Báo GD&TĐ trao xe đạp, tiếp sức học sinh khó khăn Hà Tĩnh đến trường

Báo Giáo dục và Thời đại trao tặng xe đạp đến học sinh khó khăn Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh).

Sáng 21/9, tại Phân hiệu 1, Trường THPT Phan Đình Phùng (Hà Tĩnh), Văn phòng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ trao tặng xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tiếp thêm điều kiện để các em đến trường và nỗ lực học tập.

Dự chương trình có ông Bùi Nhân Sâm, Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh; đại diện lãnh đạo, cán bộ, giáo viên và học sinh Trường THPT Phan Đình Phùng.

Các đại biểu dự lễ trao tặng xe đạp tại Trường THPT Phan Đình Phùng.

Phát biểu tại chương trình, ông Phan Đăng Nhân, Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết, nhà trường hiện có 2.872 học sinh, được sáp nhập từ Trường THPT Phan Đình Phùng, cơ sở chính tại phường Thành Sen và Trường THPT Thành Sen, Phân hiệu 1 tại phường Trần Phú.

Sau sắp xếp, nhà trường tổ chức dạy học tại các cơ sở, đồng thời tiếp tục quan tâm đến những học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Trong đó, tại Phân hiệu 1, hiện có 1069 học sinh, có nhiều em hoàn cảnh vô cùng éo le như em Võ Thị Kim Chi (11B7) hộ cận nghèo, bố tàn tật nằm một chỗ; em Nguyễn Hoài Bảo (10A7) mồ côi cả cha lẫn mẹ; Trần Lê Phương Vy (12B12) bố bị ung thư còn mẹ bị thần kinh...

Ông Phan Đăng Nhân - Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng phát biểu tại buổi lễ.

Với những học sinh này, một chiếc xe đạp không chỉ giúp việc đi lại thuận tiện hơn. Đó còn là sự động viên để các em cảm nhận được sự quan tâm của nhà trường và cộng đồng, từ đó có thêm động lực duy trì việc học.

Đại diện nhà trường gửi lời cảm ơn lãnh đạo các ban, ngành, Sở GD&ĐT Hà Tĩnh, Báo Giáo dục và Thời đại cùng các nhà hảo tâm thời gian qua đã luôn quan tâm, kết nối và hỗ trợ các hoạt động an sinh xã hội. Những sự đồng hành thiết thực này góp phần chia sẻ khó khăn, tạo thêm điều kiện để học sinh có hoàn cảnh khó khăn yên tâm đến trường, tiếp tục học tập.

Ông Nguyễn Văn Dũng - Trưởng Đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ phát biểu tại lễ trao tặng.

Chia sẻ tại buổi trao tặng, ông Nguyễn Văn Dũng, Trưởng Văn phòng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại khu vực Bắc Trung Bộ, cho biết thời gian qua, được sự chỉ đạo của Ban biên tập Báo GD&TĐ, Văn phòng luôn quan tâm đến các hoạt động hướng về học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Thông qua sự kết nối với các nhà hảo tâm, những phần quà được trao tới học sinh với mong muốn hỗ trợ các em bằng những điều thiết thực, đồng thời lan tỏa tinh thần sẻ chia trong cộng đồng.

Ông Bùi Nhân Sâm - Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Tĩnh cùng đại diện Báo Giáo dục và Thời đại trao 20 chiếc xe đạp đến các học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

“Chúng tôi mong rằng món quà nhỏ hôm nay sẽ giúp các em thuận lợi hơn trên đường đến trường, nhưng quan trọng hơn là các em luôn giữ được niềm tin, nghị lực và tiếp tục cố gắng trong học tập”, ông Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Đón nhận chiếc xe đạp mới, em Nguyễn Thị Duyên (lớp 12B12) không giấu được niềm vui. Với một học sinh có hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, món quà đến vào năm học cuối cấp càng có ý nghĩa đặc biệt.

Em Nguyễn Thị Duyên - học sinh lớp 12 B12 (bên phải) bên chiếc xe đạp mới.

Duyên cho biết: “Chiếc xe mới sẽ giúp em thuận tiện hơn trong việc đi lại hằng ngày, nhất là khi phía trước là một năm học quan trọng với nhiều mục tiêu cần hoàn thành”.