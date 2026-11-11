Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới: Từ nghĩa vụ pháp lý đến lá chắn an sinh

Bảo vệ nạn nhân, giải tỏa gánh nặng tài chính và bảo đảm chuỗi cung ứng

Khi tai nạn giao thông xảy ra, thiệt hại về người và tài sản có thể vượt quá khả năng tài chính của cá nhân hay gia đình. Trước thực trạng này, bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự (TNDS) chủ xe cơ giới giữ vai trò phân tán rủi ro, hỗ trợ khắc phục hậu quả và ổn định trật tự xã hội.

Nhiều người điều khiển phương tiện vẫn coi giấy chứng nhận bảo hiểm là thủ tục đối phó để tránh bị kiểm tra. Bản chất của bảo hiểm TNDS không bảo vệ xe hay người gây tai nạn, mà bảo vệ bên thứ ba - tức nạn nhân chịu thiệt hại. Cơ chế này huy động phí nhỏ từ số đông để thành lập quỹ tập trung, sẵn sàng bồi thường cho số ít trường hợp gặp rủi ro.

Đại diện Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới - Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam trao hỗ trợ nhân đạo cho gia đình nạn nhân tai nạn giao thông tại xã Na Dương, tỉnh Lạng Sơn.

Với thiệt hại sức khỏe, tính mạng, mức bồi thường theo quy định lên tới 150 triệu đồng/người/vụ. Nguồn tài chính này giúp gia đình nạn nhân chi trả viện phí hoặc duy trì cuộc sống sau biến cố. Ngược lại, người gây tai nạn giảm được gánh nặng bồi thường đột ngột, tránh rơi vào bế tắc tài chính hay pháp lý.

Bên cạnh đó, bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới là mắt xích quan trọng với hoạt động vận tải kinh tế. Mỗi ngày, hàng nghìn xe tải, xe khách, container vận chuyển hàng hóa lưu thông liên tục. Nếu không có bảo hiểm TNDS, một sự cố tai nạn nghiêm trọng có thể đe dọa trực tiếp tài chính của doanh nghiệp vận tải, làm gián đoạn chuỗi cung ứng và ảnh hưởng hoạt động sản xuất kinh doanh. Nhờ có bảo hiểm, rủi ro vận chuyển được quản trị hiệu quả, giúp doanh nghiệp an tâm mở rộng sản xuất và phát triển bền vững.

Cần cải cách thủ tục bồi thường

Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam) còn hỗ trợ nhân đạo cho các trường hợp xe gây tai nạn rồi bỏ chạy hoặc xe không tham gia bảo hiểm.

Năm 2026, Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới đã chi trả hỗ trợ tài chính cho nhiều trường hợp như gia đình nạn nhân tử vong tại Nghệ An với tổng số tiền 90 triệu đồng và tại Lạng Sơn với số tiền 155 triệu đồng. Trong đó, đại diện gia đình nạn nhân N.T.V. (xóm 5, xã Đô Lương, Nghệ An) đã nhận 45 triệu đồng tiền hỗ trợ nhân đạo. Việc chi trả kịp thời giúp giải quyết hậu quả tai nạn ngay cả khi người gây tai nạn không có khả năng bồi thường.

Để chính sách tiếp tục phát huy hiệu quả thực tế và tạo niềm tin trong cộng đồng, cơ quan quản lý liên tục hoàn thiện hành lang pháp lý theo hướng minh bạch, hiện đại. Quy định mới tập trung đơn giản hóa thủ tục bồi thường, đẩy mạnh phát hành giấy chứng nhận bảo hiểm điện tử, tích hợp dữ liệu và cắt giảm giấy tờ xác minh của công an đối với vụ tai nạn không gây thiệt hại về người.

Sự chủ động từ doanh nghiệp bảo hiểm trong giải quyết bồi thường cùng sự tự giác chấp hành của người dân sẽ đưa bảo hiểm bắt buộc TNDS xe cơ giới trở thành chiếc "lưới an toàn" tài chính bền vững và nhân văn cho toàn xã hội.

Khung pháp lý và Mức chi trả bồi thường bảo hiểm bắt buộc TNDS.Căn cứ Nghị định 67/203/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn:Mức trách nhiệm bồi thường về sức khỏe, tính mạng: 150 triệu đồng/người/vụ tai nạn.Mức trách nhiệm bồi thường về tài sản đối với xe máy: 50 triệu đồng/vụ tai nạn.Mức trách nhiệm bồi thường về tài sản đối với ô tô: 100 triệu đồng/vụ tai nạn.Mức hỗ trợ nhân đạo từ Quỹ Bảo hiểm xe cơ giới (trường hợp không xác định xe gây tai nạn, xe không có bảo hiểm...): 45 triệu đồng/người với trường hợp tử vong; 15 triệu đồng/người với trường hợp tổn thương bộ phận từ 81% trở lên.