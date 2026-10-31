Bảo hiểm bắt buộc xe cơ giới góp phần bảo đảm an toàn giao thông

Hội thảo khoa học cấp Bộ về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới được tổ chức tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công an An Giang).

Hội thảo với chủ đề “Bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ” do Thiếu tướng Chử Văn Dũng, Phó Giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang đồng chủ trì.

Tham dự có Tiến sĩ Lê Thanh Phong, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao; Đại tá Nguyễn Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân, Tổng Biên tập Báo Công an nhân dân; đại diện Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), lãnh đạo và Phòng CSGT Công an các tỉnh, thành phố; đại diện các hiệp hội, doanh nghiệp bảo hiểm cùng các nhà khoa học, chuyên gia và cán bộ nghiên cứu.

Phát biểu tại hội thảo, Đại tá, Tiến sĩ Cao Hoàng Long, Viện trưởng Viện Khoa học Cảnh sát, Học viện Cảnh sát nhân dân nhấn mạnh tai nạn giao thông không chỉ gây tổn thất về người, tài sản mà còn để lại hệ lụy lâu dài cho gia đình và xã hội. Vì vậy, phòng ngừa tai nạn cần gắn với khắc phục hậu quả, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người bị thiệt hại.

Theo ông, bảo hiểm bắt buộc giúp chia sẻ rủi ro, bồi thường cho bên thứ ba và nâng cao trách nhiệm của chủ xe. Tuy nhiên, tỷ lệ tham gia bảo hiểm chưa tương xứng với số lượng phương tiện; việc mua bảo hiểm mang tính đối phó vẫn tồn tại. Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm và giải quyết bồi thường cũng còn khó khăn, bất cập.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm cho biết An Giang có địa bàn rộng, nhiều phương tiện, hoạt động giao thương, vận tải, du lịch phát triển, đặt ra yêu cầu cao về an toàn giao thông. Thời gian qua, Công an tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành 22 nghị quyết, chương trình, kế hoạch và văn bản chỉ đạo; triển khai các đợt tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm phù hợp thực tế.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Công an tỉnh An Giang)

Ông khẳng định chính sách bảo hiểm đã góp phần hỗ trợ khắc phục hậu quả tai nạn giao thông nhưng quá trình thực hiện còn vướng mắc. Do đó, cần tăng cường phối hợp giữa cơ quan quản lý, lực lượng chức năng, doanh nghiệp bảo hiểm và các tổ chức liên quan.

Dưới góc độ tư pháp, Tiến sĩ Lê Thanh Phong, Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao cho rằng, thực tiễn giải quyết các tranh chấp liên quan đến bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới cho thấy vẫn còn những vấn đề cần tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện. Việc rà soát, thống nhất các quy định pháp luật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết tranh chấp, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa chủ xe, doanh nghiệp bảo hiểm và người bị thiệt hại.

Hội thảo tiếp nhận 71 tham luận từ các cơ quan, trường học, doanh nghiệp bảo hiểm và nhà khoa học. Nội dung tập trung vào thực tiễn triển khai chính sách, khó khăn trong quản lý, bồi thường, đề xuất hoàn thiện pháp luật, ứng dụng công nghệ, liên thông dữ liệu và bảo vệ người bị thiệt hại.

Phát biểu bế mạc, Thiếu tướng Chử Văn Dũng nhấn mạnh yêu cầu đổi mới tư duy xây dựng và thực thi chính sách, lấy con người làm trung tâm. Hội thảo thống nhất bốn định hướng: chuyển sang tư duy “An ninh kiến tạo”, bảo vệ “An ninh con người”; ưu tiên lợi ích công cộng, an toàn xã hội; đẩy mạnh chuyển đổi số; gắn trách nhiệm dân sự với ý thức chấp hành pháp luật giao thông.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông đề nghị hoàn thiện quy định, đơn giản hóa quy trình giải quyết bồi thường, tăng cường liên thông dữ liệu, nghiên cứu cơ chế phí bảo hiểm động và phát huy nguồn lực bảo hiểm trong hỗ trợ nạn nhân, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Cùng với nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm, phòng ngừa trục lợi, cần đổi mới tuyên truyền để người dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và quy trình yêu cầu bồi thường. Hoạt động này cần chú trọng người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy, người kinh doanh vận tải, học sinh và sinh viên.

Hội thảo là diễn đàn khoa học để các cơ quan quản lý, lực lượng thực thi pháp luật, chuyên gia và doanh nghiệp bảo hiểm trao đổi kinh nghiệm, nhận diện bất cập và đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chính sách bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới.

Hội thảo góp phần cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn phục vụ hoàn thiện cơ chế, chính sách, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ.