạnh tốc độ tăng phí bảo hiểm gốc 72,6%.

Tổng tài sản vượt 6.814 tỷ đồng, tiền và tương đương tiền giảm gần 72%

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của DBV đạt 6.814,7 tỷ đồng, tăng 16,4% so với đầu năm. Tài sản ngắn hạn đạt 5.460,9 tỷ đồng, trong khi tài sản dài hạn đạt 1.353,8 tỷ đồng.

Tiền và các khoản tương đương tiền còn 124,1 tỷ đồng, giảm 71,8% so với mức 439,7 tỷ đồng đầu năm. Ngược lại, đầu tư tài chính ngắn hạn tăng lên 2.574,6 tỷ đồng, tăng 29,9%.

Trong danh mục đầu tư tài chính ngắn hạn, tiền gửi có kỳ hạn đạt 2.539,2 tỷ đồng; chứng khoán kinh doanh có giá gốc 35,8 tỷ đồng, kèm khoản dự phòng giảm giá khoảng 410,5 triệu đồng.

Ở nhóm đầu tư tài chính dài hạn, DBV ghi nhận 1.251,6 tỷ đồng, chủ yếu gồm tiền gửi có kỳ hạn 758,3 tỷ đồng và trái phiếu 491,2 tỷ đồng.

Tài sản tái bảo hiểm đạt 1.900,8 tỷ đồng, tăng 35,5% so với đầu năm. Trong khi đó, tổng nợ phải trả đạt 5.657,1 tỷ đồng, tăng 20,1%; vốn chủ sở hữu đạt 1.157,6 tỷ đồng, tăng 1,5%.

Dự phòng nghiệp vụ đạt 4.127,5 tỷ đồng, chiếm phần lớn cơ cấu nợ phải trả. Dư nợ vay ngắn hạn tăng từ 289 tỷ đồng lên 321 tỷ đồng, tương ứng tăng 11,1%.

Tại 30/9/2026, AIC có vốn điều lệ 1.000 tỷ đồng, trong đó DB Insurance Co.,Ldt đang nắm tới 75% vốn điều lệ của AIC.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm DBV (AIC), tiền thân là Công ty Cổ phần Bảo hiểm Hàng không, được thành lập tháng 4/2008, với số vốn điều lệ ban đầu là 500 tỷ đồng. Lĩnh vực kinh doanh chủ yếu của Tổng Công ty là chuyên cung cấp tất cả các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ hiện có trên thị trường như: bảo hiểm hàng không, bảo hiểm tài sản, bảo hiểm con người, bảo hiểm trách nhiệm… AIC cũng liên kết, hợp tác với nhiều nhà môi giới tái bảo hiểm lớn trên thế giới như Munich Re, CCR Re. Ngày 08/01/2021, AIC chính thức giao dịch trên thị trường UPCOM.