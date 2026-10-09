Bao giờ Cần Thơ hết cảnh đường phố ngập sâu?

Tăng khả năng thoát nước, đầu tư dự án chống ngập

Ngày 9/10, trao đổi với PV về tình trạng ngập tại TP Cần Thơ, ông Mai Văn Tân, Giám đốc Sở Xây dựng cho biết nguyên nhân chủ yếu liên quan đến triều cường và mưa lớn. Tại một số khu vực, cao trình đường còn thấp, trong khi khả năng tiêu thoát nước chưa đáp ứng yêu cầu khi mưa lớn trùng thời điểm triều dâng.

Âu thuyền Cái Khế đưa vào sử dụng giảm ngập do triều cường ở khu trung tâm TP Cần Thơ.

Theo ông Tân, tháng 11/2025, mực nước triều cường cao nhất trên địa bàn khoảng 2,35m. Trong tháng 9/2026, mực nước cao nhất ghi nhận khoảng 2,23-2,25m vào các ngày 14 và 28/9.

Tại một số đoạn đường Cách Mạng Tháng Tám, cao trình hiện trạng khoảng 1,4-2,65m. Sau khi tuyến Cách Mạng Tháng Tám - Km7 hoàn thành, cao trình mặt đường khoảng 2,81-2,83m, đã hạn chế ảnh hưởng của triều cường.

Đối với khu vực trung tâm, theo ông Tân, một trong những nguyên nhân gây ngập khi mưa lớn là năng lực của một số trạm bơm còn hạn chế, có thời điểm xảy ra sự cố kỹ thuật. Ngành chức năng đã kiểm tra, khắc phục và đưa các trạm bơm hoạt động trở lại.

Người dân TP Cần Thơ khó khăn trong đợt triều cường vừa qua. (Ảnh: CTV).

Hiện khu vực Ninh Kiều có trạm bơm tại cầu Ninh Kiều công suất 1,5m³/s và trạm bơm cuối đường Châu Văn Liêm công suất 2,2m³/s, với khoảng 4 máy bơm. Các trạm được khai thác để hỗ trợ tiêu thoát nước, hạn chế ngập khi mưa lớn kết hợp triều cường.

Trước mắt, Sở Xây dựng sẽ phối hợp với các xã, phường kiểm tra, xử lý những vị trí cống bị nghẹt, tăng khả năng tiêu thoát nước trong thời điểm mưa lớn và triều cường.

"Về lâu dài, thành phố đang triển khai dự án phát triển TP Cần Thơ thích ứng với biến đổi khí hậu (dự án 3), tổng mức đầu tư khoảng 8.693 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng kiểm soát ngập cho khu vực Bình Thủy và vùng lân cận, với phạm vi khoảng 1.300ha", ông Mai Văn Tân thông tin.

Hiện Sở Xây dựng cũng đang hoàn thiện đồ án quy hoạch chung, trong đó tính toán cao trình xây dựng, hệ thống thoát nước và các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu, triều cường. Thành phố sẽ tiếp tục lập quy hoạch cao độ nền và thoát nước khu vực trung tâm nội ô, làm cơ sở định hướng đầu tư xây dựng trong thời gian tới.

Lực lượng công an điều tiết giao thông đợt triều cường ngày 28/9.

Trước mắt, khi mưa lớn trùng triều cường thì vẫn còn ngập sâu

Những giải pháp trên được đặt ra trong bối cảnh tình trạng ngập vẫn ảnh hưởng đến giao thông và sinh hoạt của người dân. Chiều 28/9, mưa lớn trùng thời điểm triều cường khiến nhiều tuyến đường ở Cần Thơ như Cách Mạng Tháng Tám, Lê Hồng Phong, Bùi Hữu Nghĩa, Nguyễn Văn Cừ... ngập sâu.

Riêng đường Cách Mạng Tháng Tám có đoạn ngập khoảng 20-50cm, khiến nhiều phương tiện chết máy, giao thông ùn ứ kéo dài. Nước tràn vào một số khu dân cư và trường học.

Tại Trường Tiểu học Bình Thủy, phân hiệu 2 trên đường Bùi Hữu Nghĩa, nước từ sông Bình Thủy tràn vào sân trường sáng 28/9. Ông Triệu Thành Văn, Phó hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường phải dùng xe đẩy, xe chở thức ăn hỗ trợ phụ huynh đưa đón học sinh qua đoạn ngập. Vào những ngày triều cường lớn, giờ vào học được lùi đến 8h để bảo đảm an toàn cho học sinh.

Lực lượng cứu hộ xe máy ngập nước miễn phí hỗ trợ người dân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Cần Thơ, đỉnh triều chiều 29/9 có thể lên 2,28m, cao hơn 1cm so với mức lịch sử năm 2022. Từ ngày 30/9, mực nước dự báo giảm dần nhưng vẫn ở mức cao.

Cơ quan khí tượng cảnh báo triều cường kết hợp mưa tại chỗ có thể gây ngập sâu ở Bình Thủy, Cái Khế; ngập cục bộ tại Ninh Kiều, Cái Răng và các vùng trũng thấp, khu vực ngoài đê bao.

Trước diễn biến này, lãnh đạo TP Cần Thơ yêu cầu công an thành phố tăng cường lực lượng, phương tiện phân luồng, điều tiết giao thông, cảnh báo và hỗ trợ người dân tại các điểm ngập sâu. Sở Công thương được yêu cầu chủ động xử lý sự cố về điện, bảo đảm an toàn, phòng ngừa rò rỉ, chập điện và điện giật tại các khu vực ngập nước.