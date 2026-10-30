Bảo hiểm Bưu điện (PTI): Chi phí bồi thường tăng mạnh, lợi nhuận 9 tháng sụt giảm 16%

Áp lực chi phí bồi thường bào mòn biên lợi nhuận cốt lõi

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm của Bảo hiểm Bưu điện vẫn duy trì được sự tăng trưởng về mặt quy mô trong 9 tháng đầu năm 2026. Doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bảo hiểm gốc đạt gần 3.292 tỷ đồng, tăng hơn 17% so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi phí nhượng tái bảo hiểm hơn 858 tỷ đồng cùng sự sụt giảm 21% của hoa hồng nhượng tái bảo hiểm và các khoản thu khác, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hơn 2.500 tỷ đồng, tương ứng mức tăng 4%.

Dù doanh thu thuần tăng trưởng, gánh nặng chi phí lại phình to đáng kể. Cụ thể, chi bồi thường phát sinh hơn 1.548 tỷ đồng, tăng 6%, trong khi mức thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm lại giảm 5%. Kết quả là tổng chi phí bồi thường bảo hiểm phải ghi nhận lên tới hơn 1.065 tỷ đồng, tăng mạnh 32% so với cùng kỳ năm ngoái. Việc chi trả bồi thường tăng vọt đã đẩy tổng chi phí hoạt động kinh doanh bảo hiểm lên hơn 2.329 tỷ đồng, tăng 8%.

Sự chênh lệch giữa tốc độ tăng doanh thu và chi phí khiến lợi nhuận gộp từ mảng kinh doanh bảo hiểm của công ty chỉ đạt 171 tỷ đồng, giảm mạnh 33%. Biên lãi gộp theo đó thu hẹp đáng kể, trượt từ mức 10,48% xuống chỉ còn 6,83%. Tính riêng trong quý III năm 2026, Bảo hiểm Bưu điện ghi nhận doanh thu thuần hoạt động kinh doanh bảo hiểm hơn 720 tỷ đồng, giảm 5%. Lợi nhuận ròng của riêng quý này chỉ đạt gần 64 tỷ đồng, thấp hơn 15% so với quý III năm ngoái.

Điểm sáng từ mảng tài chính và tiến độ hoàn thành mục tiêu năm

Điểm gỡ gạc lớn nhất trong bức tranh tài chính của Bảo hiểm Bưu điện đến từ hoạt động đầu tư. Doanh thu hoạt động tài chính 9 tháng đầu năm gần như đi ngang so với cùng kỳ, phần lớn được đóng góp từ nguồn lãi tiền gửi có kỳ hạn. Điểm đáng ghi nhận là công ty đã tiết giảm triệt để chi phí kinh doanh chứng khoán và các hoạt động đầu tư khác, giúp chi phí tài chính giảm mạnh 76%. Nhờ đó, lợi nhuận gộp hoạt động tài chính đạt gần 173 tỷ đồng, tăng trưởng 65%.

Mặc dù mảng tài chính khởi sắc, sự gia tăng của thuế phí và lệ phí đã khiến chi phí quản lý doanh nghiệp tăng nhẹ 5%. Tổng hòa các hoạt động, Bảo hiểm Bưu điện báo lãi ròng 9 tháng đầu năm đạt 196 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Dù lợi nhuận đi lùi, tiến độ thực hiện kế hoạch năm của công ty vẫn khá khả quan. Với mục tiêu doanh thu hoạt động kinh doanh bảo hiểm 4.139 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 320 tỷ đồng, doanh nghiệp đã hoàn thành 60,4% chỉ tiêu doanh thu và 76,6% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế với con số ghi nhận hơn 245 tỷ đồng.

Về quy mô tài sản, tính đến cuối quý III năm 2026, tổng tài sản của Bảo hiểm Bưu điện đạt hơn 8.984 tỷ đồng, tăng hơn 6% so với thời điểm đầu năm. Sự mở rộng này chủ yếu đến từ việc gia tăng các khoản đầu tư trái phiếu dài hạn. Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả ở mức gần 6.138 tỷ đồng, tăng 6%, phần lớn do tăng khoản phải trả về hợp đồng bảo hiểm. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 2.846 tỷ đồng, tăng 7%, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tích lũy được gần 1.087 tỷ đồng, tăng gần 21%.