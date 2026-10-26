Báo Hàn đưa tin về concert BigBang tại Mỹ Đình

Ngày 26/10, tờ Chosun của Hàn Quốc có bài viết về concert BigBang tại sân Mỹ Đình, Hà Nội. Trong bài viết, truyền thông Hàn Quốc cũng đề cập tới việc tháng 1/2027, lễ trao giải Golden Disc Awards lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội. Nhóm nhạc nữ IVE cũng lên kế hoạch biểu diễn tại Việt Nam vào tháng 4/2024. Tuy nhiên, thông tin cụ thể chưa được công bố. IVE là nhóm nhạc nổi tiếng Hàn Quốc hiện nay, đặc biệt thành viên Jang Won Young.

Về các nội dung liên quan đến concert BigBang tại Mỹ Đình, theo truyền thông Hàn Quốc, 45.000 khán giả đã lấp đầy các khán đài mỗi đêm. Concert tại Việt Nam là buổi diễn riêng đầu tiên của BigBang tại đây kể từ khi nhóm ra mắt năm 2006. Khi công bố lịch trình lưu diễn kỷ niệm 20 năm, BigBang đưa Hà Nội vào danh sách điểm đến bên cạnh Tokyo (Nhật Bản), London (Anh), Paris (Pháp), Singapore và Sydney (Australia)...

Hình ảnh 3 thành viên BigBang tại concert.

Năm 2012, trong thời kỳ Kpop bắt đầu bùng nổ trên toàn cầu, nhóm từng biểu diễn tại Việt Nam với tư cách khách mời trong một lễ hội âm nhạc. Tuy nhiên, đây mới là concert riêng đầu tiên của BigBang tại Việt Nam. Vé của cả hai đêm diễn gần như được bán hết ngay khi mở bán vào tháng 8.

Trong ngày diễn ra concert, người hâm mộ xếp hàng dài từ sáng sớm trước cửa hàng bán vật phẩm chính thức của BigBang. Lightstick phiên bản kỷ niệm 20 năm, có giá ban đầu 1,7 triệu đồng (khoảng 90.000 won), được giới hạn mỗi người mua một chiếc. Tuy nhiên, sản phẩm này nhanh chóng xuất hiện trên mạng xã hội với giá bán lại từ 2 triệu đồng đến 2,5 triệu đồng.

“Một số người bán hàng thậm chí cho thuê lightstick và trang phục biểu diễn với giá 50.000-100.000 đồng mỗi ngày. Khách sạn cách sân vận động khoảng 500 m, gần như kín phòng trong thời gian diễn ra concert”, tờ Chosun viết.

Phần lớn khán giả tại địa điểm tổ chức đều là những người đã yêu mến BigBang từ lâu. Kpop đã trải qua nhiều thế hệ thần tượng, từ thế hệ thứ nhất đến thứ 4. Tuy nhiên, với những người hâm mộ gắn bó cùng BigBang, tình cảm dành cho nhóm vẫn không thay đổi khi họ cùng thần tượng trưởng thành qua năm tháng.

Ngọc Liên, 36 tuổi, một bà mẹ hai con, mua vé đêm diễn thứ hai với giá 7,5 triệu đồng. Ở đêm đầu tiên, cô ngồi bên ngoài sân vận động để cảm nhận không khí concert. “Người hâm mộ địa phương gọi những vị trí bên ngoài sân vận động - nơi có thể nghe âm thanh mà không cần vé - là CAT6”, theo Chosun.

Concert BigBang thu hút đông đảo khán giả Việt và quốc tế. Ảnh: Việt Hà.

Bên cạnh những khán giả thuộc thế hệ đồng trang lứa với các thành viên BigBang, nhiều người trẻ hơn cũng có mặt tại sân vận động. Min, một nhân viên văn phòng ngoài 20 tuổi, cho biết: “Tôi đã trải qua những ngày tháng học đường khó khăn cùng BigBang”. Cô nói thêm bản thân học tiếng Hàn nhờ nhóm, thậm chí luyện tập cả những câu cổ vũ bằng tiếng Hàn dành riêng cho concert lần này.

Các thành viên BigBang dường như cũng chuẩn bị những lời nhắn gửi riêng dành cho khán giả Việt Nam. Taeyang dẫn dắt đám đông hô vang “Việt Nam vô địch”, khẩu hiệu cổ vũ đội tuyển bóng đá quốc gia.

Theo Chosun, sự kiện cho thấy những xu hướng mới của thị trường Kpop toàn cầu, vốn đang bước vào giai đoạn trưởng thành. Việt Nam đang dần trở thành thị trường trọng điểm để các nghệ sĩ Kpop cạnh tranh vị trí hàng đầu. Cuộc đua này có sự tham gia của cả những thần tượng gần 40 tuổi lẫn các gương mặt mới nổi.