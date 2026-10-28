Báo Giác Ngộ số chuyên đề chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN
Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031; Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN (7-11-1981 – 7-11-2026) là những sự kiện quan trọng của Phật giáo Việt Nam, qua đó, có những điều chỉnh, hoạch định cho giai đoạn phát triển tiếp theo đồng hành cùng sự phát triển của đất nước.
Chào mừng những sự kiện quan trọng này, Báo Giác Ngộ đã thực hiện chuyên đề đặc biệt với những nội dung đáng quan tâm:
- Tôn giáo phải đem lợi lạc cho đất nước (Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng);
- Nhân sự đảm bảo tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa và phát triển (Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn);
- Thượng tọa Thích Đức Thiện: Sửa đổi Hiến chương để cải cách bộ máy tổ chức hành chính Giáo hội theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả (H.Diệu thực hiện);
- 10 sự kiện nổi bật của GHPGVN giai đoạn 2022-2026 (Nhóm BTV tổng hợp trên bình chọn của bạn đọc Báo Giác Ngộ);
- Hướng đến một Giáo hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” (Hoàng Độ);
- Đạo pháp hưng long (Thơ Trần Quê Hương);
- Chân dung 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 (Hạnh Đăng);
- 4 vấn đề cần quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong “kỷ nguyên mới” (Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo);
- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm:Cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông Phật giáo (Quảng Hậu ghi);
- Hòa thượng Thích Huệ Thông: Đoàn kết, quyết tâm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X trang nghiêm và thành công viên mãn (D.Ẩn ghi);
- Hòa thượng Thạch Sok Xane: Khi Giáo hội đã phân nhiệm thì hết lòng thực hiện, góp phần vào sự phát triển chung (Lê Vũ ghi);
- Cùng những chia sẻ của Thượng tọa Thích Thanh Phong về công tác hậu cần - một công việc âm thầm, góp phần làm nên sự thành công cho Đại hội (Quảng Đạo ghi).
Báo phát hành ngày 30-10, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.
Nguồn Giác ngộ: https://giacngo.vn/bao-giac-ngo-so-chuyen-de-chao-mung-dai-hoi-phat-giao-toan-quoc-lan-thu-x-va-ky-niem-45-nam-thanh-lap-ghpgvn-post81456.html