Bao giờ khai quật tàu cổ lộ thiên ở ven biển Hội An?

Liên quan đến việc tàu cổ lộ thiên ở ven biển Hội An sau gần 3 năm vẫn chưa được khai quật, ngày 23/10, tại buổi họp báo quý III năm 2026 do UBND TP Đà Nẵng tổ chức, ông Tán Văn Vương - Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng - cho biết đơn vị đã giao Trung tâm Bảo tồn Di sản Văn hóa Thế giới Hội An phối hợp với các ban ngành, chuyên gia hoàn thiện hồ sơ, khi thời tiết ổn định sẽ tiến hành khai quật.

Đại diện Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng thông tin về kế hoạch khai quật tàu cổ tại buổi họp báo.

“Dự kiến việc khai quật tàu cổ sẽ được triển khai vào năm 2027. Sau khi khai quật, tàu cổ sẽ được di dời, bảo quản” - ông Vương nói.

Cuối tháng 12/2023, nhiều người dân hiếu kỳ tập trung tại khu vực bờ biển Hội An để “mục sở thị” xác tàu cổ.

Ước chừng, tàu dài khoảng 15 m, rộng khoảng 3 m. Phần khung gỗ ôm quanh thân nổi lên mặt cát tạo hình bao quanh thân tàu. Ngư dân địa phương cho rằng, xác tàu này có thể là ghe bầu của dân buôn, loại phương tiện di chuyển thuyền buồm được làm từ gỗ mun đen quý hiếm và có sức chịu bền cao.

Vị trí xác tàu “lộ thiên” trước đây là đất vườn của người dân. Tuy nhiên, tình trạng sạt lở, xâm thực nhiều năm đã ăn sâu vào đất liền nên người dân phải di dời đến chỗ khác. Bão lụt, sóng biển đánh vào, đất cát bị trôi ra biển nên xác tàu mới phát lộ.

Cuối tháng 7/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP Đà Nẵng tiếp nhận công văn phản hồi của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch liên quan đến việc xin ý kiến, hướng dẫn chuyên môn đối với công tác khai quật khảo cổ di vật tàu cổ tại khu vực ven biển Hội An, đoạn qua phường Hội An Tây.

Theo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, vị trí con tàu xuất lộ nằm tại khu vực bãi biển công cộng, ngay phía sau phạm vi hoạt động của một khu nghỉ dưỡng du lịch. Vì vậy, việc bảo tồn và phát huy giá trị của di vật ngay tại vị trí phát hiện được đánh giá là không khả thi.

Tàu cổ lộ thiên ở ven biển Hội An.

Đáng chú ý, vị trí tàu cổ nằm trong khu vực đang triển khai dự án kè chống xói lở bảo vệ bờ biển Hội An. Nếu không được khai quật khảo cổ kịp thời, di vật có nguy cơ bị xâm phạm và chịu những tác động tiêu cực trong quá trình thi công dự án.

Trên cơ sở tình hình thực tế và yêu cầu bảo vệ di vật, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đà Nẵng báo cáo UBND thành phố xem xét, cho phép phối hợp với các cơ quan chuyên môn tổ chức khai quật khẩn cấp tại khu vực phát hiện tàu cổ. Việc khai quật được đề nghị thực hiện theo quy định của pháp luật về di sản văn hóa và các quy định pháp luật khác có liên quan.