Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp (Bảo hiểm Agribank - ABIC, mã Ck: ABI) vừa công bố báo cáo tài chính quý III/2026 và 9 tháng 2026.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, ABIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 333,2 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước, tương ứng tăng 82,7 tỷ đồng. Kết quả này chủ yếu nhờ hoạt động kinh doanh bảo hiểm cải thiện, cùng với đóng góp tích cực từ hoạt động tài chính; trong khi chi phí bồi thường giảm.

Bảo hiểm Agribank báo lãi hơn 333 tỷ đồng, nhiều chỉ tiêu áp sát “vạch đích”. Ảnh tư liệu.

Cụ thể, trong 9 tháng 2026, phí bảo hiểm gốc của ABIC đạt 2.073,3 tỷ đồng, tăng 9,1%. Còn phí nhận tái bảo hiểm tăng mạnh 60,4%, lên 196,2 tỷ đồng, tương đương đạt 98,1% kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng năm 2026, ABIC ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 333,2 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ, qua đó, hoàn thành 95,2% kế hoạch năm (350 tỷ đồng) và tiến gần mức đỉnh năm 2020 (366 tỷ đồng). Động lực tăng trưởng đến từ lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm tăng 16% và lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 35,7% cùng kỳ.

Riêng quý III/2026, phí bảo hiểm gốc của ABIC đạt 679,8 tỷ đồng, tăng 10,8%.

Bảo hiểm Agribank tiếp tục nỗ lực đưa các giải pháp bảo hiểm đến gần hơn với người dân, đặc biệt tại khu vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần tạo dựng “lá chắn” tài chính trước những rủi ro về tính mạng, sức khỏe và khả năng thực hiện nghĩa vụ tài chính.

Trong cơ cấu doanh thu, bảo hiểm sức khỏe và tai nạn con người tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn nhất với 449 tỷ đồng, tăng 5,7%, đóng góp 66% tổng phí.

Bảo hiểm xe cơ giới đứng thứ hai với 105,9 tỷ đồng, tăng 11,9%, chiếm 15,6%.

Nhìn chung, cơ cấu phí bảo hiểm gốc vẫn tập trung vào hai nghiệp vụ chủ lực kể trên, chiếm tỷ trọng áp đảo gần 82%. Bên cạnh đó, bảo hiểm tài sản kỹ thuật tăng mạnh 55,3%, đạt 51,8 tỷ đồng.

Song song với nhiệm vụ tăng trưởng doanh thu, Bảo hiểm Agribank chú trọng nâng cao chất lượng dịch vụ, hiệu quả công tác bồi thường và chăm sóc khách hàng. Công ty kiên trì mục tiêu rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, nâng cao chất lượng giải quyết bồi thường, bảo đảm quyền lợi chính đáng của khách hàng.

Tính chung 9 tháng, chi bồi thường tăng 9,4%, lên 665,9 tỷ đồng. Tuy nhiên, thu bồi thường nhượng tái bảo hiểm tăng 52,1%, đạt 118 tỷ đồng, góp phần bù đắp áp lực chi trả.

Cùng với biến động các khoản dự phòng, tổng chi bồi thường và trả tiền bảo hiểm lại giảm 7,5% xuống 542,3 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, lợi nhuận gộp kinh doanh bảo hiểm của ABIC đạt 703,4 tỷ đồng, tăng 16%, tương ứng tăng 97,2 tỷ đồng.

Đồ họa: Ánh Tuyết

Bên cạnh đó, lợi nhuận hoạt động tài chính tăng 35,7%, đạt 150,2 tỷ đồng, đóng góp thêm 39,5 tỷ đồng.

Về cơ cấu danh mục đầu tư, Bảo hiểm Agribank tiếp tục tập trung gần như toàn bộ vào các khoản đầu tư ngắn hạn, chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn.

Theo báo cáo tài chính, tính đến ngày 30/9/2026, các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn của ABIC đạt 3.806,6 tỷ đồng, tăng 177,8 tỷ đồng, tương đương 4,9% so với đầu năm; chủ yếu là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn ngắn hạn.

Các khoản tiền gửi của ABIC có kỳ hạn gốc trên 3 tháng và thời gian đáo hạn còn lại không quá 1 năm, lãi suất áp dụng dao động từ 4,5 - 8,2%/năm.

Việc tập trung vào tiền gửi có kỳ hạn giúp doanh nghiệp có nguồn thu lãi tương đối ổn định, đồng thời duy trì khả năng chuyển đổi thành tiền khi các khoản gửi đến hạn để đáp ứng nghĩa vụ bồi thường bảo hiểm.

Trong quý cuối năm, Bảo hiểm Agribank tập trung triển khai các giải pháp phát triển thị trường, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2026.

Trọng tâm là tăng cường quản trị rủi ro, nâng cao chất lượng thẩm định, đẩy nhanh tiến độ giải quyết bồi thường; đồng thời, tối ưu hóa quy trình vận hành và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Bên cạnh đó, kết nối, phối hợp chặt chẽ với hệ thống Agribank các cấp, khai thác tối đa tiềm năng thị trường và nâng cao hiệu quả kênh phân phối./.