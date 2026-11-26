Chư tôn đức dâng hương tưởng niệm

Thượng tọa Thích Tâm Hải, Ủy viên Hội đồng Trị sự, Ủy viên Thường trực Ban Trị sự đặc trách Thông tin - Truyền thông GHPGVN TP.HCM, Tổng Biên tập Báo Giác Ngộ làm trưởng đoàn.

Tháp tùng có Thượng tọa Thích Chúc Phú, Phó Thư ký; Đại đức Thích Quảng Hậu, Phó Trị sự cùng các thành viên trong Ban Biên tập, phóng viên, nhân viên các phòng, ban thuộc Báo Giác Ngộ.

Chư tôn đức thọ tang

Trước Giác linh đường, chư tôn đức cùng các thành viên trong đoàn thành kính dâng hương, đảnh lễ tưởng niệm và nhất tâm cầu nguyện Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp cao đăng Phật quốc.

Trong niềm kính tiếc, tập thể Báo Giác Ngộ đã hữu nhiễu kim quan và viết sổ tang lưu niệm, phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến.

Thành kính tiễn biệt bậc thạch trụ tòng lâm của GHPGVN

Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp, thế danh Vũ Đức Nghiệp, sinh năm Kỷ Tỵ (1929) tại thôn Phượng Tường, xã Việt Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định cũ (nay là thôn Lạc Quần, xã Cát Thành, tỉnh Ninh Bình).

Ngài xuất gia từ thuở thiếu thời tại chùa Miễu (quê nhà). Nhờ túc duyên sâu dày, ngài được cầu học với Tổ Tuệ Tạng tại chùa Cồn và Đức Thượng thủ Tăng-già toàn quốc Thích Tâm Thi nơi các chốn tùng lâm nổi tiếng miền Bắc.

Với chí nguyện cầu học không ngừng, ngài sang du học tại Hoa Kỳ, tốt nghiệp Thạc sĩ tại Đại học Yale và Tiến sĩ Triết học tại Đại học Columbia. Nhờ tinh thông ngoại ngữ và uyên thâm Phật học lẫn thế học, ngài từng đảm nhiệm nhiều trọng trách đối ngoại, giữ cương vị Hiệu trưởng Trường Trung học Miền Nam và Giám đốc Trường Trung học Vạn Hạnh tại Sài Gòn trước năm 1975.

Trong giai đoạn Pháp nạn năm 1963 tại miền Nam, Trưởng lão Hòa thượng tích cực dấn thân tranh đấu bảo vệ Đạo pháp và là một trong những nhân chứng lịch sử của sự kiện Bồ-tát Thích Quảng Đức vị pháp thiêu thân.

Thượng tọa Thích Tâm Hải viết sổ tang lưu niệm, phân ưu cùng Ban Tổ chức Lễ tang và môn đồ pháp quyến

Đối với GHPGVN, ngài là bậc thạch trụ tòng lâm, được cung thỉnh ngôi vị Chứng minh Hội đồng Phiên dịch và ấn hành Đại tạng kinh Việt Nam; làm Giới sư tại nhiều Đại giới đàn; Viện chủ, Trưởng tông môn tổ đình Vĩnh Nghiêm (TP.HCM); Phó Pháp chủ kiêm Giám luật, Trưởng ban Giám luật Hội đồng Chứng minh GHPGVN…

Do niên cao lạp trưởng, Trưởng lão Hòa thượng đã thu thần viên tịch vào lúc 21 giờ 5 phút ngày 24-11-2026 (16-10-Bính Ngọ) tại tổ đình Vĩnh Nghiêm; trụ thế 98 năm, 74 hạ lạp.

Kim quan Trưởng lão Hòa thượng được tôn trí tại tổ đình Vĩnh Nghiêm (số 339 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Xuân Hòa, TP.HCM).

Lễ truy niệm được cử hành vào lúc 7 giờ ngày 29-11-2026 (21-10-Bính Ngọ), sau đó cung thỉnh kim quan Trưởng lão Hòa thượng trà-tỳ tại Công viên nghĩa trang Hoa viên Bình An (ấp An Bình, xã Bình An, TP.Đồng Nai).

Một số hình ảnh ghi nhận:

Thành kính tưởng niệm Giác linh Trưởng lão Hòa thượng Thích Đức Nghiệp