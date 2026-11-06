Bao giờ không khí lạnh ảnh hưởng đến Hà Nội?

Hà Nội dự kiến chịu ảnh hưởng của không khí lạnh từ chiều tối 8-11. Ảnh minh hoạ.

Cuối giờ chiều 6-11, Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) thông tin, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh mạnh đang di chuyển xuống phía Nam. Ở Bắc Bộ, bao gồm cả thủ đô Hà Nội, trong ngày hôm nay đã có mưa rào và dông vài nơi.

Dự kiến khoảng chiều tối và tối 8-11, bộ phận không khí lạnh đã báo sẽ ảnh hưởng khu vực Đông Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ, một số nơi ở Nam Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng Đông Bắc cấp 3-4; vùng ven biển cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, ở khu vực vùng núi Bắc Bộ từ đêm 8-11 trời chuyển rét, vùng núi cao có nơi rét đậm; các nơi khác ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ ngày 9-11 trời chuyển rét. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 16-19 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 13 độ C.

Riêng đối với thủ đô Hà Nội, cơ quan khí tượng nhận định, từ tối và đêm 8-11, thành phố sẽ chịu ảnh hưởng của không khí lạnh. Từ chiều tối ngày 8 đến sáng 9-11, trên địa bàn Hà Nội dự kiến có mưa, mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có nơi mưa to; từ ngày 9-11, trời chuyển rét.

Cục Khí tượng Thủy văn cảnh báo: Không khí lạnh có thể gây mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra, mưa lớn có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Để chủ động ứng phó với ảnh hưởng của không khí lạnh, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đã có công văn đề nghị UBND các tỉnh, thành phố (bao gồm cả Hà Nội) chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Trọng tâm là bảo vệ sức khoẻ cho người dân và hạn chế thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra đối với sản xuất, hạ tầng dân sinh...