Bảo Hà mở rộng nghề trồng dâu nuôi tằm

Gần 3 năm gắn bó với nghề nuôi tằm, bà Nguyễn Thị Loan, thôn Thống Nhất, xã Bảo Hà duy trì gần 10 sào dâu, mỗi năm nuôi từ 10 - 12 lứa tằm, mang lại thu nhập hơn 40 triệu đồng. Để duy trì nguồn lá ổn định, gia đình chú trọng chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh, bảo đảm cây dâu sinh trưởng tốt sau mỗi lần thu hái. Hiệu quả từ nghề nuôi tằm đang tạo động lực để bà mở rộng diện tích dâu, nâng quy mô nuôi tằm trong thời gian tới. Bà Nguyễn Thị Loan chia sẻ: “Cây dâu phải chăm sóc thường xuyên, đốn tỉa, bón phân hợp lý. Khi cây lớn thì tỉa bớt, mỗi khóm chỉ để 2 - 3 cây cho thông thoáng, cây ít bị nấm, sâu bệnh. Năm nay, gia đình tôi dự định trồng thêm 5 sào dâu để có thêm nguồn lá nuôi tằm”.

Bảo Hà ưu tiên mở rộng diện tích dâu ở khu vực bãi bồi ven sông, gò đồi thấp.

Cùng với mở rộng diện tích dâu, người dân Bảo Hà từng bước nâng cao hiệu quả nuôi tằm thông qua tích lũy kinh nghiệm và áp dụng kỹ thuật phù hợp. Gần 5 năm gắn bó với nghề, bà Nguyễn Thị Ngoan, thôn Thống Nhất, hiện duy trì 2 ha dâu, mỗi năm nuôi từ 12 - 14 lứa tằm, cho thu nhập gần 200 triệu đồng. Theo bà Ngoan, so với một số vật nuôi khác, nuôi tằm có ưu điểm là thời gian mỗi lứa ngắn, có thể sản xuất nhiều lứa trong năm. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả, người nuôi phải nắm chắc kỹ thuật, nhất là vệ sinh nhà nuôi, chăm sóc và phòng bệnh cho tằm. “Nuôi tằm nếu chưa có kỹ thuật thì khó, nhưng khi đã nắm được kỹ thuật thì chăm sóc không quá phức tạp. Tằm mới lấy về phải rải ra cho hồi sức rồi mới cho ăn. Mỗi sáng rắc vôi một lần để phòng bệnh. Hằng ngày phải quan sát, theo dõi sức khỏe của tằm để điều chỉnh lượng thức ăn phù hợp. So với nhiều vật nuôi khác, nuôi tằm cho hiệu quả kinh tế khá” - bà Ngoan chia sẻ.

Nắm chắc kỹ thuật, nhất là vệ sinh nhà nuôi và phòng bệnh, giúp bà Ngoan nuôi tằm đạt hiệu quả, thu nhập gần 200 triệu đồng mỗi năm.

Hiện, xã Bảo Hà có gần 48 ha dâu với 20 hộ nuôi tằm. Là địa bàn trong vùng quy hoạch phát triển nghề trồng dâu, nuôi tằm của tỉnh, Bảo Hà đã và đang rà soát, lựa chọn những khu vực có điều kiện phù hợp để mở rộng vùng nguyên liệu, ưu tiên diện tích bãi bồi ven sông, khu vực gò đồi thấp. Việc quy hoạch vùng trồng gắn với xây dựng nhà nuôi tằm giúp người dân chủ động nguồn thức ăn, giảm chi phí và thuận lợi trong tổ chức sản xuất.

Cùng với phát triển diện tích, người dân được tiếp cận chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 21 của HĐND tỉnh, để xây dựng nhà nuôi tằm và mua sắm vật tư phục vụ sản xuất. Địa phương cũng tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho người dân tham quan, học tập kinh nghiệm tại các vùng nguyên liệu lớn hiệu quả, qua đó, nâng cao kiến thức và kỹ năng nuôi tằm.

Địa phương tăng cường hướng dẫn kỹ thuật, tổ chức cho người dân học tập kinh nghiệm tại các vùng sản xuất hiệu quả.

Đầu ra ổn định là điều kiện quan trọng để người dân mạnh dạn đầu tư mở rộng diện tích dâu, tăng quy mô nuôi tằm. Hiện Bảo Hà có 2 hợp tác xã tham gia liên kết với các hộ, từ cung cấp tằm giống đến thu mua kén. Tuy nhiên, địa phương xác định cần mở rộng thêm các mối liên kết, tránh phụ thuộc vào một kênh tiêu thụ, đồng thời giúp người dân tiếp cận trực tiếp với thị trường và các cơ sở chế biến.

Ông Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: “Vừa qua, xã tổ chức đưa các hộ dân đi tham quan, tìm hiểu thực tế tại Nhà máy Tơ tằm Yên Bái. Nhà máy công khai giá thu mua, giúp người dân nắm rõ thị trường. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tạo lập kênh bán trực tiếp cho nhà máy, góp phần bảo đảm giá thu mua ổn định và giúp người dân yên tâm đầu tư sản xuất”.

Phát triển vùng nguyên liệu gắn với hỗ trợ kỹ thuật và liên kết tiêu thụ là hướng đi để nghề dâu nuôi tằm Bảo Hà phát triển bền vững.

Từ những mô hình cho thu nhập khá, nghề trồng dâu, nuôi tằm đang từng bước khẳng định sự phù hợp với điều kiện sản xuất của người dân Bảo Hà. Việc phát triển vùng nguyên liệu gắn với hỗ trợ kỹ thuật, chính sách và liên kết tiêu thụ đang tạo nền tảng để địa phương mở rộng nghề theo hướng tập trung, nâng cao giá trị sản phẩm, góp phần đa dạng sinh kế và tăng thu nhập cho người dân.