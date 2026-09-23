Báo Giác Ngộ số 1371: Trăn trở của một người xuất gia

Bìa 1 - Mỹ thuật: Tống Viết Diễn/BGN

Bên cạnh đó, số báo Giác Ngộ ra ngày 25-9 còn có những nội dung sau:

- Đức Phật là ai? Lấy câu hỏi này làm tiên đề, cùng với những nghiên cứu, đối chiếu công phu và cẩn trọng của mình, Giáo sư Donald S.Lopez Jr. đã đi tìm lời giải đáp về cuộc đời Đức Phật Thích Ca thông qua cuốn sách với nhan đề Đức Phật - Tiểu sử của một huyền thoại. Mời bạn đọc cùng theo dõi trên mục Văn hóa, qua bài viết của Lương Hoàng.

Cũng trên mục Văn hóa, còn có các bài:

Trung thu nơi cửa thiền (An Lộc) chia sẻ về mùa đoàn viên mang dáng vẻ rất khác nơi cửa thiền;

Bước chân huyền giác là bài viết của tác giả An Chí xoay quanh tác phẩm “Chứng đạo ca” của Thiền sư Huyền Giác - một tác phẩm đặc sắc của Thiền tông, thấm đẫm tinh thần Bát-nhã và kinh nghiệm chứng ngộ của một hành giả đã thấu đạt tự tánh.

- Mục Bạn trẻ: Có đăng bài Nghệ sĩ trẻ với tâm nguyện của một Phật tử (Lưu Đình Long).

- Mục Quốc tế: Các khóa thiền chánh niệm đã đến với thế giới như thế nào? Jo Adetunji đã lý giải điều gì khiến những người khác nhau về tôn giáo và lối sống cùng tìm đến một khóa thiền? Bài do Phổ Tịnh dịch.

- Mục Sáng tác: Thơ Tâm Không Vĩnh Hữu, Dương Thắng, Nguyễn Hà Hải, Song Nguyên,...

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