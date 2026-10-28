Báo Giác Ngộ số chuyên đề chào mừng Đại hội Phật giáo toàn quốc lần thứ X và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Bìa 1 Báo Giác Ngộ số chuyên đề 1376, phát hành ngày 30-10-2026 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Chào mừng những sự kiện quan trọng này, Báo Giác Ngộ đã thực hiện chuyên đề đặc biệt với những nội dung đáng quan tâm:

- Tôn giáo phải đem lợi lạc cho đất nước (Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng);

- Nhân sự đảm bảo tinh thần đoàn kết, hòa hợp, kế thừa và phát triển (Trưởng lão Hòa thượng Thích Thiện Nhơn);

- Thượng tọa Thích Đức Thiện: Sửa đổi Hiến chương để cải cách bộ máy tổ chức hành chính Giáo hội theo hướng tinh gọn, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả (H.Diệu thực hiện);

- 10 sự kiện nổi bật của GHPGVN giai đoạn 2022-2026 (Nhóm BTV tổng hợp trên bình chọn của bạn đọc Báo Giác Ngộ);

- Hướng đến một Giáo hội “Kỷ cương - Đổi mới - Hiệu lực - Hiệu quả” (Hoàng Độ);

- Đạo pháp hưng long (Thơ Trần Quê Hương);

- Chân dung 34 vị Trưởng ban Trị sự GHPGVN tỉnh, thành phố nhiệm kỳ 2026-2031 (Hạnh Đăng);

- 4 vấn đề cần quan tâm của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong “kỷ nguyên mới” (Vũ Hoài Bắc, Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc và Tôn giáo);

- Hòa thượng Thích Bảo Nghiêm:Cần đặc biệt quan tâm đến công tác truyền thông Phật giáo (Quảng Hậu ghi);

- Hòa thượng Thích Huệ Thông: Đoàn kết, quyết tâm tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X trang nghiêm và thành công viên mãn (D.Ẩn ghi);

- Hòa thượng Thạch Sok Xane: Khi Giáo hội đã phân nhiệm thì hết lòng thực hiện, góp phần vào sự phát triển chung (Lê Vũ ghi);

- Cùng những chia sẻ của Thượng tọa Thích Thanh Phong về công tác hậu cần - một công việc âm thầm, góp phần làm nên sự thành công cho Đại hội (Quảng Đạo ghi).

Báo phát hành ngày 30-10, trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.