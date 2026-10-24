Bảo Hà đẩy nhanh thi công đường gom dân sinh dọc tuyến đường sắt

Trên công trường thi công đường gom dân sinh qua thôn Liên Hà 3, Hồng Sơn, không khí lao động diễn ra khẩn trương. Máy xúc tập trung đào đắp, mở rộng nền đường; tổ đội công nhân miệt mài xếp đá vào rọ, gia cố taluy âm. Từ lối mòn nhỏ hẹp trước đây, tuyến đường đang được mở rộng với nền đường rộng 7 m để đổ bê tông mặt đường rộng 3,5 m, chạy dọc tuyến đường sắt và đi qua khu dân cư.

Thi công đường gom đoạn qua thôn Liên Hà 3.

Chứng kiến tuyến đường từng bước hình thành, người dân địa phương không giấu được niềm vui và sự phấn khởi. Trước đây, nhiều hộ phải đi ngang qua đường sắt để ra đường chính. Tuyến đường gom dài hơn 2 km, kết nối với Quốc lộ 279 sau khi hoàn thành sẽ giúp người dân có đường đi thuận tiện, giảm việc qua lại đường ray tại các lối tự mở.

Đây là một trong 7 tuyến đường gom dân sinh được đầu tư trên địa bàn xã Bảo Hà, với tổng chiều dài 14,5 km, tổng mức đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Đến nay, 3 tuyến đã hoàn thành với chiều dài 7,25 km. Địa phương phấn đấu hoàn thành 4 tuyến còn lại trước ngày 31/12/2026.

Lãnh đạo xã Bảo Hà kiểm tra tiến độ thi công dự án.

Việc hình thành các tuyến đường gom dân sinh là mong mỏi từ lâu của nhiều hộ gia đình sinh sống dọc tuyến đường sắt, nhất là các hộ có đất sản xuất nằm ở phía bên kia đường ray. Điển hình như gia đình ông Trịnh Ngọc Tuấn, ở thôn Hồng Sơn, có nhà nằm ven Tỉnh lộ 160, nhưng toàn bộ đất rừng sản xuất của gia đình lại ở bên kia đường sắt.

Theo ông Trịnh Ngọc Tuấn cho biết, hằng ngày đi qua đường sắt đã rất nguy hiểm, nhưng càng khó khăn hơn mỗi khi bước vào đợt thu hoạch cây rừng. Lâm sản phải sang tải rồi chuyển qua đường sắt, vừa vất vả, vừa tiềm ẩn rủi ro. Gia đình ông mong tuyến đường gom sớm hoàn thành để có thể đưa phương tiện vào phục vụ sản xuất, vận chuyển thuận lợi hơn.

Dọc tuyến đường sắt qua xã Bảo Hà có hàng chục lối đi tự mở.

Tuyến đường sắt Yên Lào qua xã Bảo Hà dài 22,4 km, do vậy nhiều khu dân cư, và diện tích đất sản xuất nằm ở hai bên tuyến. Qua nhiều năm, hàng chục lối đi tự mở hình thành để phục vụ sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa. Các vị trí không có người gác, rào chắn, hệ thống cảnh báo tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Ông Trương Văn Thận - Bí thư Chi bộ thôn Hồng Sơn cho biết: "Đoạn đường sắt qua thôn dài hơn 2 km nhưng có 13 lối đi tự mở. Trong đó, 2 lối ô tô có thể qua lại, còn lại là các lối nhỏ chủ yếu phục vụ xe máy đi đến các khu dân cư. Khi Nhà nước triển khai xóa bỏ lối đi tự mở, người dân rất đồng tình để bảo đảm an toàn chung.

Thời gian qua, xã Bảo Hà phối hợp với đơn vị quản lý đường sắt rà soát, từng bước rào đóng các lối đi tự mở. Trong đợt ra quân ngày 17/8/2026, địa phương phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào rào, đóng 14 vị trí nhằm hoàn trả kết cấu hạ tầng đường sắt. Các vị trí đã đóng tiếp tục được quản lý để ngăn tình trạng tái mở, phát sinh lối đi mới.

Trong đợt ra quân ngày 17/8/2026, địa phương phối hợp với Công ty Cổ phần Đường sắt Yên Lào rào, đóng 14 vị trí, hoàn trả kết cấu hạ tầng đường sắt.

Cùng với đó, xã phối hợp với các đơn vị liên quan lấy ý kiến Nhân dân về thiết kế đường gom, phương án bố trí đường ngang và các vị trí kết nối phù hợp với quy hoạch khu dân cư. Việc lựa chọn phương án phải đáp ứng nhu cầu đi lại giữa nhà ở, khu sản xuất và đường giao thông chính, đồng thời bảo đảm an toàn đường sắt.

Để có mặt bằng thi công, xã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân hiến đất mở đường. Riêng thôn Hồng Sơn có 30 hộ hiến đất, trong đó gia đình ông Hoàng Ngọc Lương hiến gần 1.000 m, gia đình ông Lê Anh Thái tháo nước ao, thu hẹp diện tích mặt nước để dành đất mở rộng đường. Sự đồng thuận của người dân giúp việc bàn giao mặt bằng, triển khai công trình thuận lợi hơn.

Tại thôn Liên Hải, tuyến đường gom vừa hoàn thành đã giúp người dân bớt khó khăn trong đi lại. Con đường bê tông chạy song song với đường sắt, qua khu dân cư, kết nối các hộ với đường giao thông chung.

Ông Hoàng Văn Khánh, thôn Liên Hải cho biết: "Có đường gom, học sinh đi lại an toàn hơn; bà con vận chuyển hàng hóa, nông sản thuận tiện, đường thôn xóm cũng khang trang hơn trước".

Các tuyến đường gom hoàn thành góp phần kết nối giữa khu dân cư với vùng sản xuất và đường giao thông chính, phục vụ sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa.

Đối với các tuyến đang thi công, xã tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết vướng mắc, đôn đốc tiến độ. Đồng chí Nguyễn Thành Công - Phó Chủ tịch UBND xã Bảo Hà cho biết: "Xã đang chỉ đạo phòng chuyên môn, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phối hợp tháo gỡ khó khăn trong giải phóng mặt bằng, tổ chức phương án thi công phù hợp nhằm sớm hoàn thành các công trình".

Hoàn thiện các tuyến đường gom sẽ giúp Bảo Hà có thêm điều kiện xóa bỏ lối đi tự mở, giảm nguy cơ tai nạn đường sắt. Các tuyến đường cũng bổ sung kết nối giữa khu dân cư với vùng sản xuất và đường giao thông chính, phục vụ sinh hoạt, vận chuyển hàng hóa, từng bước hoàn thiện hạ tầng nông thôn.