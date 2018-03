Bao giờ người bệnh mới được đặt vào vị trí trung tâm?

Đến bao giờ bệnh nhân có thẻ BHYT được tự chọn cơ sở khám chữa bệnh theo ý muốn?

Theo bà Trần Thị Nhị Hà, PGĐ Sở Y tế Hà Nội: “Khi tự chủ tài chính, các BV phải “tự bơi” trong nền kinh tế thị trường, hút bệnh nhân bằng chính uy tín, trình độ và sự phát triển của BV mình, nếu không tìm được nguồn bệnh nhân, đồng nghĩa BV phải đóng cửa theo đúng hoạt động của doanh nghiệp”.

Tại BV Xanh Pôn, Hà Nội, từ giữa năm 2017 đã cho lắp đặt hai máy điện tử lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người bệnh tại khu vực khoa Khám bệnh và thanh toán ra viện. Người bệnh chỉ cần quẹt thẻ Bảo hiểm y tế vào máy điện tử để làm thủ tục đánh giá. Mỗi tuần tổ kỹ thuật sẽ báo cáo đến lãnh đạo viện một lần về kết quả khảo sát ý kiến người bệnh, để làm căn cứ xử lý công việc và cải thiện chất lượng BV.

Nâng cao chất lượng khám bệnh, dịch vụ và thái độ đón tiếp, chăm sóc chính là cách tốt nhất để các BV hướng bệnh nhân đến với mình. ẢNH TƯ LIỆU

Tuy nhiên, theo đánh giá của nhiều bệnh nhân, mặc dù có sự đổi mới nhưng trong việc thực hiện chuyển tuyến BHYT cho bệnh nhân, viện vẫn chưa linh hoạt. Ông Trần Văn An cho biết, hiện đang khám và điều trị tại BV Xanh Pôn, trước đây do nhà ở phố Tôn Đức Thắng, cách viện không xa nên khám và điều trị ở đây là hợp lý. Từ cuối năm ngoái, gia đình ông chuyển đến sinh sống tại phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy nên ông muốn làm thủ tục chuyển thẻ BHYT sang BV E nhưng không được phía BV Xanh Pôn đồng ý.

Theo chuyên gia trong lĩnh vực BHYT, việc chuyển sang đơn vị y tế khác khám chữa bệnh của ông An đối chiếu theo Điều 27 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung 2014 quy định về chuyển tuyến điều trị hưởng bảo hiểm y tế 2018: “Trường hợp vượt quá khả năng chuyên môn kỹ thuật thì cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế có trách nhiệm chuyển người bệnh kịp thời đến cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế khác theo quy định về chuyể̉n tuyến chuyên môn kỹ thuật”.

Như vậy, lý do từ chối để ông An sang đơn vị khác là vì BV Xanh Pôn hoàn toàn đủ khả năng chuyên môn và kỹ thuật để điều trị cho ông. Rõ ràng quy định này đang có sự cứng nhắc khi chỉ tính đến uy tín của BV mà không tính đến hoàn cảnh và sức khỏe của người bệnh. Chẳng hạn, với ông An, mỗi lần muốn khám bệnh liên quan đến xương khớp lại phải đi xe ôm, xe taxi hoặc nhờ người thân vượt gần 10 cây số cho hai lượt đi, về để đến viện Xanh Pôn, thay vì chưa đầy 3 cây số đi, về nếu khám ở BV E.

Nếu các BV vẫn giữ nguyên quan điểm khám chữa bệnh như vậy thì người bệnh rất khó có cơ hội lựa chọn cơ sở y tế theo ý muốn. Điều này rõ ràng đang đi ngược lại câu chuyện BV xin tự chủ tài chính.

Bà Nguyễn Thị Điểm, phường Đội Cấn, quận Ba Đình cho biết, hai vợ chồng bà đều là cán bộ về hưu, trước khám chữa bệnh bằng BHYT tại BV Xanh Pôn nhưng do gần đây lượt bệnh nhân là người cao tuổi khám rất đông, do có nhiều thời gian nên có không ít bệnh nhân sẵn sàng đến xếp hàng chờ khám bệnh từ 5g sáng. Vì vậy, những người đến đúng giờ quy định của BV chỉ còn nước đợi đến trưa, hoặc ra về chờ đợt khám bệnh tới. Để tránh sự phiền toái này, hai vợ chồng bà xin BV cho chuyển sang khám và điều trị tại BV quân đội 354, nằm trên phố Đốc Ngữ, quận Ba Đình nhưng không nhận được sự đồng ý. Qua tư vấn của người quen, bà đã trực tiếp tới BHXH TP làm thủ tục chuyển viện và chỉ cần điền vào một số thủ tục in trên giấy rồi đợi thêm một tuần nữa là vợ chồng bà hoàn tất thủ tục đến nơi khám bệnh mới.

Trước đây, có lần phải tiến hành phẫu thuật một hạch nhỏ ở cổ, bà có xin BV Xanh Pôn cho sang điều trị tại BV Đại học Y vì ở đó cơ sở vật chất tốt, bác sĩ cũng là người trong nhà nên việc trông nom, điều trị sẽ tốt hơn. Ban đầu, BV Xanh Pôn từ chối vì cho rằng mình hoàn toàn đủ con người và kỹ thuật xử lý hạch nhỏ kia.

Khi tự chủ tài chính nguồn thu của các BV đều phải phụ thuộc vào số lượng người bệnh. Tuy nhiên, hành trình tự chủ đang khiến nhiều BV gặp không ít khó khăn, phải loay hoay tìm giải pháp để tự đứng được trên đôi chân của mình. Minh chứng rõ nhất là Thông tư 37, BHYT chưa được tính đủ theo cơ cấu giá, chưa có phần thanh toán sửa chữa trang thiết bị đầu tư cơ sở vật chất.

Rõ ràng trong cuộc chơi sòng phẳng này, đã đến lúc các BV nên tính tới việc thay vì giữ bệnh nhân bằng các quy định của BHYT thì hãy giữ họ bằng tay nghề và thái độ phục vụ tốt. Và chỉ khi người bệnh nói chung và người bệnh khám chữa bằng BHYT nói riêng được tự mình lựa chọn cơ sở khám chữa bệnh trước và sau khi đóng bảo hiểm, khi đó các BV mới thực sự bước vào cuộc chiến vì bệnh nhân cũng như khẳng định vị thế của mình.

Gia Bảo