Theo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng xã Bảo Hà, công tác thống kê, kiểm đếm được triển khai từ ngày 2/10 và hoàn thành ngày 15/11, trên diện tích khoảng 101 ha. Tổng diện tích dự kiến thu hồi là 101,8 ha, trong đó có 6,63 ha đất xen kẹt. Trong số 324 hộ bị ảnh hưởng, dự kiến 253 hộ phải bố trí tái định cư.

Cán bộ giải phóng mặt bằng kiểm tra thông tin hồ sơ, ranh giới tuyến đường sắt.

Đến nay, Ban Quản lý dự án đã nhập số liệu kiểm đếm vào bảng áp giá đối với toàn bộ các hộ dân, hoàn thiện trích lục khoảng 600 thửa đất thuộc địa bàn xã Cam Cọn cũ.

Việc áp giá tài sản, cây cối và hoa màu đã hoàn thành đối với 59 hộ tại hai thôn Hồng Cam và Thống Nhất. Địa phương cũng đã đo vẽ xong hiện trạng và đang hoàn thiện bản đồ phục vụ thu hồi đất.

Kết quả kiểm đếm giúp xã xác định diện tích đất, nhà ở và tài sản bị ảnh hưởng của từng hộ, làm căn cứ tính kinh phí bồi thường và rà soát nhu cầu tái định cư.

Với các hồ sơ đã đủ căn cứ, Ban Quản lý dự án có thể tiếp tục lập phương án bồi thường trong khi cơ quan chuyên môn xác minh các trường hợp còn vướng.

Công tác thống kê, kiểm đếm được thực hiện chặt chẽ, đảm bảo tiến độ.

Song song với việc hoàn thiện hồ sơ, Bảo Hà đang triển khai 7 dự án tái định cư, sắp xếp dân cư với tổng quy mô 317 lô đất ở. Khu Cam 3 tại thôn Hồng Cam đạt khoảng 45% tiến độ, dự kiến hoàn thành tháng 3/2027. Hai khu tại thôn Thống Nhất và Tân Thượng dự kiến hoàn thành trong quý II/2027, riêng khu Tân An còn vướng mặt bằng thi công.