Báo GD&TĐ tập huấn ứng dụng báo chí dữ liệu trong sản xuất tác phẩm báo chí

Toàn cảnh buổi tập huấn.

Tập huấn nhằm nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng khai thác, xử lý và ứng dụng dữ liệu trong hoạt động báo chí của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên. Đây cũng là hoạt động sinh hoạt nghiệp vụ đầu tiên của Chi hội Nhà báo Báo Giáo dục và Thời đại trong nhiệm kỳ mới.

Phát biểu tại buổi tập huấn, ông Nguyễn Đức Tuân - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại cho rằng, báo chí dữ liệu ngày càng trở thành một xu hướng quan trọng của báo chí hiện đại. Với đặc thù ngành Giáo dục có nguồn dữ liệu phong phú, đây là cơ sở để Báo Giáo dục và Thời đại phát triển các sản phẩm báo chí theo hướng này.

Ông Nguyễn Đức Tuân - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại (ngoài cùng, bên trái ảnh) trao đổi tại tập huấn.

Việc đổi mới và cập nhật các xu hướng báo chí mới đặt ra yêu cầu tăng cường năng lực khai thác, xử lý dữ liệu cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên. Vì vậy, Ban Biên tập đã giao Chi hội Nhà báo tổ chức tập huấn; đồng thời yêu cầu từ tháng 10, các chuyên đề của Báo có thành phần dữ liệu trong sản phẩm báo chí.

Đánh giá cao công tác chuẩn bị và triển khai của Chi hội Nhà báo, ông Nguyễn Đức Tuân kỳ vọng buổi tập huấn sẽ giúp cán bộ, phóng viên nâng cao năng lực khai thác, xử lý và sử dụng hiệu quả nguồn dữ liệu ngày càng lớn, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới của tòa soạn.

Báo cáo viên tại tập huấn: TS Phan Văn Kiền - Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội.

Tại buổi tập huấn, TS Phan Văn Kiền - Viện trưởng Viện Đào tạo Báo chí và Truyền thông, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội, trao đổi về tư duy báo chí dữ liệu và quy trình chuyển dữ liệu thành câu chuyện báo chí.

Nội dung tập huấn tập trung vào cách nhìn nhận dữ liệu, tìm kiếm dữ liệu và đặt câu hỏi, đọc - làm sạch - phân tích dữ liệu, trực quan hóa và chuyển từ dữ liệu thành câu chuyện. Chuyên gia cũng trao đổi về việc ứng dụng AI trong quy trình báo chí dữ liệu và một số mô hình tổ chức năng lực dữ liệu trong tòa soạn.

Ông Nguyễn Đức Tuân - Phó Tổng Biên tập Báo Giáo dục và Thời đại tặng hoa cảm ơn báo cáo viên tại buổi tập huấn.

Lãnh đạo Báo và Ban Thư ký Chi hội tặng hoa báo cáo viên tại tập huấn.

Một nội dung được nhấn mạnh là sự khác biệt giữa một bài báo có số liệu và báo chí dữ liệu. Theo đó, dữ liệu không chỉ được sử dụng để minh họa cho câu chuyện đã có mà có thể giúp nhà báo phát hiện vấn đề, hình thành góc tiếp cận và xây dựng câu chuyện.

Thông qua buổi tập huấn, cán bộ, phóng viên Báo Giáo dục và Thời đại được trang bị thêm kiến thức, kỹ năng về khai thác, xử lý và phân tích dữ liệu; qua đó từng bước đưa dữ liệu trở thành một thành phần trong quá trình xây dựng các sản phẩm báo chí.