Trường Mầm non Bảo Hà được đầu tư xây dựng mới, bổ sung cơ sở vật chất phục vụ chăm sóc, giáo dục trẻ. Ảnh: Bích Quyên

Trường Mầm non Bảo Hà có tổng mức đầu tư 23,6 tỷ đồng, được xây dựng trên diện tích khoảng 7.550 m². Công trình gồm khối nhà 3 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 2.330 m², với 9 phòng học, các phòng chức năng, phòng làm việc, nhà bếp, nhà để xe, hệ thống phòng cháy, chữa cháy và các hạng mục phụ trợ.

Khởi công từ tháng 8/2025, đến nay, công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng, góp phần cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khánh thành Trường Mầm non Bảo Hà. Ảnh: Bích Quyên

Cùng ngày, xã Bảo Hà động thổ xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học của Trường Mầm non Bảo Hà với tổng mức đầu tư 14,5 tỷ đồng, quy mô khoảng 1.320 m². Công trình gồm nhà đa năng phục vụ các hoạt động giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; nhà lớp học gồm 3 phòng học, phòng sinh hoạt của trẻ và các phòng chức năng.

Động thổ xây dựng nhà đa năng, nhà lớp học Trường Mầm non Bảo Hà. Ảnh: Bích Quyên

Việc tiếp tục đầu tư cơ sở vật chất diễn ra trong bối cảnh hệ thống giáo dục trên địa bàn Bảo Hà vừa được sắp xếp lại sau hợp nhất 5 xã. Từ 23 trường trước đây, địa phương còn 5 trường, với 18 phân hiệu và 35 điểm trường; toàn xã có 288 lớp, hơn 8.000 học sinh các cấp.

Trong điều kiện địa bàn rộng, số điểm trường nhiều, việc tinh gọn đầu mối đi cùng với đầu tư bổ sung phòng học và công trình chức năng có ý nghĩa quan trọng trong duy trì ổn định hoạt động dạy và học.

Năm học 2025 - 2026, tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi ra lớp tại Bảo Hà đạt 100%; học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 99,8%. Toàn xã có 618 giáo viên, 100% đạt chuẩn và trên chuẩn.

Đội ngũ nhà giáo trên địa bàn Bảo Hà được biểu dương nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam. Ảnh: Bích Quyên

Trong khuôn khổ chương trình, xã Bảo Hà cũng tổ chức gặp mặt kỷ niệm 44 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua dạy tốt - học tốt.